Юбилейный чемпионат «Московские мастера» собрал на своей площадке лучших школьников и студентов колледжей столицы

Участницы чемпионата «Московские мастера» Софья Сокольская (слева) и Валерия Виловатая в лаборатории, где они выполняют задания в компетенции «Геномная инженерия» / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

15 декабря в столице стартовали первые испытания чемпионата профмастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia в компетенции «Геномная инженерия».

В этом году чемпионат «Московские мастера» проводится в десятый, юбилейный раз. В отборочном туре, как сообщили в Департаменте образования и науки Москвы, приняли участие более 27 тысяч человек, а на самом чемпионате мы увидим более 6,5 тысячи участников и экспертов.

Этот год примечателен еще и рекордным количеством компетенций. В основной возрастной категории от 16 до 22 лет свое мастерство ребята могут показать по 175 направлениям, а от 10 до 16 лет — по 128 компетенциям. Кроме того, 35 компетенций на чемпионате представлены впервые. Среди них — «Летающая робототехника», «Организатор онлайн-мероприятий», а также «Геномная инженерия».

— Это основа нашей биотехнической отрасли, — рассказала менеджер компетенции Мария Галямова. — Сегодня это востребованная профессия, специалисты которой разрабатывают вакцины, биотехнологические препараты, продукты питания.

В будущем, считает Галямова, эта отрасль будет актуальна.

— Здорово, что геномная инженерия входит в структуру среднего профобразования и у нас появилась возможность воспитывать будущих специалистов для новых производств, — говорит она.

Задача перед ребятами, которые соревнуются в этой компетенции, непростая. По словам главного эксперта Ирины Бояринцевой, задание построено так, чтобы участники могли показать все свои знания геномной инженерии.

— Они должны сделать посев микроорганизмов на питательную среду, поработать в биоинформатических программах, выделить ДНК, сделать ПЦР, электрофорез и прочее, — пояснила она.

Одиннадцатиклассница школы им. Маршала В. И. Чуйкова Софья Сокольская учится в химико-биологическом классе. В будущем девушка мечтает связать жизнь с наукой, а именно — с биологией.

— Изучение генома живых существ невероятно важно. Без этого просто невозможно дальнейшее развитие других областей науки, — поделилась школьница. — И я хочу внести свой вклад в это дело.

Софья серьезно готовилась к чемпионату. Во многом помогли школьные знания.

— Но и без дополнительной подготовки нельзя, поэтому я тренировалась в лаборатории с учителем, много занималась дома, — рассказала она.

Ученица 10-го класса школы № 1347 Валерия Виловатая тоже решила попробовать свои силы в этой компетенции. Но что касается будущей профессии, то девушка еще в раздумьях — быть врачом или ученым.

— Мне нравится познавать окружающий мир, работать в лаборатории, — сказала она. — Но если выберу медицину, то, скорее всего, стану дерматологом.

Теперь же участникам состязаний остается лишь ждать результатов, которые станут известны в конце декабря.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

53 процента участников десятых «Московских мастеров» — школьники. Соревнования идут в течение трех недель. В этом году на чемпионате EuroSkills Graz 2021 москвичи завоевали 6 медалей в основном медальном зачете и 6 наград в соревнованиях по презентационным компетенциям. В цикле прошлого года в отборах к чемпионату приняли участие свыше 12,7 тысячи юниоров, а в первенстве Москвы — 1141 учащийся. 100 миллионов руб лей выделено на проведение финала чемпионата WorldSkills Russia в следующем году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Жданова, директор Московского центра развития профессионального образования:

— Программа чемпионата каждый год меняется, в ней появляются новые компетенции. Это говорит о том, что система профессионального образования столицы гибко реагирует на запросы рынка труда. Соревнования привлекают внимание к компетенции, формируют экспертное сообщество и помогают аккумулировать лучшие практики для подготовки специалистов.

В наших чемпионатах принимают участие учащиеся более чем из четырехсот московских школ. Половина конкурсантов — это студенты всех 50 столичных колледжей. Чемпионаты проводятся по стандартам WorldSkills — то есть можно сказать, что наши колледжи оснащены на мировом уровне и готовят конкурентоспособных специалистов.