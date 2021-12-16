Бенгальский огонь Маргариты Мамун

Фото: Личный архив Маргариты Мамун

У этой прославленной спортсменки, всегда так отличавшейся от конкуренток, нет отчества и сразу два гражданства, несмотря на то, что на свет она появилась в Москве. «Вечерка» расспросила Маргариту Мамун о необычном переплетении русского и бенгальского в ее жизни.

— Маргарита, ваша мама, Анна, познакомилась с папой — Абдуллой аль-Мамуном в Астрахани. Вы знаете подробности их встречи?

— Папа, еще будучи подростком, мечтал получить образование за границей. Он отправил заявки по всему миру, и ему уже ответили из Индии, как вдруг, в последний момент, пришел положительный ответ из России. Так, в 17 лет он оказался в Астрахани, куда прилетел учиться на морского инженера и там встретил маму. Это был студенческий роман. Конечно, и папины родители были в шоке, услышав о русской невесте, и мамины… Мама рассказывала, что боялась привести жениха в дом, но папа был похож на Челентано, поэтому лед был растоплен.

— Какие национальные традиции были в вашей семье и какие вы намерены передать сыну?

— Поскольку папа у меня был мусульманином, а мама — православная, мы всегда одинаково торжественно отмечали праздники обеих религий, например и Пасху, и Курбан-байрам. И нам с братом родители прививали уважительное отношение к разным культурам.

Кстати, я так и не определилась с религией для себя — мне одинаково близки обе. И сына я собираюсь растить в этой же толерантности.

— Есть ли у бенгальцев свои новогодние ритуалы?

— Каких-то определенных нет, главное встречать дома, со своими. Но когда я недавно была в Бангладеше, родственники надарили кучу подарков, в том числе много колоритных национальных нарядов для ребенка, поэтому в эту новогоднюю ночь я надену на Льва самый красивый костюм. Возможно, и сама примерю сари. Они восхитительные. У моей мамы их очень много.

Есть потрясающий снимок со свадьбы родителей в Бангладеше, где мама в красивом красном с золотом сари. К слову, глобализация коснулась уже и Бангладеша — раньше женщины щеголяли в роскошных сари с браслетами на руках, а сегодня уже и наряды стали лаконичнее, и браслетов не видно, и мало кто готов вышивать бисером шесть метров ткани. Это и дорого, и хлопотно. А многие девушки вообще предпочитают брюки и джинсы.

— На родине отца вы чувствуете себя как дома? Понимаете язык?

— Язык я пробовала учить в детстве, но сейчас в памяти остались лишь какие-то отдельные слова. Что касается ощущения дома, то у меня оно там появлялось только в квартире папиных сестер, где я гостила в пять лет. Был трогательный момент, когда они мне, 26-летней, достали мои рисунки той поры. Мне там было хорошо, я вспоминала, как гуляла по крыше, как папа покупал мне цыплят… В Бангладеше любят именно птиц, особенно попугаев, держать дома кошек и собак там не принято. С родственниками у меня тесная связь, а общаемся мы с ними на английском. А в Москве сейчас живет мой двоюродный брат, который уже отлично говорит по-русски.

— Вы умеете что-нибудь готовить из традиционных бенгальских блюд?

— Конечно, умею и балую ими семью. Отец научил меня их готовить. Он любил и русскую домашнюю кухню, и от родных блюд не отказывался. От папы мне передалась страсть к острой еде. Надо сказать, что бенгальская кухня похожа на индийскую, но все же менее жгучая, хотя пахучих приправ в ней полно: карри, имбиря, тмина, фенхеля. У нас всегда было множество специй, папа колдовал над бенгальским рисом с мясом или с курицей, или с рыбой.

А по выходным, на завтрак, он нас с братом радовал бенгальскими лепешками под названием порота. Они совершенно простые, но не оторвешься. Их можно есть как с мясом, так и сладкими. И бенгальцы обожают фрукты. Манго — их фаворит. И мой тоже.

В Бангладеше есть огромное количество восхитительных фруктов, совсем здесь неизвестных. Зато, когда папина мама, моя бабушка, прилетела к нам в Москву, в свои 80 лет она впервые познакомилась с яблоками, с клубникой и была в восторге.

— Бенгальский характер как-то дает о себе знать?

— Я все-таки родилась в Москве, поэтому чувствую себя русской. Понятно, что, сравнивая себя с другими, белокожими девчонками, и своих родителей с другими, я видела разницу, но мне это даже нравилось. В нашей семье никто никогда не повышал голоса, и я получила строгое восточное воспитание. Поэтому я умею сдерживать эмоции, быть спокойной, стойкой и невозмутимой.

— Как ваше экзотическое происхождение воспринималось окружением? С негативом не сталкивались?

— К счастью, нет. Я всегда гордилась своим происхождением. Кроме того, была уверена, что для моей профессии это плюс — здорово выделяться не только техникой и пластичностью, но и внешними данными.

Думаю, что в том числе и из-за непохожести на других Ирина Александровна Винер-Усманова на меня обратила внимание.

ДОСЬЕ

Маргарита Мамун — российская гимнастка, олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, четырехкратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России.

С триумфом завершив профессиональную карьеру, Маргарита вышла замуж за пловца Александра Сухорукова и два года назад родила сына Льва. Сейчас дает мастер-классы, осваивает роль телеведущей.