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Едины в стратегии: эксперты обсудили вопросы интеграции мигрантов

Динара Кафискина

Сюжет: 

Народы Москвы
Общество
Едины в стратегии: эксперты обсудили вопросы интеграции мигрантов
Координатор проекта «Росмигрант» Александр Ильин (слева) и другие участники конференции / Фото: Динара Кафискина / Вечерняя Москва

В Москве состоялась IX Международная научно-практическая конференция «Единство в различиях: вопросы адаптации и интеграции мигрантов».

Выступая на пленарной части заседания, руководитель столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков отметил, что в этой работе должны быть задействованы органы исполнительной власти и общественные институты.

Также он рассказал, что уже делается для адаптации и интеграции мигрантов в Москве, а это и тематические конференции в округах столицы, и подготовка методических рекомендаций по работе с мигрантами для управ и префектур, и налаживание работы с молодыми блогерами.

— Прежде всего мы заботимся о том, чтобы было комфортно москвичам, — подчеркнул Виталий Сучков. — Но в то же время нам нужно понимать, какие есть проблемы у приезжих, и, конечно, не оставлять их без решения.

В ходе работы трех секций участники конференции обменивались опытом в сфере работы с мигрантами и их семьями. В дальнейшем на основе анализа существующих практик планируется подготовить рекомендации по адаптации мигрантов в столице.

— Наша цель — коллективно разработать меры по решению накопившихся в этой сфере проблем, — пояснил зампредседателя Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Игорь Круговых.

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