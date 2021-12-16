Сказка из парчи и шитья: дизайнеры возрождают этнокультурные традиции

Ксения Оолак на показе костюмов из Тывы / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице выбрали победителей ХХ Евразийского конкурса высокой моды национального костюма «Этно-Эрато». В нем приняли участие более ста дизайнеров.

Золотое шитье и парча, драгоценные камни и меха, украшения из серебра и одежда из конского волоса — финалистам было чем удивить зрителей гала-концерта.

— На протяжении 20 лет талантливые художники-модельеры демонстрируют самобытность и многообразие авторских национальных костюмов, — отметила автор и координатор конкурса Раушан Канапьянова.

В этом году конкурсанты соревновались в восьми номинациях: костюмы народов Востока, Кавказа, Севера, Сибири и Дальнего Востока, финно-угорских народов и других. Награду за «Лучший этнический сценический костюм» получил коллектив из Гатчины, представивший коллекцию «Княгиня Ольга».

— Уже 12 лет участвуем в этом конкурсе, где всегда ощущается атмосфера праздника и стремление к креативности. Мы используем в своих образах накладные косы, покрытые автомобильной краской.

Удивил головными уборами и дизайнер из Казахстана Алтынбек Ермуханов — его праздничный колпак невесты весил порядка семи килограммов. Еще больше весил мужской костюм из овечьей шерсти и конского волоса, который представил коллектив из Забайкальского края.

Носить такую одежду непросто, но все трудности за представшей на сцене сказочной красотой были не заметны.