Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«На манеже все настоящее»: Максим Никулин рассказал о том, как живет сегодня искусство, которое нельзя оцифровать

Ольга Кузьмина  

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«На манеже все настоящее»: Максим Никулин рассказал о том, как живет сегодня искусство, которое нельзя оцифровать
Генеральный директор Цирка Ю. В. Никулина Максим Юрьевич Никулин в своей рабочем кабинете / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В субботу, 18 декабря, Юрию Владимировичу Никулину исполнилось бы 100 лет. Это не единственный юбилей в знаменитой семье Никулиных: 15 ноября исполнилось 65 лет его сыну Максиму, ныне — генеральному директору и художественному руководителю Московского цирка на Цветном бульваре. С ним мы и поговорили о недавнем прошлом и нашем времени, его легендарном отце, причине отсутствия гастролей и любви к одному из самых рискованных видов искусства.

— Максим Юрьевич, как вы готовились к дате?

— Начали загодя, но нам «ахиллы» перебило этим ковидом. Все, что удалось аккумулировать на юбилей в смысле средств, было просто «съедено». Вы же понимаете, что с дрессировщиком-то я могу договориться, типа денег нет, а тигру или слону что объяснишь? Они есть хотят. Я не жалуюсь, многим было хуже. В локдаун 2020-го мы не работали, конечно. Но это был удар: мы только-только начали программу новую, с итальянцами, пять спектаклей отработали, и — бах.

А в Италии помните, наверное, что было в это время? По телевизору показывали — ад. Мы собрались, говорим итальянцам: ребята, у нас контракт, но ситуация форс-мажорная, можете ехать к себе. Они — хором: нет уж, нет, побудем тут! И они жили на съемных квартирах, надо было кормить и их, и животных. А мы зарабатываем только на билетах, так что как только стало можно — начали работать. Нормы соблюдали, первыми в Москве ввели проверку QR-кодов, но замок на двери не вешали. Исходили из того, что в цирк билеты покупают заранее, иногда специально едут из других городов, да еще и семьями. Ну и как: люди приедут — а мы закрыты?

— Государство-то, кстати, вам помогало?

— На самом деле — да, и правительство Москвы тоже. Деньги не покрывали всех трат, но были очень ощутимы, спасибо! Но цирк — серьезное хозяйство, он как дача, которая требует постоянных вливаний. Мы в прошлом году с трудом обошлись без ремонта, сами кое-что подделали. А надо уже и кресла в зале менять, и паркет.

«На манеже все настоящее»: Максим Никулин рассказал о том, как живет сегодня искусство, которое нельзя оцифровать Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

— А как складываются у вас отношения с властью в целом?

— Мы прожили и пережили многое, вместе со всей страной. Ни папа, ни я никогда не были диссидентами. Папа принимал правила игры и всегда говорил о том, как много страна ему дала. Я иногда спорил: это ты ей дал! Но он считал иначе. Были ли у него вопросы к власти? Конечно. И у меня они есть. Но сколько бы вопросов у меня ни было к правительству, я не противник режима и не стану им, потому что знаю и помню, через что все мы прошли, включая Владимира Владимировича, кстати. Когда отца не стало, к нам сюда, на Цветной, в 1990-е, приходили люди с чемоданами денег: «Полчаса — и чтобы духу вашего тут не было». Отлично помню… Обратно в 1990-е не хочется.

Лет десять назад, помню, правительство подготовило новую систему арендной платы, мой финдиректор все изучила и сказала, что если мы будет так платить, то завтра закроемся.

В этот момент мне позвонила знакомая журналистка с просьбой что-то там прокомментировать, и я сказал, что ничего комментировать не буду, потому что мы закрываемся. Это напечатали, пошла волна. Мне позвонили из правительства: «Ну зачем же вы так…» Я спрашиваю: «А как?» Ситуацию пересмотрели, разобрались, поняли, что с учреждений культуры нельзя взимать такую же плату, как с супермаркета, нашли в себе силы отыграть назад. Это показывает, как мне кажется, что там есть головы и все не безнадежно. Сама возможность диалога внушает некий оптимизм. А еще у меня спрашивали, что я сказал бы президенту, если бы имел такую возможность. А я знаю что. У нас такой менталитет, что значимость любого учреждения и структуры определяется степенью внимания со стороны властей. Из этого я делаю вывод, что главный у нас в стране — КВН. Но я не теряю надежды, что цирк тоже имеет свою значимость, и надеюсь дожить до признания этого.

Кстати, последним вождем, посетившим цирк, был Брежнев. Лужков в цирке бывал, они дружили с отцом. Когда бываю в высоких кабинетах, всех зову: приходите! Это же ваш цирк, московский. Отмахиваются: не до того, своего «цирка» хватает. Может, утрирую, но во благо!

— Трудно было зайти в кабинет отца?

— Да нет. Кто-то стал с этого момента со мной на «вы», но я и сам папу прилюдно называл по имени-отчеству. В кабинете его все осталось без изменений, я сижу напротив. Но его кабинет не музей — мы там собираемся, праздники отмечаем, их в цирке два — начало и завершение программы. Только за стол его никто не садится. Первый тост всегда — за Юрия Владимировича. Произносим его, чокаясь. Как за живого.

— А когда вы принимаете непростые решения

— Я понял. Нет, никогда! Я другой, какой смысл. Мы разные с отцом, хотя были близки. Может, больно это осознавать, но я отца узнал больше за два с половиной года работы с ним, чем за всю предыдущую жизнь, потому что тех лет, по сути, не было: я родителей видел два-три месяца в году, они же все время были на гастролях.

Я с этим вырос и не обижался и синдрома брошенного ребенка не имел, рос с бабушкой. Родителям повезло — была комната в Москве, меня было с кем оставить, так что не пришлось таскать меня по неотапливаемым общежитиям, и по десять школ в год я тоже не менял.

— Но все же, имея рядом такую глыбу, как ваш отец, нельзя себя с ним не сравнивать.

— Никогда не сравнивал! Это же бессмысленно. Труба пониже, пар пожиже, калибр не тот.

— Жестко что-то

— Но — так. Тут в интервью сказал: я застал таких артистов, как Жаров, Прудкин, Кторов, Нифонтова, Миронова и Менакер, видел Леонова, Никулина, Папанова. А дети мои, говорю, кого будут помнить, Леню Ярмольника? Леня мне позвонил: спасибо, старик, что вспомнил! Говорю — прости, Лень, что в таком контексте.

А Ленька отличный артист. И Хабенский. Но… Думаю, понимаете, что хочу сказать. К вопросу о сравнении. Точка отсчета… ушла.

— Хотите сказать, что все мельчает?

— Не хочу ничего сказать и не хочу брюзжать по-стариковски. У каждого времени свои герои, оно их достойно, как и каждый герой достоин своего времени. А цирк остается цирком.

«На манеже все настоящее»: Максим Никулин рассказал о том, как живет сегодня искусство, которое нельзя оцифровать

— Потому что цифровые технологии туда не зайдут?

— Не зайдут. По «цифре» по канату не пройтись и даже простенький морталь назад не скрутить. Тут нет ни фотошопа, ни спецэффектов, одна правда. Мы вот говорили — люди идут в цирк за праздником. Думаю, что внутри каждый представляет себя стройным, красивым, отважным, и в цирке видит свое отражение — то, каким бы хотел быть. Люди смотрят на артистов, творящих чудеса, и пытаются хотя бы ментально на них походить. Знаете, мой, увы, покойный уже, друг, режиссер Пьеро Бидон, поставил у нас на Цветном программу «Планета цирк», яркий интернациональный спектакль. На пресс-конференции его спросили: мсье Бидон, вы таким названием хотели показать, что в Москву съехались артисты из разных цирков? Он замотал головой: нет! Я, говорит, хотел рассказать о том, что в мире есть две планеты: большая планета — планета людей, и маленькая — планета цирка.

На большой планете все время происходят неприятности, там коррупция и войны, предательства, наводнения, а на маленькой ничего этого нет. Может, стоит большой планете поучиться у маленькой, как надо жить, любить, дружить, отдавать себя тому, что ты делаешь? Я далек от идеализации, но в цирке априори не может быть конфликтов на почве национальной, что сплошь и рядом происходит в мире. Тут национальность одна — артист.

Тут одна религия и один бог — манеж. У нас как-то отец с сыном разругались, но каждый вечер выходили на манеж и страховали друг друга. В цирке выйти на манеж с температурой под сорок или с новокаиновой блокадой — норма. Были как-то в Японии, там медведица махнула лапой, и Вите Кудрявцеву, дрессировщику, в больнице наложили на лицо восемь швов. Японский доктор говорит: неделю — лежать. А Витя смеется: у меня через два часа выступление. Тоном лицо замазал… Это цирк! В театре скажут: мы «отыграли» спектакль. Цирковые скажут — «отработали». Разница не так велика, кажется, но принципиальна. Тут «вполноги» не сыграть, что теоретически возможно на сцене. На манеже ты один, не укрыться, тыла нет.

— Наблюдая, как воздушного акробата принимают на плечи, я подумала, что цена предательства в цирке — шаг на двадцать сантиметров в сторону. Какая же должна быть степень доверия…

— Не двадцать, меньше. Счет на сантиметры. Поэтому дети в цирке взрослеют быстрее: рано начинают ощущать ответственность за чужую жизнь. Как-то пришел в цирк Евгений Евтушенко, был поражен, заглянул в антракте в гримерку. Папа говорит: «Жень, никто про цирк не пишет, написал бы!»

И он на пачке лигнина, бумаги, стирающей с лица грим, написал: Всю жизнь свою мучительно итожа И взвешивая правду и вранье, Я понял: ложь в искусстве — это лонжа. Труднее и почетней без нее! Я ничего лучше про цирк не читал.

— Я номера без страховки смотреть не могу. Страшно. Что их заставляет это делать, этих безумцев?

— Это вопрос вопросов, я всю жизнь в цирке, но этого до конца не понимаю. Как-то на репетиции упали воздушные гимнасты Волковы. Они со страховкой работать не могут — у них ремни, полотна! Их повезли в Склиф, по дороге Саша спрашивает: «Когда я смогу работать?» Врач говорит: «Вопрос, когда ты сможешь ходить.

Если сможешь…» Они через полтора года выступали. Если честно, сам иногда отворачиваюсь. Тоже не могу...

— А вот у вас проходил телепроект, когда звезды становились артистами цирка. Вы не считали это некой девальвацией циркового искусства?

— Но они же никогда не станут артистами цирка. Поставь рядом профессионала — и все, они окажутся у плинтуса. Это просто шоу. Кстати, я спрашивал у Кости Эрнста, не хочет ли он замутить третий сезон. Но оказалось, что это был самый дорогостоящий проект, а к тому же… «Звезды» кончились! Некого показывать.

— Как вы относитесь к педалированию запрета работы с животными в цирке?

— Тут и сезонные обострения, и финансовые заморочки. Посмотрите на процент «зеленых» в Бундестаге! Политика. Потихоньку отпускает. Пикет, который как-то выстроился у цирка с похоронными венками с портретами животных, мы расспросили. Сказали, им дали по пятьсот рублей за это стояние. Смешно.

«На манеже все настоящее»: Максим Никулин рассказал о том, как живет сегодня искусство, которое нельзя оцифровать Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

— Есть животные, не поддающиеся дрессуре?

— Африканские дрессируются плохо. Зебры могут простое, по кругу пробежать, жирафы на манеж выйдут, вдоль бортика пройдутся, и все. Детям перед представлением раздают бананы, они жирафов кормят, полный восторг: жирафы при бананах, дети при эмоциях, кому плохо? «Животных принуждают…» Это еще и вопрос трактовки. Мне в детстве давали подзатыльники, и иногда они играли позитивную роль!

Но один скажет — шлепнул, другой скажет — ударил, третий — бил и истязал! А насчет животных могу сказать, что самый непредсказуемый — медведь. По нему ничего не видно. По кошкам, тиграм всяким дрессировщик легко вычисляет перемену настроения: животное глаза отводит, хвост иначе держит. А душки-слоны на самом деле мстительны и коварны.

— Отец говорил с вами о войне?

— Очень мало. Я больше узнал из его книг. Знаете, мы четыре года выпускали на радио передачу — еще к 40-летию Победы. Настоящие фронтовики о войне говорили скупо. Мы Покрышкина два часа пытались разговорить! Кстати, я раз двести смотрел «Бриллиантовую руку» и не сразу обратил внимание на деталь. Семен Семеныч берет в руку пистолет и говорит: «С войны не держал боевого оружия». Меня ошарашило: он воевал!

Он не так прост, Семен Семеныч, внешне недотепистый. А еще... Думал об этом не раз. Отец прошел две войны. Стрелял в людей, был артиллеристом, разведчиком. Я видел вернувшихся с войны, и не физически покалеченных, но морально сломленных. Отца это миновало. Я знал не многих, кто тоже вышел оттуда, может быть, с ощущением катарсиса. Наверное, там можно было сойти с ума, или пережить все и реинкарнироваться.

— Скажите, а почему так мало программ о цирке?

— Не отвечу… Я провел более ста программ «Мой цирк» на канале «Культура», продолжения не было. Шла передача «Форгант» на Первом. Когда все кончилось, я пошел к Олегу Вольнову, заместителю гендиректора на Первом, по дружбе — мы когда-то работали вместе, и спросил, что случилось. Он начал что-то говорить про рейтинги. Говорю: брось, мы когда на радио работали, такого слова не знали! Тогда он мне сказал: пойми, если бы ты в каждой программе показывал, что слониха затоптала 10, а лучше 15 зрителей, тогда — да. В общем, мы не сошлись.

— А почему такой бум вокруг «Дю Солей»?

— Это чисто финансовая схема, но они же вчистую сгорели — и у нас, и в Японии. Великая американская мечта в действии... «Дю Солей» — это не цирк, это дорогое шоу с элементами цирка, где все сбалансированно. Но им можно позавидовать как менеджерам. Жонглер Ги Лалиберте и Жиль Сте-Круа, богатый мажор, они сумели друг друга найти, а потом у них появились крутые спонсоры…

— Наш цирк до сих пор вариант для экспорта?

— Конечно. Если взять вершину схождения — фестивали в Монако и Париже, наверху — только мы и китайцы. Но у нас же нет гастролей.

— Как — нет?!

— Так — нет. Никто не берется, сегодня цирк брать невыгодно — дорого. Ну а там... Слишком резким будет контраст. Последние шумные гастроли были в 1960-х годах, когда цирк гастролировал семь с половиной месяцев по Канаде и Америке. Когда в 1980-х начали открываться клапаны, огромное количество неликвидов рвануло за кордон. Все это называлось то «Московским цирком», то «Советским».

«На манеже все настоящее»: Максим Никулин рассказал о том, как живет сегодня искусство, которое нельзя оцифровать Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Планка упала — отпал конкурент. Когда я начал друзьям и знакомым за границей предлагать совместные проекты, они крутили пальцем у виска: ты что, ты-то уедешь, а нам тут жить. Это наш бизнес. Вы покажете ваш уровень, а нам потом — куда? Под бренд «Московский цирк» кого только не набрали. Берут какого-нибудь Родригеса, а в программке напишут — Родригин. А что темненький такой, так это загорел просто. Лет шесть назад я привез-таки наш цирк во Францию. Денег не заработал, скорее потерял, мы не вкладывались в рекламу, но при этом давали представления с аншлагами.

Была очень хорошая пресса, и я понял, что нас любят и ждут, но у меня до сих пор дома хранятся записи угроз, которые поступали по телефону, да и разные прочие вредительства были. По вопросу гастролей я пытаюсь достучаться до наших высоких начальников. Наш гарант говорит, что надо поднимать престиж страны, но ничего проще и доступнее цирка нет. Не знаю, может, само слово «цирк» имеет для наших хозяйственников негативный оттенок: «что вы тут цирк устроили», «что ты из себя клоуна корчишь?» Но в 1964-м, когда наши приехали на гастроли в США, «НьюЙорк таймс» написала сначала: «Еще 45 советских шпионов приехали в Нью-Йорк». А когда гастроли завершились, там же написали: «45 советских артистов сделали за две недели больше, чем 45 дипломатов за 45 дней».

Тут не нужно ничего выдумывать — надо вложиться. Нужная сумма ничего не значит для банков. Надо помнить, что все зиждилось на трех экспортных китах: на спорте, Большом театре и цирке, больше экспорта не было. Но если в спорте доказывали преимущества советской системы подготовки, то Большой и цирк просто показывали свое искусство, принося стране валюту. Цирк на отчисления от гастролей содержал весь Москонцерт.

Артисты получали, правда, копейки: папа — 7,5 доллара в день, и на них надо было еще и есть. И у меня море идей, которые были бы востребованы сейчас. Например, мы размышляем над симфоцирком — проекте, связанном с музыкой. Еще мне говорили, что президент глубоко переживал и прямо-таки обиделся из-за несправедливых нападок на наших паралимпийцев. Давайте сделаем парацирк! Он был бы важен и для таких людей, давал бы им работу, и для всех нас. Но сверху команды не будет — ничего не получится.

— Фонд Юрия Никулина продолжает работать?

— Да, папа основал его за год до смерти, и сейчас он носит его имя. Деньги для помощи ветеранам цирка нам были всегда нужны, мы же этим всегда занимались, просто в какой-то момент я предложил это регламентировать. В куче разных банков были подписаны договоры на спонсорскую помощь. Но как только папы не стало, ручей иссяк. Кстати, единственный, кто выполнил все обязательства — господин Потанин.

Остальные откровенно говорили: мы же давали деньги под человека, а он умер. Но ветераны-то — остались... Фонд устраивает замечательные мероприятия для воспитанников интерната, оказывает помощь 60 ветеранам нашим.

Они же все переломавшиеся вдрызг, после сорока многие инвалидами становятся... Расходов много, лекарства дороги. Как и места на кладбище… Репутация фонда не подмочена, а то ведь чего нам только не предлагали, «на таком-то имени — сделаем миллионы!» Бог им судья. Олигархи к нам в очередь с деньгами не стоят — неинтересен цирк. Готовили тут телеверсию юбилейного вечера. Никого не хочу обидеть или судить, но имя Никулина произносят как святое, а за участие в вечере брали по максимуму. 500 тысяч за выход — это скромно еще.

«На манеже все настоящее»: Максим Никулин рассказал о том, как живет сегодня искусство, которое нельзя оцифровать Кадр из фильма «Пес Барбос и необычный кросс» / 1961 год

Директор одной звезды мне так и сказал: «Спасибо, мы уже все сказали!» А на последнем прижизненном юбилее отца, который мы готовили с Валей Гнеушевым, кого только не было, а деньги попросила только Наташа Андрейченко, да и то потому, что вроде как была уже «американка». Остальные — ни копейки.

— Ну а вы, ныне капитан этого корабля… Какой вы?

— Доверяю своим людям. Если что-то поручил, уверен, что все будет сделано идеально. Зачем, кстати, на корабле капитан? Он же ничего не делает. Матрос драит швабру, боцман на него орет, кок варит суп, капитан сидит у себя и книжки читает, ну, выйдет раз в день на вахту.

Так вот: капитан нужен на случай катастрофы, чтобы ответить за все, сойти с корабля последним. Ну или не сойти, что тоже случается.

— Пандемия поломала планы, не позволила толком сделать 2021-й Годом Никулина. Что дальше?

— Думаю, столетие — календарная дата, в каком-то смысле формальность, и Годом Никулина будет 2022 год, почему нет. Ближайшая премьера у нас в феврале. Посвящена она будет отцу.

ДОСЬЕ

Максим Юрьевич Никулин родился 15 ноября 1956 года, советский и российский журналист и телеведущий, гендиректор и худрук Московского цирка на Цветном бульваре. Сын актера Юрия Никулина.

В 1981 году окончил факультет журналистики МГУ, работал в ряде столичных газет, затем на радио, а с 1986 года — на Центральном телевидении, в редакции информации, в программе «Время», был ведущим программы «Утро».

С 1993 года работал в Московском цирке на Цветном бульваре в должности директора-распорядителя, после смерти отца, в августе 1997 года, возглавил Московский цирк на Цветном бульваре, который был назван именем Юрия Никулина. Кавалер ордена Почета и ордена Дружбы, академик Национальной академии циркового искусства.

Читайте также:
Искусство Юрий Никулин Семья
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время побежит быстрее

Евгения Семутникова
Евгения Семутникова

Бизнес должен быть экологичным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Железные птицы собираются в стаи

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Две основные оценки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не спешите осуждать

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Джо Байден в Пекин не едет

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Система контроля за арендой жилья влетит в копеечку

Все мнения
О проекте