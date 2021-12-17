Естественная красота заповедного мира

Экскурсовод Валерия Бурлака кормит одного из лосей, находящегося на передержке, на территории биостанции национального парка «Лосиный Остров» / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Когда мы приезжаем в другой город, сразу обращаем внимание на старинные здания, необычные строения, интересные памятники, скверы и парки. Но и в Москве немало таких объектов. В рубрике «На семи холмах» знатоки истории и города будут рассказывать нам о настоящих жемчужинах, украшающих столицу. Сегодня речь пойдет о биостанции на территории национального парка «Лосиный Остров».

Для жителей такого мегаполиса, как Москва, возможность полюбоваться дикой природой выпадает нечасто. Однако благодаря биостанции, расположенной на территории национального парка «Лосиный Остров», можно не только прогуляться по лесным чащам, но и увидеть редких диких животных.

Биостанция находится в получасе езды от Москвы и является своеобразным островком дикой природы, погружение в которую начинается практически сразу, как только заезжаешь на территорию национального парка «Лосиный Остров». Здесь перед тобой открываются бескрайние лесные просторы, сейчас полностью покрытые снежной шапкой.

В зимний период дикие животные особенно нуждаются в помощи человека. На биостанции установлено несколько солонцов — специальных кормушек для пятнистых оленей и лосей, куда складывают гималайскую соль. Она нужна им для получения минеральных веществ, которых зимой им так не хватает. Поэтому животные перестают скрываться от людей, и их часто можно увидеть у кормушек.

Для того чтобы посмотреть на этих величественных хозяев леса с близкого расстояния, на территории биостанции недавно появилась «Лосиная тропа». Это дорожка, выложенная из деревянных дощечек. Идя по ней можно, увидеть диких лосей, которые пришли к солонцу. Каждый день по тропе проходят экскурсии, во время которых сотрудники парка рассказывают посетителям об этих удивительных животных.

— Лоси достаточно дружелюбные и спокойные создания, поэтому нашим гостям не стоит переживать о том, что они могут проявить агрессию, — говорит экскурсовод биостанции Валерия Бурлака. — Но не старайтесь лично покормить лосей и тем более близко подходить к их детенышам — чтобы не нервировать животных.

В принципе, прогулка по «Лосиной тропе» напоминает настоящее путешествие в мир животных. Помимо лосей, здесь можно увидеть и услышать много птиц, занесенных в Красную книгу — седого дятла, белую лазоревку и других.

— Еще одно важное направление нашей работы — это реабилитация животных. К нам поступают «найденыши» со всего города и Московской области. Мы их выхаживаем и затем отпускаем на волю, — говорит экскурсовод.

Действительно, очень часто сюда попадают маленькие лосята, которые отбились от матери, или взрослые особи, нуждающиеся в особом уходе. Они содержатся в специальных вольерах, которые позволяют животному чувствовать себя комфортно из-за большого пространства. А сотрудники национального парка кормят их несколько раз в день. Как правило, это веточный корм или специальная каша.

Помимо лосей, здесь можно увидеть кабанов, маралов (подвид оленя. — «ВМ»). Кстати, четыре месяца назад у последних случилось прибавление в семействе — у двух взрослых особей родился мораленок. Сначала звери его скрывали, однако через какоето время детеныш все же показался посетителям парка. Сейчас он радует их своей активностью и дружелюбием, постоянно выходит к людям.

— Несмотря на то что животные содержатся в вольерах, мы стараемся их не одомашнивать, чтобы они могли быстрее адаптироваться к дикой среде. Однако бывают случаи, когда им настолько нравится у нас, что они пытаются вернуться обратно, — отмечает Валерия Бурлака.

По ее словам, пять лет назад к ним попала маленькая лосиха Дина. Малышку вырастили на территории биостанции, а затем решили выпустить в лес, чтобы она смогла найти себе пару. Однако Дина решила отказаться от самостоятельной жизни — на протяжении уже нескольких лет ее постоянно видят рядом с биостанцией.

— Наблюдение за животными всегда занимало и увлекало москвичей, — говорит столичный краевед Филипп Смирнов. — Ведь возможность хоть ненадолго отвлечься от городской суеты и оказаться в ареале обитания диких животных — идея очень привлекательная и даже, я бы сказал, романтичная. Хотя многие даже не подозревают, что в поисках живописных пейзажей не нужно выезжать за пределы столицы.

По словам краеведа, в Москве достаточно много заповедных мест.

— Это Долина реки Сетуни, река Чермянка, окрестности Воробьевых гор, — говорит он. — Кстати, интерес к городской природе у москвичей возник достаточно давно. Например, в начале XX века вышла серия книг «Путеводитель по Москве». И горожане, которые не имели своих загородных домов, прочитав эти издания, отправлялись по Московской кольцевой железной дороге в поисках редких животных. Тем более что в путеводителях подробно описывалось, где они могут их встретить, а заодно еще посмотреть на самые старые городские деревья.

И, по словам краеведа, этот вид досуга будет востребован всегда, потому что люди подсознательно тянутся к природе, стремятся хотя бы раз в неделю покинуть «каменные джунгли», чтобы насладиться естественной красотой этого мира.

— Сейчас есть очень много различных сообществ, занимающихся наблюдением за птицами, поиском редких видов бабочек и прочим. Это естественно. Человек часть природы и всегда будет стремиться к ней, — говорит Смирнов. — К тому же это отличный отдых.