Московский повар победила в конкурсе «Лучший повар школьной столовой»

Фото: Пресс-служба Отраслевого союза развития социального питания

В столице прошел финал всероссийского конкурса «Лучшая столовая школы». На заключительный этап съехались победители республиканских туров: повара из 70 регионов России. Всего в кулинарном состязании приняли участие 25 тысяч образовательных учреждений страны.

15 декабря в пищевом колледже № 33 около 400 человек состязались в кулинарном мастерстве. Конкурсанты презентовали свое видение детского питания на выставке «Здоровое питание в школе», участвовали в семинарах и обсудили на круглом столе вопросы модернизации школьных столовых, повышения качества питания и участия родительской общественности в этом процессе.

Фото: Пресс-служба Отраслевого союза развития социального питания

После жеребьевки 59 лучших поваров школ стали участниками «Кулинарного баттла». За один час они приготовили три блюда из школьного меню, соблюдая рецептуру и предписания технологических карт. Результат оценивали не только представители Министерства просвещения РФ, Федерального центра мониторинга питания обучающихся, Общественной палаты РФ, представители региональных органов управления образования, родительская общественность, но и дети.

Известный шеф-повар и телеведущий Григорий Мосин провел для участников мастер-класс «Три блюда от шефа для школьного обеда».

Фото: Пресс-служба Отраслевого союза развития социального питания

Представитель оператора питания «РусСоцКапитал», повар 5-го разряда ГБОУ Москвы «Школа № 1288 имени Героя Советского Союза Н. В. Троян» Екатерина Симоненко заняла первое место в номинации «Лучший повар школьной столовой».

— Мы очень волновались, азарт захлестывал: столько достойных конкурентов съехалось со всей страны. Организаторы до последнего держали в тайне имена победителей. Я была уверена в своих силах, но победа все равно стала приятной неожиданностью. Я очень люблю свою работу, и здорово, что у нас появилась возможность демонстрировать свои навыки в конкурентной борьбе. Спасибо большое за возможность поучаствовать и проявить себя, — поделилась финалистка.

Фото: Пресс-служба Отраслевого союза развития социального питания

Первое место со столичной конкурсанткой разделил повар Александр Лавринов из школы № 5 города Тамбова, на втором месте оказалась Марина Петрукович, которая готовит в школе № 213 для школьников Новосибирска, а третье место досталось уроженке Ижевска Татьяне Иванцовой, представлявшей школу № 80 имени В. С. Тарасова. Директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства просвещения РФ Сергей Шатунов во время торжественной церемонии отметил, что в последние годы организации качественного школьного питания уделяется большое внимание на государственном уровне, в работу включены как сами образовательные организации, так и представители муниципальных, региональных и федеральных ведомств. Он выразил надежду на то, что скоро каждая школа страны сможет похвастаться столичным уровнем организации школьного питания.