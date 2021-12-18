100 лет со дня рождения Юрия Никулина: главные роли легендарного клоуна

Кадр из фильма «Пёс Барбос и необычный кросс» / 1961 год

18 декабря исполняется ровно 100 лет со дня рождения легендарного артиста и клоуна Юрия Никулина. Ко всем его многочисленным званиям можно прибавить еще одно: самый любимый артист Советского Союза. «Вечерка» предлагает пересмотреть фильмы с участием Никулина.

Юрий Никулин родился в Смоленской области, в городе Демидове, куда был отправлен по работе его отец. Переехав в Москву, Никулины жили недалеко от Разгуляя, малой родиной веселого Юрки был Толмачев переулок. Правда, дом, где они жили, ныне не сохранился. Учился Никулин, надо признать, раздолбайски, но актерские способности проявил рано. Учительница даже как-то спросила у него: «Ты что, Никулин, клоун?» Как она была права, станет ясно лишь со временем.

После школы Юрия Никулина забрали в армию, оттуда — на финскую войну. А потом началась Великая Отечественная война. Артиллерист, а позже разведчик Никулин прошел ее от начала и до конца. О войне он говорить не любил, но писал о ней в своих книгах.

Попытка поступления в два знаменитых актерских вуза завершились для Никулина провалом. И он пошел учиться на клоуна. Как же хорошо, что его не приняли в те институты! Потому что иначе у нас был бы артист Никулин, и только. А так мы получили Никулина-клоуна и Никулина — комедийного артиста, трагика и мастера слова, блистательного рассказчика и писателя. Он перестал выходить на сцену в 60 лет, возглавил Цирк на Цветном бульваре и превратил его в культовое место для многих семей, которые ходят туда «поколенчески». Четверть века его нет с нами, но фильмы и сыгранные им герои живы, а цирк с его особой атмосферой по-прежнему собирает зрителей. Мы вас любим и помним, Юрий Владимирович!

Обожаемый Балбес

История возникновения этой знаменитой троицы стоит отдельного разговора, ведь приключения Труса, Балбеса и Бывалого, а также их друга Барбоса можно пересматривать десятки раз. Герой Никулина Балбес — простак, но добряк, нескладный недотепа, вызывающий огромную симпатию. Трио мелких преступников появилось на советских экранах в двух короткометражках Леонида Гайдая — «Пес Барбос и необычный кросс» (1961) и «Самогонщики» (1962). Продлевать жизнь этих героев дальше режиссер не собирался, но сценарист Морис Слободский, работающий с ним над «Операцией «Ы», уговорил Гайдая включить троицу в историю о Шурике.

Когда деревья были большими (1961)

Это была первая главная роль Юрия Никулина в большом кино. Кузьма Кузьмич Иорданов — слесарьфронтовик. Тунеядец, пьяница, самозванец, который к концу фильма преображается к новой жизни.

Бриллиантовая рука (1968)

«Семен Семеныч...» — говорим мы и начинаем улыбаться. Семен Горбунков — всенародный любимец, волей судьбы оказавшийся в центре криминальных событий.

Кадр из фильма Бриллиантовая рука / 1968 год

Двадцать дней без войны (1976)

Одна из самых пронзительных картин о войне и ее последствиях. Майор и военный журналист Василий Лопатин — одна из самых сильных ролей Никулина.

Ко мне, Мухтар! (1964)

Милиционер Николай Глазычев умудряется найти подход к агрессивной овчарке, и они становятся напарниками. Обаятельный и глубокий герой покорил не одно поколение.

Передача «Белый попугай»

На эту знаменитую телепрограмму Юрий Никулин пришел не сразу, но, когда появился, сразу стал центром притяжения. Искрометные анекдоты, байки и какая-то удивительная атмосфера этих юмористических «посиделок» — за всем этим стояла магия никулинского обаяния.

Кадр из передачи «Белый попугай»

Андрей Рублев (1966–1969)

Многие не узнают Юрия Никулина в образе монаха Патрикея. На самом деле глубочайшая по трагизму роль. Ключевая сцена с пыткой Патрикея получилась живой и естественной... из-за пролитой горящей солярки с факела ему на ноги.

Кадр из фильма «Андрей Рублев» / 1966–1969 г.г.

В паре с Михаилом Шуйдиным

Легендарный дуэт двух клоунов имел колоссальное количество поклонников. Шуйдин был как бы «заводящим», Никулин — вторым, однако на самом деле они фантастически дополняли друг друга.

Старики-разбойники (1971)

Инженер Валентин Петрович Воробьев (его играл Евгений Евстигнеев) и следователь Николай Сергеевич Мячиков (Юрий Никулин) хотят доказать свою незаменимость. И тогда Воробьев разрабатывает мощный план: они выкрадут из картинной галереи какой-нибудь шедевр, а Мячиков потом «распутает» дело и докажет свою профсостоятельность...

Кадр из фильма «Старики-разбойники» / 1971 год

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Никулин, гендиректор и худрук Цирка Ю. Никулина на Цветном бульваре:

— Папа был удивительно добрым и светлым человеком. Я думаю, столетие со дня рождения отца — это лишь календарная дата, и Годом Никулина будет для всех нас 2022 год. Ближайшая премьера у нас в феврале. Посвящена она будет отцу. Кстати, в его кабинете в Цирке на Цветном бульваре все осталось без изменений, это сейчас общественная приемная скорее, а я сижу напротив. Но его кабинет и не музей — мы там собираемся, праздники отмечаем. Только за стол его никто не садится. И первый тост у нас всегда — за Юрия Владимировича. Мы его произносим, чокаясь, как за живого.