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«Омикрон» тот еще хамелеон: новый штамм коронавируса легко спутать с гриппом

Полина Владимирова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Эксклюзивы ВМ
Общество
«Омикрон» тот еще хамелеон: новый штамм коронавируса легко спутать с гриппом
Медсестра филиала № 1 поликлиники № 68 Светлана Чилашвили сделала прививку пациентке Иркии Левкиной / Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

14 декабря глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что модификацию вакцины «Спутник V» под омикрон-штамм коронавируса, который виртуозно маскируется под обычный грипп, уже создали. «Вечерка» выяснила, как распознать новый вариант ковида и защититься от него.

Слабость, температура выше 38 градусов, отсутствие аппетита, головная боль и кашель — вот основные пять признаков болезни, вызванной «омикроном».

Именно на эти симптомы, по словам заместителя директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Татьяны Руженцовой, чаще всего жалуются люди, заразившиеся новым штаммом ковида. При этом, как подчеркнул вирусолог Сергей Нетесов, повышенную утомляемость, головную боль и ломоту, которая часто появляется при гриппе, может вызвать и дельташтамм COVID-19.

— А вот першение в горле или выделения из носа — нетипичные признаки для других вариантов ковида, — прокомментировал возможные признаки «омикрона» Нетесов. — Насморк для «уханьского» варианта вообще не был характерен, как и частое чихание.

Но эти же симптомы, сопровождающие и ОРВИ, могут ввести в заблуждение. Поэтому при первых признаках простуды нужно обратиться к врачу и сдать тест на ковид.

— Симптомы «омикрона» действительно похожи на грипп или на ОРВИ, это так называемые неспецифические симптомы респираторных заболеваний, — сказал врач-терапевт Алексей Парамонов. — Клинически вы «омикрон» никак не отличите. Для постановки диагноза необходимо делать тесты.

Это важно, ведь «омикрон», как и предыдущие штаммы ковида, может поражать легкие и другие органы. У вирусологов есть опасения, что он быстрее приводит к осложнениям. Так, пневмония может появиться уже через три-пять дней, а не десять-одиннадцать, как было раньше.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в большинстве случаев болезнь, вызванная «омикроном», протекает легко. Однако ученые предупреждают: у нового штамма коронавируса много мутаций, и как он поведет себя дальше, особенно в организме человека с ослабленным иммунитетом, неизвестно. Поэтому сейчас единственный способ защититься — вакцинация. Причем иммунолог Николай Крючков советует всем, кто сделал прививку раньше, чем четыре-пять месяцев назад, пройти ревакцинацию. Также медики просят не забывать носить маски и использовать антисептики.

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