Климатическая страшилка: какие продукты исчезнут к 2050 году

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На грани исчезновения оказались некоторые продукты: и заморские, чей вкус мы успели полюбить, и посконно-привычные, позабытые неблагодарными потомками.

С очередной климатической страшилкой выступил на днях телеканал Al Jazeera, сообщивший, что как минимум шесть привычных всем продуктов уже никогда не смогут попробовать наши внуки. Причина — глобальное изменение климата, которое пагубно влияет на традиционные места возделывания этих культур. В список смертников попали: кофе, шоколад, морепродукты, виноград, авокадо и хлебобулочные изделия.

Впрочем, хлесткий заголовок, как это часто бывает, оказался намного интересней истинного положения вещей. Так, по озвученным прогнозам, 80 процентов районов Центральной Америки и Бразилии, где сейчас выращивают кофе, окажутся непригодными для этого к 2050 году. Но то же самое изменение климата откроет для его произрастания новые возможности в Латинской Америке и Азии.

Смерть какао (а с ним и шоколада) предрекают как минимум с 2011 года. Согласно прогнозам, к тому же 2050-му в Кот-д’Ивуаре и Гане (мировых лидерах по производству какао-бобов) станет настолько жарко, что означенные бобы там сгорят прямо на плантациях. Но это прогнозы от футуристов-истериков. Футуристы-флегматики, видимо, испив поутру чашку-другую живительной какавы (и получив таким образом порцию полезностей, способствующих выработке гормона счастья), добродушно сообщают, что все не так ужасно.

Во-первых, какао-бобы хоть и растут в узкой зоне к северу и югу от экватора, то есть там, где всегда жарко и влажно, но запросто смогут переползти в другие подобные места вслед за изменением климата. Причем особо далеко и ползти-то не придется — просто подняться метров на 300 в горы неподалеку от нынешних плантаций. А во-вторых, есть территории, где они и сейчас прекрасно себя чувствуют, несмотря на более экстремальные условия (та же Бразилия или Малайзия). С виноградом и авокадо ситуация обстоит примерно так же.

Фото: Антон Гердо/ Вечерняя Москва

Что касается рыбы и прочих морских гадов, на нехватку которых все чаще жалуются рыбаки, то ее связывают с повышением кислотности (из-за роста уровня углерода) и температуры воды.

В итоге, например, популяция сардин в Средиземном море упала за десятилетие на 70 процентов, устрицы с трудом выращивают раковины в Тихом океане, а атлантические крабы ломанулись на север в поисках более прохладной воды.

Стоит ли причислять устриц и крабов к продуктам повседневного спроса — этот вопрос оставим на совести составителей страшных прогнозов (для особых фанатов, кстати, давно придуманы устричные и крабовые фермы). А вот с сардинами и прочими сайрами расставаться, конечно, не хотелось бы. И придется ли — вопрос.

Потому что, во-первых, не одним Средиземным морем жив рыбный промысел, а во-вторых, у рыб там своя атмосфера и демография.

— Сардина отлично ловится и в Тихом океане, — напомнил нам ихтиолог Валерий Сорока. — А колебания ее численности давно известны как рыбакам, так и ученым, которые отслеживают ее численность как минимум с XVII века. Из этой статистики четко видно, что демографический всплеск у популяции этой рыбы длится в среднем 30–40 лет, а вслед за ним приходит такой же по продолжительности спад.

Причем всплески-падения там достаточно серьезные — этот вид может менять свою численность буквально в сотни раз. Довольно показательным было в этом смысле, например, начало 1970-х годов, отмеченное резким ростом популяции сардин после 30-летнего затишья. В итоге спустя 10 лет на Дальнем Востоке ее биомассу оценивали в 20 миллионов тонн, и запас казался практически неисчерпаемым. Потом был очередной спад, но сейчас мы опять видим четкую тенденцию к росту. Думаю, что лет через 10–15 мы станем свидетелями очередных рекордных выловов.

Схожая циклическая петрушка наблюдается и в других рыбьих семействах, так что климат климатом, а демография — по расписанию.

Что там осталось в дефиците? Пироги и пышки? Тут тоже все не так уж однозначно. По одним прогнозам, мировой урожай злаковых может к 2050 году сократиться на треть. По другим, на ту же треть вырастут площади пахотных земель в других местах планеты, причем больше половины этих земель придется на Канаду и север России. Прицепом к злаковым у черных футурологов обычно идет мясо, которого тоже станет крайне мало, так как кормить скотину вроде как будет нечем. Ну, про мало корма — вопрос, как мы уже поняли, спорный. Но то, что из мясо-молочной отрасли явно кто-то усиленно лепит жертвенного агнца — факт.

Под предлогом ужасающего влияния на климат планеты беспрестанно пукающих коров, а также жуткого вреда, которое несет красное (да и всякое другое) мясо организму человека, нам уже который год долбят мозг идеей его искусственной замены. Соевая тушенка, как ни старались производители, так и не «взлетела». Прочие растительные суррогаты способны потреблять внутрь разве что упертые вегетарианцы (хотя, если ты вегетарианец, зачем тебе имитация стейка, спрашивается?). Теперь у нас новая забава — мясо из пробирки. И плевать, что его массовое производство потребует усиленного вливания гормонов и антибиотиков в культуру клеток, а полномасштабное влияние таких производств на экологию оценивалось очень сильно приблизительно. Главное — никто не будет пукать в небеса.

Интересно, что очередной виток российских новостей про полезность чудесного мясного суррогата пришелся аккурат на зарубежные новости об обрушении акций крупнейшего тамошнего производителя оного, заявившего об убытках.

Фото: Pixabay

Прямо по пословице: «Чем в таз, так лучше в нас». Российский союз промышленников и предпринимателей даже попросил чуть позже у государства всяких плюшек на производство альтернативной, как они это называют, еды: льготные кредиты, полную компенсацию капвложений, субсидии на оборудование и прочее. И это при том, что в стране полно бывших колхозных полей, давно поросших бурьяном, а на весь агрокомплекс России тратится 300 миллиардов в год (меньше половины бюджета Питера, не говоря уж о Москве).

Но есть в списке пищевых отказников и продукты, попавшие туда вовсе не по воле футурологов, а из-за короткой памяти их потребителей. Ну, и моды, конечно. Не знаю, насколько верна статистика, озвученная одним из сервисов доставки по поводу пока еще не исчезнувшего авокадо (оно, дескать, стало самой популярной летней культурой у жителей наших мегаполисов), — по мне, так черешни с клубникой мы летом покупаем все же больше. Но вот список непопулярных и незаслуженно забытых — причем не экзотических, а наших, коренных даров земли — составить можно.

Ревень. Этот лопух с яркорозовым стеблем, который и сажать-то особо не надо — сам растет где вздумается, — служил нашим предкам и поставщиком витаминов, и полевой аптекой. Говорят, в древности он рос по берегам рек таким же сплошным ковром, как сейчас — борщевик. Вот только пользы приносил явно больше. Из него варили кисели, варенья, морсы, компоты, делали цукаты и вино, начиняли им пироги… Когда-то Россия была фактическим монополистом в торговле ревенем. В Москве, например, его оптом скупали английские и венецианские негоцианты...

— В стеблях ревеня много кислот, которые участвуют в обмене веществ и отвечают за иммунитет: яблочная, аскорбиновая, фолиевая, янтарная, лимонная… — перечисляет диетолог Дарья Кузнецова. — Есть и щавелевая, тоже крайне полезная для здоровья. Но из-за того, что ее очень много во взрослых растениях, людям, склонным к образованию почечных камней, лучше есть молодой (не старше месяца) ревень. Он отлично подходит диабетикам, так как помогает удерживать сахар в нужных рамках, имеет антибактериальное и противовирусное действие, поглощает токсины, укрепляет волосы и ногти, борется с облысением. В общем, настоящий кладезь всяких полезностей.

Серая капуста. Загадочный сорт, который, если верить интернету, рос не привычными кочанами, а сплошным листовым ковром (возможно, так называли верхние, зеленые листья обычных кочанных сортов). Была не такой сочной и сладкой, как обычная, поэтому полностью шла на крошево — ее мелко-мелко рубили сечкой, запаривали на несколько дней (заливали кипятком, плотно укутывая чан одеялами и полотенцами), потом отжимали и укладывали на засолку в кадку или бочку. Иногда свежее крошево просто квасили с добавлением ржаной муки. Потом всю зиму из него делали щи, которые не варили, а томили в печи, из-за чего суп сохранял все витамины и микроэлементы (а там, в этих зеленых листьях, одних аминокислот аж 16 штук!).

Фото: msh.mosreg.ru

Брюква — менее популярный родственник репы и капусты. По вкусу похожа на первую, но гораздо более питательная и неприхотливая в выращивании. Поставляется в ряд торговых сетей, легко покупается в интернете, но на грядках у огородников почему-то встречается нечасто.

— В брюкве очень много кальция, калия, серы, фосфора, железа, антиоксидантов, а витамина С даже больше, чем в некоторых цитрусовых и ягодах, — рассказывает Дарья. — Отлично восстанавливает микрофлору и перестальтику кишечника, укрепляет сосуды, снимает отеки, выводит мокроту из дыхательной системы, восполняет потери железа. Мужчины, включающие ее в свой рацион, гораздо реже страдают от простатита. Брюквенной кашицей раньше лечили раны и ожоги…

Белый корень, он же поповник, он же полевой борщ, он же козелки, он же стволье, он же пастернак (от латинского pastināre — «копать»). Когда-то скромно ушел в тень под напором морковки и картошки, но сейчас благодаря экоогородникам понемногу возвращает себе былую популярность. Благо, что крайне вынослив (его сажают, как только сошел снег) и отлично растет без всякой химии. В пищу идет как ботва, так и корень пастернака.

— Помимо традиционного для корнеплодов тушения, запекания, добавления в супы, винегреты и салаты пастернак также заваривают (листья) в виде чая, который обладает успокаивающим и иммуностимулирующим действием, а также улучшает состояние кожи. А отвар корня на меду отлично помогает восстановиться организму после изнуряющей болезни, поскольку этот овощ тоже является кладезем витаминов. По питательности ничем не уступает картофелю (он обладает приятным ореховым вкусом), а по пользе превосходит его в разы, — уверена диетолог.

Козлобородник — веселенький цветочек, чем-то похожий на желтую ромашку. Его длинные белые корни с рыбным или устричным вкусом (бывают сорта и со вкусом спаржи) активно собирали по осени и варили, тушили, жарили, запекали, употребляя преимущественно как самостоятельное блюдо. Правда, предварительно корешки (да и листья со стеблями, их тоже ели) клали в подсоленную воду — для того, чтобы ушла легкая горечь. В козлобороднике также содержится масса всего ценного (в Средние века с его помощью поддерживали силы чумным и холерным больным) и, в частности, аспарагин — аминокислота, необходимая для синтеза белка, которая к тому же может удерживать и нейтрализовывать аммиак. Один из признаков ее нехватки в организме — боль в мышцах. Сейчас химически синтезированный аспарагин лопают ложками спортсмены, а ведь здоровее было бы целебный корешок пожевать.

Сныть, а по-старинному — снедь-трава. Уж за чем за чем, а за ней и ходить никуда не надо. Растет по всей России и каждое лето смиренно гибнет под ножами миллионов газонокосилок.

Что в корне не правильно, потому как этот «сорняк» на самом деле является ценнейшим российским дикоросом —начиная с состава, близкого к составу человеческой крови, и заканчивая длиннющим списком целебных свойств.

Противовоспалительное, ранозаживляющее, болеутоляющее, противогрибковое, цитотоксическое, седативное, детоксикационное, мочегонное, укрепляющее —каких только ценных качеств в ней не обнаруживали! Пользует печень и почки, избавляет от отеков, анемии и повышенного давления, чистит сосуды и даже растворяет уже образовавшиеся тромбы, помогает при неврозах, депрессиях, бессонице…

Особенно ценны свежие молодые листочки сныти, из которых в блендере делают смузи. Сушеную сныть пьют зимой как чай, замороженную добавляют в супы, свежую кидают в салаты (нынешним безукропным летом лично убедилась в ее безупречных вкусовых качествах). Когда-то, на излете долгой изматывающей зимы, наши деревенские бабушки вздыхали: «Дожить бы до сныти». Знали, что тогда уж точно не пропадут. А во время Великой Отечественной московские столовые активно заготавливали молодые побеги и добавляли их в блюда — тоже ведь не просто так.

2 сныть пчела.jpg / Фото: Михаил Воробьев/ Вечерняя Москва

В общем, этот список можно еще множить и множить. Потому как есть, есть у нас, граждане, это свойство — придыхать в щенячьем восторге от качеств очередного, раскрученного маркетологами заморского продукта и не замечать того, что веками растет под ногами —только руку протяни. Так не пора ли уже восстановить ботаническую справедливость? Погода ж как раз шепчет: скоро зимние праздники, есть время с чувством, толком, расстановкой продумать план весенних посадок.

А то вот исчезнет авокадо в климатическом сумбуре, что тогда на стол метать будем?

ФАКТ

В 1606 году бояре натравили на Лжедмитрия I толпу одним лишь сообщением, что «царь» ест телятину, а значит, не настоящий. Этот вид мяса до XVIII века на Руси есть было запрещено.