Центр по сертификации и аккредитации в Москве
Согласно законодательству ЕАЭС и РФ для законного импорта на территорию Союз и реализации определенных категорий товаров необходимо иметь разрешительную документацию. Содействие в ее подготовке оказывают специализированные организации — центры сертификации (ЦС). Работа ведется на основании договора, в котором закреплены права и обязанности сторон.
Какие преимущества дает сотрудничество с цс?
Работа с экспертами центра по сертификации – добровольное решение предпринимателя, которое принимается для того, чтобы делегировать специалистам работу по оформлению разрешительных документов, так как:
• эксперты точно знают, на чем можно сэкономить, а на чем это делать недопустимо;
• они помогают подобрать оптимальную схему оценки соответствия продукции с учетом потребности заявителя; сотрудничество осуществляется с привлечением исследовательских лабораторий, аккредитованных органов и государственных инстанций на всей территории ЕАЭС;
• вы можете получить бесплатные консультации по вопросам оценки соответствия на всех этапах работы и после регистрации разрешительных документов;
• стоимость работ, сроки их выполнения, гарантии, предоставляемые заявителю, фиксируются в договоре. Скрытые наценки и комиссии отсутствуют; специалисты организуют дистанционно все сертификационные процедуры: курьер заберет у вас образцы и комплект документов, а после — доставит оригиналы сертификатов.
Делегирование полномочий по оформлению разрешительных документов специалистам — это гарантия того, что сертификационные работы будут выполнены в срок, сертификаты и декларации будут внесены в реестр ФСА.
Какие услуги оказывают специалисты центра сертификации?
Помогают:
• оформить сертификаты и декларации по ТР ТС и Постановлению Правительства №982;
• оформить сертификаты и декларации по пожарной безопасности;
• провести процедуру гос. регистрации и получить СГР;
• получить заключение экспертизы промышленной безопасности;
• оформить разрешение Росприроднадзора;
• получить лицензии Минпромторга;
• зарегистрировать нотификацию ФСБ;
• оформить регистрационное удостоверение (РУ);
• получить протоколы испытаний по ТР ТС, ПП №982 и т.д.
Оформление разрешительной документации является обязательным условием для легального производства, импорта и реализации товаров в РФ и ЕАЭС. Работа без указанных документов является основанием для привлечения компаний и ИП к административной ответственности по статьям 14.43, 14.44, 14.45 КоАП РФ. На нарушителей налагаются штрафные санкции, возможны дополнительные меры ответственности на усмотрение суда: конфискация товаров, принудительная остановка деятельности предприятия.
Также эксперты центра сертификации в Москве оказывают содействие в оформлении добровольных документов, таких как:
• сертификаты качества в СДС (системе добровольной сертификации);
• сертификата в рамках международных стандартов ISO или их российских аналогов ГОСТ Р ИСО;
• добровольные пожарные сертификаты;
• сертификаты Халяль;
• на отсутствие ГМО, глютена, по БЖУ, протоколы радиологии;
• иное.
Добровольная документация используется как инструмент маркетингового продвижения продукции, повышения ее востребованности у целевой аудитории, получения доступа к новым рынкам сбыта.
При необходимости специалисты помогут провести анализ химической продукции, составить и зарегистрировать паспорт безопасности по ГОСТ 30333 или по международным стандартам MSDS, подготовят инструкции (руководства пользователя) на бытовую или промышленную технику с учетом ее специфики и иные виды тех.документации.
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