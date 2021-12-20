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Центр по сертификации и аккредитации в Москве

Полина Французова

Общество
Центр по сертификации и аккредитации в Москве
Фото: Элина Масимова, «Вечерняя Москва»

Согласно законодательству ЕАЭС и РФ для законного импорта на территорию Союз и реализации определенных категорий товаров необходимо иметь разрешительную документацию. Содействие в ее подготовке оказывают специализированные организации — центры сертификации (ЦС). Работа ведется на основании договора, в котором закреплены права и обязанности сторон.

Какие преимущества дает сотрудничество с цс?

Работа с экспертами центра по сертификации – добровольное решение предпринимателя, которое принимается для того, чтобы делегировать специалистам работу по оформлению разрешительных документов, так как:

• эксперты точно знают, на чем можно сэкономить, а на чем это делать недопустимо;

• они помогают подобрать оптимальную схему оценки соответствия продукции с учетом потребности заявителя; сотрудничество осуществляется с привлечением исследовательских лабораторий, аккредитованных органов и государственных инстанций на всей территории ЕАЭС;

• вы можете получить бесплатные консультации по вопросам оценки соответствия на всех этапах работы и после регистрации разрешительных документов;

• стоимость работ, сроки их выполнения, гарантии, предоставляемые заявителю, фиксируются в договоре. Скрытые наценки и комиссии отсутствуют; специалисты организуют дистанционно все сертификационные процедуры: курьер заберет у вас образцы и комплект документов, а после — доставит оригиналы сертификатов.

Делегирование полномочий по оформлению разрешительных документов специалистам — это гарантия того, что сертификационные работы будут выполнены в срок, сертификаты и декларации будут внесены в реестр ФСА.

Какие услуги оказывают специалисты центра сертификации?

Помогают:

• оформить сертификаты и декларации по ТР ТС и Постановлению Правительства №982;

• оформить сертификаты и декларации по пожарной безопасности;

• провести процедуру гос. регистрации и получить СГР;

• получить заключение экспертизы промышленной безопасности;

• оформить разрешение Росприроднадзора;

• получить лицензии Минпромторга;

• зарегистрировать нотификацию ФСБ;

• оформить регистрационное удостоверение (РУ);

• получить протоколы испытаний по ТР ТС, ПП №982 и т.д.

Оформление разрешительной документации является обязательным условием для легального производства, импорта и реализации товаров в РФ и ЕАЭС. Работа без указанных документов является основанием для привлечения компаний и ИП к административной ответственности по статьям 14.43, 14.44, 14.45 КоАП РФ. На нарушителей налагаются штрафные санкции, возможны дополнительные меры ответственности на усмотрение суда: конфискация товаров, принудительная остановка деятельности предприятия.

Также эксперты центра сертификации в Москве оказывают содействие в оформлении добровольных документов, таких как:

• сертификаты качества в СДС (системе добровольной сертификации);

• сертификата в рамках международных стандартов ISO или их российских аналогов ГОСТ Р ИСО;

• добровольные пожарные сертификаты;

• сертификаты Халяль;

• на отсутствие ГМО, глютена, по БЖУ, протоколы радиологии;

• иное.

Добровольная документация используется как инструмент маркетингового продвижения продукции, повышения ее востребованности у целевой аудитории, получения доступа к новым рынкам сбыта.

При необходимости специалисты помогут провести анализ химической продукции, составить и зарегистрировать паспорт безопасности по ГОСТ 30333 или по международным стандартам MSDS, подготовят инструкции (руководства пользователя) на бытовую или промышленную технику с учетом ее специфики и иные виды тех.документации.

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