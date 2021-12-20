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Сотрудники «Моих социальных центров» оказывают помощь в экстренных ситуациях

Марьяна Шевцова

Общество
Сотрудники «Моих социальных центров» оказывают помощь в экстренных ситуациях
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В Моем социальном центре «Таганский» в экстренной ситуации команда сотрудников успешно оказала первую медицинскую помощь Александру Козлову, участнику клуба «Лефортовские рассветы». Во время репетиции концерта мужчине стало плохо. ЗОЖ-знания сотрудников МСЦ по оказанию первой помощи спасли ему жизнь.

— Во время занятий Александру Борисовичу стало плохо, ему измерили давление, показатели тонометра зашкаливали. Сотрудники незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Это решение стало определяющим в дальнейшем исходе ситуации. Мы действовали по инструкции ЗОЖ-обучения для команды МСЦ. Мужчину посадили в удобное положение в кресле, расстегнули ворот рубашки, дали воды, открыли дверь для доступа кислорода с улицы. Затем проверили признаки инсульта по правилу «Улыбнись — заговори — подними руки». Александр Борисович не справился с этими заданиями: у него онемела рука, поднять ее не смог, речь была несвязной, улыбнуться тоже не получилось. Скорая приехала быстро. Александра Козлова в срочном порядке увезли в реанимацию, — рассказала руководитель МСЦ «Таганский» Елена Смирнова.

Мужчина быстро пошел на поправку и снова продолжает репетировать и выступать в клубе «Лефортовские рассветы».

Александр Борисович очень благодарен сотрудникам Моего социального центра «Таганский». По словам врачей, он счастливчик, которому повезло в этот момент находиться рядом с людьми, своевременно и грамотно оказавшими первую медицинскую помощь.

Эта экстремальная ситуация показала слаженную работу всего коллектива, умение быть собранными в нестандартных ситуациях и применять свои профессиональные знания.

— Корпоративное обучение, важной частью которого является и изучение ЗОЖ-буклетов, написанных ведущими врачами Москвы, обязательно для всех сотрудников МСЦ. Именно благодаря внимательному отношению к своей работе весь коллектив включился в ситуацию. Предупредили близких, скоординировали разволновавшихся гостей, организовали пространство для пострадавшего, нашли его мобильное устройство и положили с собой в больницу, ожидая бригаду скорой помощи переключили Александра Борисовича с волнений на позитив. Без громких слов понятно, что команда МСЦ «Таганский» спасла человеку жизнь. Горжусь нашими сотрудниками, — резюмировала Елена Громова, директор ГБУ «Московские социальные центры».

Напомним, сейчас в Москве действует 21 «Мой социальный центр». Команда МСЦ — это более 300 увлечённых, творческих и душевных профессионалов, для которых искренняя забота и вовлеченность – основополагающе принципы работы. Подбор, обучение и координацию деятельности команды осуществляет ГБУ «Московские социальные центры».

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