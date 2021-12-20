Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Начинающие агрономы поборолись за звание лучшего

Рената Лебедева

Общество
Начинающие агрономы поборолись за звание лучшего
Победитель марафона «АгроПрофи» Дарья Чудосветова / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Накануне выходных в столице прошел финал Всероссийского студенческого марафона «АгроПрофи». «Вечерняя Москва» побывала на церемонии награждения победителей конкурса и пообщалась с его участниками.

Всероссийский студенческий марафон «АгроПрофи» проходит в Москве второй год подряд при поддержке Министерства просвещения РФ и Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева. В нем принимают участие студенты-аграрии высших и среднеспециальных учебных заведений, которые хотят проявить себя и пообщаться с опытными экспертами.

Сам марафон состоит из трех этапов и проходит в гибридном формате. На первом начинающие специалисты должны опубликовать в социальных сетях видеовизитку, в которой рассказывают о своем выборе профессии. На втором этапе конкурса участников ждет профессиональная оценка жюри — из опубликованных видео они выбирают девять лучших работ по нескольким критериям, в числе которых содержательность и креативность. А вот завершающий этап марафона проводят в очном формате. Участникам необходимо подтвердить свои знания в одной из предложенных областей и выполнить творческое задание на тему «Моя профессия в будущем».

В этом году участниками марафона стали около тысячи человек, а в финал вышли 49 студентов. Из них члены жюри выбрали трех лучших и пригласили на церемонию награждения, которая прошла в четвертом учебном корпусе МСХА имени К. А. Тимирязева.

Первое место заняла студентка третьего курса этого учебного заведения Дарья Чудосветова. Девушка с детства мечтала работать в сельскохозяйственной области и сейчас изучает в академии агрономию. По ее словам, она решила принять участие в марафоне «АгроПрофи»», чтобы попробовать свои силы и творчески проявить себя. Организаторы конкурса вручили студентке диплом и памятные призы.

— Моя профессия очень важна. Я отвечаю за то, чтобы растения, используемые в продуктах питания, были здоровыми и безопасными для людей. Эта награда очень радует и мотивирует меня двигаться дальше в этой области, — поделилась девушка.

С участниками Всероссийского студенческого марафона «Агропрофи» познакомились и подвели итоги: заместитель председателя Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Юлия Васильевна Оглоблина, ректор ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» Владимир Иванович Трухачев, председатель Российского союза сельской молодёжи Дмитрий Александрович Пекуровский.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Пекуровский, председатель Российского Союза сельской молодежи:

— Наше мероприятие — Всероссийский студенческий марафон «АгроПрофи» — направлено на повышение престижа аграрных профессий и их популяризацию среди молодежи. Мы проводим конкурс с помощью современных инструментов — социальных сетей и голосований на платформах, чтобы не только сделать его более доступным, но и раскрыть творческий потенциал участников.

Читайте также:
победитель Марафон Студенты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Лужа стала вызовом веку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время побежит быстрее

Евгения Семутникова
Евгения Семутникова

Бизнес должен быть экологичным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Железные птицы собираются в стаи

Все мнения
О проекте