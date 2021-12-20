Начинающие агрономы поборолись за звание лучшего

Победитель марафона «АгроПрофи» Дарья Чудосветова / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Накануне выходных в столице прошел финал Всероссийского студенческого марафона «АгроПрофи». «Вечерняя Москва» побывала на церемонии награждения победителей конкурса и пообщалась с его участниками.

Всероссийский студенческий марафон «АгроПрофи» проходит в Москве второй год подряд при поддержке Министерства просвещения РФ и Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева. В нем принимают участие студенты-аграрии высших и среднеспециальных учебных заведений, которые хотят проявить себя и пообщаться с опытными экспертами.

Сам марафон состоит из трех этапов и проходит в гибридном формате. На первом начинающие специалисты должны опубликовать в социальных сетях видеовизитку, в которой рассказывают о своем выборе профессии. На втором этапе конкурса участников ждет профессиональная оценка жюри — из опубликованных видео они выбирают девять лучших работ по нескольким критериям, в числе которых содержательность и креативность. А вот завершающий этап марафона проводят в очном формате. Участникам необходимо подтвердить свои знания в одной из предложенных областей и выполнить творческое задание на тему «Моя профессия в будущем».

В этом году участниками марафона стали около тысячи человек, а в финал вышли 49 студентов. Из них члены жюри выбрали трех лучших и пригласили на церемонию награждения, которая прошла в четвертом учебном корпусе МСХА имени К. А. Тимирязева.

Первое место заняла студентка третьего курса этого учебного заведения Дарья Чудосветова. Девушка с детства мечтала работать в сельскохозяйственной области и сейчас изучает в академии агрономию. По ее словам, она решила принять участие в марафоне «АгроПрофи»», чтобы попробовать свои силы и творчески проявить себя. Организаторы конкурса вручили студентке диплом и памятные призы.

— Моя профессия очень важна. Я отвечаю за то, чтобы растения, используемые в продуктах питания, были здоровыми и безопасными для людей. Эта награда очень радует и мотивирует меня двигаться дальше в этой области, — поделилась девушка.

С участниками Всероссийского студенческого марафона «Агропрофи» познакомились и подвели итоги: заместитель председателя Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Юлия Васильевна Оглоблина, ректор ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» Владимир Иванович Трухачев, председатель Российского союза сельской молодёжи Дмитрий Александрович Пекуровский.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Пекуровский, председатель Российского Союза сельской молодежи:

— Наше мероприятие — Всероссийский студенческий марафон «АгроПрофи» — направлено на повышение престижа аграрных профессий и их популяризацию среди молодежи. Мы проводим конкурс с помощью современных инструментов — социальных сетей и голосований на платформах, чтобы не только сделать его более доступным, но и раскрыть творческий потенциал участников.