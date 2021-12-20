Неизменным остается служение обществу

Фото из личного архива

19 декабря Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел России отметил 76-ю годовщину со дня своего основания. Начальник института генерал-лейтенант полиции Валерий Кожокарь рассказал «Вечерней Москве» о прошлом и настоящем организации.

— Валерий Васильевич, в этом году исполнилось 80 лет Победе наших войск в сражении под Москвой. Какую работу по сохранению памяти Великой Отечественной войны ведет институт?

— В год 80-летия годовщины Московской битвы мы с благодарностью вспоминаем наших ветеранов, прошедших войну и связавших с институтом свою профессиональную судьбу. Увы, участники войны уже ушли от нас, но память о них мы храним. Первые шесть начальников института с 1945 по 1987 год были ветеранами Великой Отечественной войны. С участием научного коллектива института была издана книга «НКВД в годы Великой Отечественной войны», а в ведомственном журнале издана статья «Участие органов и войск НКВД в Битве за Москву». Дело в том, что в состав НКВД входила милиция, сотрудники которой не только несли службу в тылу, но и пошли на фронт. Например, в составе защищавшей Москву зимой 1941 года 16-й армии, командовал которой Рокоссовский, был отряд лыжников, сформированный как раз из сотрудников милиции.

— Что послужило причиной для создания института?

— Институт был сформирован в победном 1945 году. Кончились фронтовые будни, настало время восстанавливать страну. А это было нелегко. Представьте себе: разрушенные города, нехватка самых нужных товаров и продовольствия, и на этом фоне расцветшая спекуляция и черный рынок. Огромное количество оружия оказалось в руках бандитов. С этим нужно было что-то делать. Но откуда брать кадры, ведь многие опытные сотрудники погибли на войне? На их место приходили вчерашние фронтовики. Образ Володи Шарапова из повести братьев Вайнеров очень точно отражает реалии того времени. Преступный мир бросал все новые и новые вызовы: широко распространилась подделка продовольственных карточек, разного рода пропусков, изготовление фальшивых денег. Для борьбы с этим требовались сотрудники, которые должны были уверенно владеть криминалистическими методами, основанными на новейших достижениях науки и техники. Нужны были специалисты, способные идентифицировать огнестрельное оружие по следам его применения, выявлять поддельные документы. Стало ясно, что органам внутренних дел необходимо опереться на науку, которую будет обеспечивать соответствующее учреждение. Так и был создан ВНИИ МВД.

— С чем институт подошел к 76-й годовщине основания?

— У нас созданы собственные научные школы, результатом деятельности которых стали фундаментальные труды в области криминалистики, криминологии, уголовного и административного права, оперативно-разыскной, уголовно-процессуальной деятельности. Научный коллектив оперативно отвечает на новые вызовы современности. Сегодня особую остроту и актуальность приобретают вопросы совершенствования миграционного законодательства, противодействия кибер- и наркопреступности и многие другие. Все проблемные вопросы, возникающие в деятельности органов внутренних дел, мы изучаем, и результаты нашего совместного труда помогают сотрудникам полиции еще эффективнее выполнять свои обязанности.

— Что бы вам особенно хотелось отметить в год 76-летия?

— Институт сохранил свои традиции, многолетние наработки и самое главное — кадровую преемственность. Труд наших предшественников не пропал. Институт по-прежнему сохраняет свои позиции в науке. В структуре ВНИИ МВД действует пять научно-исследовательских центров, подразделения обеспечения, функционируют два диссертационных совета. Налажено плодотворное международное взаимодействие с коллегами из других стран. Институт пережил вместе со всей страной разные эпохи, непростые времена, когда привычный нам уклад жизни менялся до неузнаваемости. Неизменными оставались и остаются только наши принципы, отраженные в девизе научно-исследовательского института: «Служим России! Служим закону!»

СПРАВКА

В настоящее время Всероссийский научноисследовательский институт МВД выполняет функции головной научной организации МВД России в области исследования проблем оперативно-разыскной, уголовно-правовой, уголовно-процессуальной, административно-правовой, криминологической деятельности органов внутренних дел.