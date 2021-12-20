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Великий князь стал примером для современной молодежи

Вероника Ушакова

Общество
Великий князь стал примером для современной молодежи
Студентка Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина Мария Воронина пришла на форум в качестве слушателя. Она давно интересуется личностью полководца, а на форуме девушка узнала еще больше об этом выдающемся человеке / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Музее Победы прошел форум «Наследники Александра Невского» — итоговое событие празднования 800-летнего юбилея со дня рождения великого князя и полководца.

Взмахи мечей, топоров, тяжелые удары и звон доспехов. В холле Музея Победы развернулись настоящие средневековые бои. Немецкие рыцари-крестоносцы по левую сторону. А справа — дружинники Александра Невского в клепаных кольчугах. «Наши», конечно, победили — по-другому и быть не могло. Так столичные реконструкторы восстановили финальную часть Ледового побоища — грандиозной победы над рыцарями Тевтонского ордена 5 апреля 1242 года на Чудском озере.

— Александр Невский был сильным человеком, — говорит реконструктор Артем Куценко. — Это личность, на которую стоит равняться. И для меня как для реконструктора важно показать это людям. Александр Невский был мудрым тактиком. Это проявлялось и в жизни, и в битвах.

О значимости личности полководца рассказали и другие участники форума. Одну из дискуссий посвятили имени Александра Невского на карте России. Участники обсудили, как личность полководца нашла отражение в географических названиях страны.

— Я исследовал много топонимов (названия природных или сделанных руками человека объектов. — «ВМ»), — рассказывает студент Российского государственного университета имени Косыгина Николай Радионов. — В Москве их оказалось не так много. Больше всего, конечно, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

На форуме затронули еще одну важную тему — заслуги, достижения, подвиги полководца.

— Невский смог договориться с Золотой ордой, чтобы наши города не уничтожали и не захватывали. Он условился на выплату дани. Я считаю, что это самый важный его поступок. Так наша страна, культура были спасены. Мне кажется, это был самый разумный поступок в той ситуации.

Александр Невский как стратег оценил возможности, ресурсы и понял, что победителями мы не выйдем, — добавил Николай Радионов.

На форуме выступил и проректор по учебно-методической работе РГУ имени А. Н. Косыгина Сергей Дембицкий. Он рассказал о том, что в истории не бывает однозначных личностей, и критика действий полководца тоже допустима. Но, по мнению Дембицкого, количество его заслуг превышает число неудач.

— Александра Невского причислили к лику святых. Он связал несколько поколений людей. Его как святого почитают уже многие века, — сказал Сергей Дембицкий.

Еще одной темой стал образ Александра Невского в интернете и его популярность у молодого поколения.

— Когда образ полководца подается только через православие и святость, это отталкивает молодежь, — объяснила помощник ректора РГУ имени Косыгина Марина Тишина. — Но наши студенты заметили, что молодежи эта личность интересна с другой точки зрения, и решили изучить Невского как простого человека, который жил, любил и ненавидел, а не как картинку из летописи. Тем не менее все ребята понимают, что в частности благодаря действиям этого человека наша страна стала именно такой, какая она есть сейчас.

Среди участников форума — студентка РГУ имени Косыгина Мария Воронина.

— Для меня Невский — великий полководец. Все мы помним его подвиги. Я считаю, что он действительно может быть примером для подражания, — сказала Мария.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Аширов, директор Департамента Государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования России:

— Форум «Наследники Александра Невского» проводится с целью патриотического воспитания молодежи. Мы целый год проводили мероприятия, посвященные 800-летию великого князя. Стоит отметить, что Александр Невский совершил свои главные достижения в молодом возрасте. Поэтому для молодежи он может быть хорошим примером.

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