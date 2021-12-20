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Йога для отдыха: как провести с пользой свободное время и зарядиться энергией

Дарья Муромская

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Йога для отдыха: как провести с пользой свободное время и зарядиться энергией
Фото: Из личного архива Нины Коломийцевой

Вы замечали, что иногда появляется свободное время, а ощущения, что вы отдохнули, абсолютно нет. Специалисты советуют: попробуйте провести эти часы с максимальной пользой для себя. Восстановиться и укрепить здоровье поможет йога. Асаны включают в работу все мышцы тела и организм, что способствует похудение. Проведение практик помогает избавиться от застоявшейся энергии, негатива и состояния усталости. Об этом «Вечерней Москве» рассказала сертифицированный специалист Международной ассоциации йоги Нинель Коломийцева.

С чего начать, если раньше не занимались йогой?

Настройтесь на новые практики

Если у вас нет времени на спортзал — не проблема. Вы сможете заниматься йогой дома в комфортной для себя обстановке. Быстро облегчить поиск нужной информации поможет удобное приложение «Йога 108»: оно подходит всем, адаптировано как для новичков, так и для профессионалов.

Никакого специального оборудования не понадобится. Просто наденьте спортивную одежду, возьмите коврик и включите приложение. С помощью него вы освоите дыхательные практики и технику медитации, поймете, что такое «8 ступеней аштанга-йоги». Сможете найти всю информацию о пользе и терапевтическом эффекте йоги, различных видах оздоравливающих практик. Достаточно уделить занятиям 20–30 минут в день, чтобы провести выходные с пользой.

Используйте медитацию

Чтобы погрузиться в медитацию, нужно просто закрыть глаза, остановить бесконечный поток своих мыслей. Разумеется, с первого раза это не всегда получается. Однако смысл медитативной практики заключается в самом процессе. Постепенно вы научитесь управлять сознанием и приостанавливать мыслительный процесс.

Медитация помогает повысить эмоциональную и психологическую устойчивость. Люди, практикующие эту технику, гораздо лучше справляются со стрессовыми ситуациями и реже с ними сталкиваются. Кроме того, медитация улучшает работу головного мозга и повышает защитные функции организма.

Приготовьте здоровое и сбалансированное блюдо

Выходные — прекрасный повод для того, чтобы порадовать себя новым блюдом. Попробуйте приготовить что-нибудь из тех рецептов, которые используют люди, практикующие йогу. Присмотритесь к вегетарианской кухне и откройте для себя новые вкусы.

Воплощайте желания с помощью нейрографики

Йогу и медитацию можно дополнить нейрографикой. Это техника, позволяющая проектировать желания и добиваться их реализации. Просто рисуйте и представляйте себе жизнь своей мечты, в которой ваши желания уже исполнены. Мозг настроится на новую реальность и сам сделает все для того, чтобы приблизить момент воплощения.

Наполните энергией тело и максимально расслабьтесь

Погрузившись в теплую ванну, вы сможете максимально расслабить все мышцы. Поднять настроение можно с помощью живых цветов: добавьте их в воду, чтобы сделать обстановку более приятной. Подойдут растения, которые любят влагу, например, орхидеи, филодендрон или плющ.

Если вам не по душе такая идея, то используйте ароматические масла и морскую соль. Зажгите свечи, включите расслабляющую музыку, поставьте ароматические палочки, которые будут источать приятный запах. В состав этих палочек входят специи, травы, смола, натуральные масла. Во время тления они выделяют вещества, которые помогают организму восстановиться через органы дыхания. Так вы снимете стресс, вернете себе жизненную энергию и очистите пространство вокруг.

Перечисленные способы помогут провести вам выходные с пользой для своего тела и организма!

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