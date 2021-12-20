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Врач рассказала о вакцинации беременных и кормящих женщин

Василиса Чернявская 

Общество
Врач рассказала о вакцинации беременных и кормящих женщин
Фото: Pixabay

20 декабря педиатр-пульмонолог Елена Орлова рассказала «Вечерней Москве» о вакцинации беременных и кормящих женщин.

Врач напоминает, что вакцинация кормящих и беременных женщин разрешена уже несколько месяцев — с конца июня. При этом обе категории женщин могут находиться в группе риска — беременность и кормление грудью требуют ответственного подхода, в том числе со стороны здоровья матери.

— Мы уже не будем жить в прежнем мире, — отмечает Елена Орлова, говоря об угрозе распространения разных штаммов коронавируса, в том числе нового — «омикрона». Каждый должен сделать свой выбор и взвесить все риски.

Медик приводит собственный пример: ей сделали прививку во время беременности. После родов с ней и ребенком все в порядке.

Ее коллега — реаниматолог Ольга Бахтина отмечает, что риск заразиться у кормящей или беременной женщины коронавирусом достаточно велик. Именно поэтому лучше вакцинироваться.

— В вакцине «Спутник V» нет живого вируса, только его часть, не способная вызвать заболевания, — поясняет она. — При этом компоненты вакцины никак не могут попасть к ребенку через молоко матери. Все, что может попасть, — это иммунные клетки мамы, которые будут освоены организмом ребенка.

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