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Инновационные приборы для атомщиков разработали в Москве

Василиса Чернявская 

Общество
Инновационные приборы для атомщиков разработали в Москве
Сотрудник предприятия — разработчика приборов и систем радиационной безопасности Андрей Бутузов в демонстрационном зале. Каждый выпускаемый на промплощадке в Зеленограде прибор востребован на атомных электростанциях нашей страны и за рубежом / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

20 декабря глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров рассказал о столичной разработке для атомных станций.

Инновационное решение столичной компании, базирующейся на площадке в Зеленограде, — прибор гамма-визор обеспечит безопасность на атомных электростанциях. Он позволяет увидеть радиацию, безошибочно найти источник гамма-излучения, а так же определить его состав. Прибор создавали совместными усилиями московского и французского предприятий. Теперь он востребован на различных ключевых объектах — не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.

— Автоматизированные системы радиационного контроля столичного производства работают на девяти российских и семи иностранных АЭС, — отметил Александр Прохоров. — Компания также оснастила ими более 30 научно-исследовательских центров России и других стран, в том числе институт энергетических технологий в Испании, центр ядерных исследований и технологий в Боливии.

Фактически прибор представляет собой гамма-камеру, которая, сканируя окружающее пространство, выводит на монитор изображение излучения, и по характеру и цветовому спектру специалисты определяют его состав.

— Оборудование может обеспечивать безопасность действующих и выводимых из эксплуатации атомных электростанций, опытных и исследовательских реакторов, хранилищ отработанного ядерного топлива и отходов, — сообщили в зеленоградской компании, которая разрабатывала и создавала данное оборудование.

Его преимущество перед обычными дозиметрами в том, что оно «видит» радиацию, находясь далеко от источников ионизирующего излучения, а значит, к ним нет необходимости приближаться, подвергая опасности и себя, и специалистов.

— Примененная в гамма-визоре инновационная электроника позволяет регистрировать события с детекторов с очень высокой точностью совпадения, — пояснили в компании-разработчике. — Технические решения дают возможность получить более точные изображения источников излучения и сократить время их измерения, что снижает дозовую нагрузку на персонал. Гамма-визор имеет эргономичный корпус, он легкий, компактный и удобный в применении.

На предприятии также рассказали об успехах нынешнего года: поставку произвели на Белорусскую АЭС. Отправили необходимые элементы и для одного из крупнейших национальных проектов Поднебесной, которая специализируется в области ядерной науки и технологий.

Настала очередь и Ростовской станции — прибор недавно туда отправлен. Как отмечают на предприятии, новинка, позволяющая «увидеть» радиацию, может получить в будущем широкое применение. Гамма-визор успешно прошел все необходимые испытания, а специалисты московского предприятия обучили персонал Ростовской атомной электростанции работе с ним. Кстати, гамма-визор является инновационным прибором не только для ученых из Зеленограда, но и для заказчиков. Ранее на АЭС подобные изделия не применялись.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Нурлыбаев, генеральный директор компании-разработчика:

— Гамма-визор помогает осуществлять разведку при авариях на объекте, проводить поиск утерянных источников ионизирующего излучения в труднодоступных местах, проверять прочность защитных экранов в местах работы с опасными веществами. Прибор обладает высокой точностью, а компактность и легкость устройства — его вес около 5 килограммов — дают возможность перемещать его без каких-либо трудностей.

КСТАТИ

Столичное инновационное предприятие также поставило гамма-визор на Ленинградскую АЭС, предварительно несколько его модернизировав. Также была проведена работа по повышению его надежности с точки зрения долговременной эксплуатации.

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