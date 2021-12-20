Ведро майонеза и кулинарный арсенал: как в Москве возвели башню из селедки под шубой

Шеф-повара Дмитрий Коль, Анна Ермолаева, Галина Жбанова (слева направо) хотят победить в номинации «Самый высокий салат» на конкурсе / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

20 декабря в Московском государственном университете пищевых производств прошел Международный фестиваль «Селедка под шубой». Как современные повара улучшают традиционный рецепт, узнала корреспондент «Вечерняя Москва».

Ведро майонеза, 10 килограммов маринованной сельди и целое море разных контейнеров с картофелем, морковью, луком и свеклой общим весом в 60 килограммов — все необходимое для традиционного новогоднего блюда собрали на центральном столе фестиваля. Этот кулинарный арсенал использует команда столичных шеф-поваров, выкладывая ингредиенты слой за слоем, согласно рецепту. Работа идет слаженно и споро — ведь если начал готовить селедку под шубой, остановиться трудно.

— Накануне фестиваля я поставил личный рекорд — подготовил 60 килограммов овощей и 10 килограммов селедки, — хвастается соорганизатор фестиваля, президент организации поддержки и развития индустрии общественного питания «Международный альянс профессиональных кулинаров» Валентин Лобачев. — Сам все ингредиенты перетер и нарезал. Есть базовый рецепт, но главное — делать с душой!

С двух сторон зала стоят столы поменьше, за которыми с ингредиентами для новогоднего блюда работают команды московских колледжей.

В этот раз «народный» салат претендует на звание блюда высокой кухни — и дело не только в том, что над ним трудятся именитые кулинары. Селедку под шубой готовят, выкладывая слои один на другой, в виде башни.

— Блюдо будет высотой около метра. О вкусе сложно сказать, ведь в команде несколько профессиональных поваров, у каждого свои секреты, — отметила соорганизатор фестиваля Маргарита Железнова.

Рецепту уже более 100 лет, и кулинары стараются добавить в блюдо изюминку. На столах команд колледжей стоят креветки, микрозелень, сливочный сыр, специи, формы для оригинальной подачи и прочая «экзотика».

— Овощи можно отварить или запечь, — рассказывает преподаватель международного технологического колледжа Елена Гришакова. — Я и моя ученица Любовь Огородник из свеклы сделали мусс, а овощи запекли на углях.

Помимо вкусовых характеристик, участники фестиваля поразили зрителей и жюри креативной подачей блюда.

— Я замариновала селедку, сделала авторский соус, добавив остринки и кислинки, — объясняет преподаватель Колледжа сферы услуг № 10 Бэлла Ходжаева. — Овощи по очереди замешиваем с соусом. Слои выкладываем в форме рыбы. Салат подадим с гренками.

РЕЦЕПТ

Сварить или запечь картофель, морковь, свеклу и яйца. Мелко нарезать лук. Отваренные овощи очистить, а затем измельчить на терке.

Сельдь почистить, убрать кости и мелко нарезать. Выложить слоями сельдь, лук, картофель, яйцо, морковь, свеклу. Каждый слой покрыть майонезом.

Обмазать салат сверху майонезом и поставить в холодное место на 2 часа. Салат может храниться в холодильнике не более 8 часов.