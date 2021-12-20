Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ведро майонеза и кулинарный арсенал: как в Москве возвели башню из селедки под шубой

Юлия Кочкина

Сюжеты: 

Рецепты Новый год Еда
Общество
Ведро майонеза и кулинарный арсенал: как в Москве возвели башню из селедки под шубой
Шеф-повара Дмитрий Коль, Анна Ермолаева, Галина Жбанова (слева направо) хотят победить в номинации «Самый высокий салат» на конкурсе / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

20 декабря в Московском государственном университете пищевых производств прошел Международный фестиваль «Селедка под шубой». Как современные повара улучшают традиционный рецепт, узнала корреспондент «Вечерняя Москва».

Ведро майонеза, 10 килограммов маринованной сельди и целое море разных контейнеров с картофелем, морковью, луком и свеклой общим весом в 60 килограммов — все необходимое для традиционного новогоднего блюда собрали на центральном столе фестиваля. Этот кулинарный арсенал использует команда столичных шеф-поваров, выкладывая ингредиенты слой за слоем, согласно рецепту. Работа идет слаженно и споро — ведь если начал готовить селедку под шубой, остановиться трудно.

— Накануне фестиваля я поставил личный рекорд — подготовил 60 килограммов овощей и 10 килограммов селедки, — хвастается соорганизатор фестиваля, президент организации поддержки и развития индустрии общественного питания «Международный альянс профессиональных кулинаров» Валентин Лобачев. — Сам все ингредиенты перетер и нарезал. Есть базовый рецепт, но главное — делать с душой!

С двух сторон зала стоят столы поменьше, за которыми с ингредиентами для новогоднего блюда работают команды московских колледжей.

В этот раз «народный» салат претендует на звание блюда высокой кухни — и дело не только в том, что над ним трудятся именитые кулинары. Селедку под шубой готовят, выкладывая слои один на другой, в виде башни.

— Блюдо будет высотой около метра. О вкусе сложно сказать, ведь в команде несколько профессиональных поваров, у каждого свои секреты, — отметила соорганизатор фестиваля Маргарита Железнова.

Рецепту уже более 100 лет, и кулинары стараются добавить в блюдо изюминку. На столах команд колледжей стоят креветки, микрозелень, сливочный сыр, специи, формы для оригинальной подачи и прочая «экзотика».

— Овощи можно отварить или запечь, — рассказывает преподаватель международного технологического колледжа Елена Гришакова. — Я и моя ученица Любовь Огородник из свеклы сделали мусс, а овощи запекли на углях.

Помимо вкусовых характеристик, участники фестиваля поразили зрителей и жюри креативной подачей блюда.

— Я замариновала селедку, сделала авторский соус, добавив остринки и кислинки, — объясняет преподаватель Колледжа сферы услуг № 10 Бэлла Ходжаева. — Овощи по очереди замешиваем с соусом. Слои выкладываем в форме рыбы. Салат подадим с гренками.

РЕЦЕПТ

Сварить или запечь картофель, морковь, свеклу и яйца. Мелко нарезать лук. Отваренные овощи очистить, а затем измельчить на терке.

Сельдь почистить, убрать кости и мелко нарезать. Выложить слоями сельдь, лук, картофель, яйцо, морковь, свеклу. Каждый слой покрыть майонезом.

Обмазать салат сверху майонезом и поставить в холодное место на 2 часа. Салат может храниться в холодильнике не более 8 часов.

Читайте также:
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Когда будем грабить банк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обыкновенный эйджизм

Александр Прохоров
Александр Прохоров

Объем инвестиций вырос

Никита Миронов
Никита Миронов

Ах вы маленькие наивные бизнесменчики

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Все мнения
О проекте