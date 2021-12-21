Морж записал новогоднее обращение к народу

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Вчера в «Москвариуме» состоялась премьера мюзикла на воде «Новогодний круиз». Актеры, акробаты, канатоходцы, синхронистки, танцовщицы, музыканты, а также дельфины, косатки, морские львы и морж подарили зрителям волшебное путешествие.

Брызги воды разлетаются от фонтанчиков, которые бьют струей вверх. Над водной сценой — танцовщицы и настоящий оркестр: и рояль, и барабанная установка, и другие инструменты. Музыканты играют в воздухе. Появляется главный герой — маленький мальчик Макар (актер Елисей Казаков). В центре сюжета и его родители: отец — водитель автобуса, мама (актриса Анастасия Макарова) — успешная, богатая, красивая девушка, которая ведет свой блог. Для подписчиков она — лидер мнений. Вот только не для сына. Мама называет его в шутку Дядей Федором и забирает с собой на шикарный круизный лайнер. Макар от этого не в восторге. Он хочет домой к отцу, который остался в городе, чтобы в новогоднюю ночь снова сесть за руль автобуса. Мальчик сбегает с круизного лайнера и встречается с пиратами, которые тоже не любят праздник. Харизма и детская наивность ребенка помогают создать атмосферу искреннего, светлого новогоднего шоу.

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

— Это мой сын не только по сценарию, но и в жизни, — рассказала актриса Анастасия Макарова. — Сегодня у мальчика дебют на сцене. Моего ребенка мы подключили спонтанно. И я рада, что все получилось. За четыре года работы в «Москвариуме» я могу сказать, что это шоу действительно уникальное.

Всплеск волн, взмахи хвостами и завораживающие трюки. На водной сцене начинающие актеры: два малыша-дельфина по кличке Изи и Боцман. Рядом и опытные коллеги-дельфины. Выходят на сцену морской царь зверей — лев Рокки, две морские львицы — Сурил и Луна. Грациозно выплывают косатки Нарния, Норд и Найя. А морж по кличке Лора выступает с новогодним обращением к морскому народу.

— Животные здесь главные, — рассказал режиссер Михаил Миронов. — На репетиции нам давали несколько недель — с 9 часов утра до полудня. Последнюю неделю репетировали всего по полтора часа в день. Все остальное время с животными проводят тренеры. А в понедельник, например, у животных разгрузочный день, к ним вообще никто не подходит. И все это делается для того, чтобы животным было хорошо и комфортно.

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

На протяжении всего шоу мама Макара запускает прямые эфиры в «Инстаграме». И это — часть сценария. Девушка взаимодействует и общается с гостями в зале. В завершение постановки под праздничную новогоднюю песню на экране появляются снимки радостных зрителей. Их сделал фотограф во время шоу.

— Это шоу, в отличие от предыдущих, — самое технологичное: с видеосвязью, проекцией. Шоу получилось интересным для всей семьи, — рассказал режиссер Михаил Миронов. Есть актуальные темы вроде блогеров. Мы не просто вставили это, чтобы показать, что мы современные и модные. У нас на этом строится вся драматургическая история. У нас сын, у которого мама — лидер мнений. И мальчику приходится жить с такой мамой. И мы рады, что получилась новогодняя сказка.