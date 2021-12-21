Время возрождения: как круто изменить жизнь в день зимнего солнцестояния, 21 декабря

Кадр из фильма «Солнцестояние» © Вольга

Зимнее солнцестояние наступит во вторник, 21 декабря, в 18:59 по московскому времени. Событие само по себе волшебное. Оно совмещает в себе мощное астрологическое явление и зеркальную дату 21.12.2021. Грань между миром и Вселенной становится очень тонкой, поэтому все желания могут быть услышаны, рассказала шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

День зимнего солнцестояния: приметы и ритуалы

Наши предки встречали это событие как время возрождения, радостного начала пути к Солнцу и его изобилию. Они проводили обряды на хороший урожай, достаток и здоровье. Например, разжигали костры, водили хороводы и украшали дом еловыми ветками, чтобы запахом хвойного дерева отпугнуть злых духов. Также наши предки пекли каравай в форме солнца и угощали соседей и птиц, чтобы благополучие и здоровье окружали дом на протяжении следующего года.

В наше время необязательно проводить такие ритуалы, однако можно очищать пространство с помощью огня, загадывать желания и простить Вселенную о достатке.

Очищение от негатива

В период зимнего солнцестояния открывается пространство, считается, что духи ходят по нашей земле — как хорошие, так и плохие. Поэтому очень важно защищать наше поле.

Для этого зажгите свечу, обойдите с ней квартиру и наговариваете на нее: «Огонь горит — семью от бед хранит, пламя играет — духов злых отгоняет. Истинно». Такой обряд со свечой не только защитит энергию от проникновения злых духов, но и усилит здоровье всех членов семьи.

Ритуал на достаток

Если вы желаете, чтобы ваш 2022 год выдался прибыльным, то стоит именно в этот день подумать об украшениях на елке. Повесьте на нее крупные купюры, а из монет можно смастерить гирлянду. Такой способ привлечет успех и процветание в ваших делах. На протяжении всего дня можно несколько раз пересчитать сбережения и приговаривать: «Деньги приходят, деньги растут, деньги дорогу в карман мой найдут! Быть тому».

Полезным будет и смотреть под ноги сегодня, а еще лучше, если вы найдете монетку. Ее обязательно надо поднять со словами: «Я тебя с собой беру и своих с собой зови».

Фото: Из личного архива Кажетты Ахметжановой

Так вы сможете притянуть к себе денежную энергию. Единственное, не стоит поднимать монетки на перекрестке дорог, потому как в эти мощные сутки кто-то способен избавляться от своего безденежья, разбрасывая деньги именно на перекрестках.

Ритуал на привлечение любви

Привлечь любовь в вашу жизнь также помогут игрушки на елке. Повесьте пару красных шариков в форме сердца и подумайте о своем желании, представьте в этот момент избранника (-цу). Для сильного обряда на любовь понадобятся две свечи, красная нитка и лист бумаги. Свяжите между собой две свечи красной нитью и скажите: «Как свечи между собой связаны, так и мы с моим возлюбленным (-ой) всю жизнь вместе будем».

После этого оставьте свечи догорать, оставшийся воск заверните в бумагу и положите под подушку в ночь с 21 на 22 декабря. Утром выкиньте. Такой ритуал укрепит любовь со стороны партнера, а одиноким судьба предоставит возможность встретить любовь в ближайшее время.