Том Фелтон: Люблю Чехова и русский балет

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Голливудский актер Том Фелтон, знакомый нам по роли вредного мальчишки Драко Малфоя из фильмов про Гарри Поттера, неожиданно приехал погостить в столицу. «Вечерней Москве» удалось поговорить со звездой.

Наш зритель привык видеть Фелтона в отрицательных ролях. Один Малфой чего стоит — неугомонный заносчивый ябеда и к тому же папенькин сынок... Потом был Додж Лендон из «Восстания планеты обезьян» — юный садист. Не сильно отличался в «положительную» сторону и образ из «Убийства первой степени».

— Томас, складывается впечатление, что режиссерам нравится использовать вас как вечного антагониста благородным героям. Вам интересно играть злодеев?

— Конечно! Я даже дважды получал за это престижную награду. Работа над отрицательной ролью — взглянуть на себя со стороны, прожить жизнь понарошку — и понять, что в реальной жизни ты не такой.

— Кто ваши наставники в актерском мастерстве?

— Одного с нами уже нет, это Алан Рикман. Его шериф Ноттингемский из «Робин Гуд: Принц воров» — образец того, как надо играть негодяя. А другой — это мой друг и экранный папа — Джейсон Айзекс.

— У вас есть роль мечты?

— Сказать, что непременно хочу сыграть того или иного персонажа, я не могу. Явится режиссер, предложит сняться и я соглашусь. Например, на кастинг «Философского камня» я пришел на все сто уверенным, что буду играть Гарри. Но в глазах Криса Коламбуса и его ассистентов лучшим Гарри был Дэниел Рэдклифф. Я немного разозлился и согласился сыграть Драко — назло Дэниелу. И знаете, мне это понравилось! Хорошего героя сделать легче. Зато плохого — веселее!

Фото: PA

— В «Твиттере» вы, помнится, уже не раз делились планами «завязать» с актерской профессией...

— Да, впервые ляпнул что-то такое еще в 2006 году. По секрету: тогда из проекта знаменитой киносаги хотела уйти Эмма Уотсон, наша Гермиона. Но она осталась — и я тоже. Мы друзья. Во второй раз я хотел уйти из кино, решив поступить в университет. Хотел заниматься океанологией. Но пришел режиссер, принес интересный проект... А в третий раз я хотел посвятить свою карьеру музыке. Я неплохо играю на электрогитаре, могу петь. Мой стиль — грайм-рэп. Подписал контракт с одной из крупнейших звукозаписывающих компаний. Но потом опять пришел режиссер...

— Вы впервые в России?

— Вживую — да. Но я много путешествовал по русским книгам, театральным постановкам, музыкальным шедеврам. Я прекрасно понимаю по-русски, правда! И люблю читать Чехова, смотреть русский балет.

— Как вы относитесь к тому, что на киноретроспективу «Возвращение в Хогвартс» не приглашена автор вашей любимой сказки — миссис Роулинг?

— Считайте, что я ни на чьей стороне. Я просто всех люблю. Я думаю, если мы все будем любить друг друга, то мир станет лучше.

ДОСЬЕ

Томас Эндрю Фелтон родился 27 сентября 1987 года в Лондоне. В десятилетнем возрасте получил первую роль в фильме «Воришки». Снялся в 27 кинокартинах, включая восемь серий «Гарри Поттера», которые и принесли ему известность. Выпустил два альбома авторских песен. Лауреат премии MTV «Лучшему кинозлодею» за 2010 и 2011 год.