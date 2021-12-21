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Студенты колледжа «26 КАДР» победили в историческом квесте

Марьяна Шевцова

Общество
Студенты колледжа «26 КАДР» победили в историческом квесте
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Недавно в Нарышкинских палатах Высоко-Петровского монастыря состоялось награждение победителей недели исторических квестов «Пётр I и Высоко-Петровский и монастырь». Награду вручал министр просвещения РФ Сергей Кравцов для студентов столичных колледжей, участвовавших в квесте и проявивших наибольшую любознательность и заинтересованность в изучении истории Москвы.

Студенты отделения «Реставрация и деревообработка» колледжа «26 КАДР» заняли призовые места в историческо-образовательном соревновании и были отмечены дипломами I и III степени. От колледжа в квесте участвовали две команды: группа студентов, обучающихся по программе «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», заняла первое место; а студенты программы «Реставрация» — третье.

После награждения и вручения дипломов к собравшимся обратился руководитель отделения «Реставрация и деревообработка» колледжа «26 КАДР» Тузов Дмитрий Валерьевич. Торжественная церемония завершилась выступлением хора Высоко-Петровского монастыря.

— Участие в обзорной экскурсии по монастырю напрямую связано с будущей специальностью наших студентов. Посещение интересных мест исторической значимости необходимо для молодых реставраторов. Профессионализм и культурный уровень, на мой взгляд, неразделимы», — отметила директор колледжа «26 КАДР», Анна Печеная. — «Образовательный квест Высоко-Петровского монастыря был для них прекрасной возможностью продемонстрировать свои знания в истории, а также познакомиться с уникальным архитектурным ансамблем и памятником религиозной культуры на Петровке.

Участники игры-квеста, организуемой в рамках проекта «Памятники религиозной культуры в жизни современной молодежи», изучили историю монастыря, побывали на увлекательной и познавательной экскурсии. В ходе квеста ребята правильно ответили на все поставленные вопросы, нашли подсказки, спрятанные на территории Высоко-Петровского монастыря, а также — составили его план-карту.

Проект недели исторических квестов, направленный на популяризацию отечественной истории и личности Петра I в студенческой и молодёжной среде в преддверии 350-летия со дня рождения императора, был реализован экскурсионной службой монастыря при поддержке Московской епархиальной Комиссии по работе с вузами и научным сообществом с использованием гранта Министерства просвещения Российской Федерации.

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