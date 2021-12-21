Вертолет своими руками

Вертолет сможет разгоняться до скорости 100 километров в час / Фото: Из личного архива

Корреспондент «Вечерней Москвы» Александр Кудрявцев продолжает собирать для вас самые диковинные и оригинальные объявления, которые можно встретить на интернет-сайтах. В сети выставили на продажу набор чертежей для самостоятельного изготовления вертолета.

Автор объявления утверждает, что сверхлегкий летательный аппарат модели AW 95 можно собрать самому. Для изготовления деталей не понадобится заводского оборудования. А в качестве силовой установки для раскручивания винта подойдет и двигатель от мотоцикла. Главное, чтобы мощность была не менее 52 лошадиных сил.

— Таких чертежей в России нет, в интернете их не скачать и даже не купить. Материалы я приобрел за границей. Инструкция включает в себя 114 листов формата А2. Есть подробное видео, — сообщил пользователь под ником Автоэксперт.

Все материалы автор объявления готов передать всего за 5000 рублей. Приобрести готовый набор деталей за границей можно за 2,5 миллиона рублей без учета доставки.

Вес вертолета будет достигать 123 килограммов. Его максимальная скорость 100 километров в час. Покатать друзей не выйдет. Вертолет рассчитан на одного человека. Автор объявления утверждает, что им можно управлять даже без удостоверения пилота.

— Это близко к истине. По закону сверхлегкие аппараты весом до 115 килограммов не подлежат регистрации и ими можно управлять без удостоверения. Но это, конечно, не означает, что на таком вертолете можно летать по городу. Авиационные правила безопасности на него все равно распространяются, — рассказал заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский.

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Пользователь сети под именем Сергей выставил на продажу фонограф Эдисона, произведенный в начале XX века. Это устройство позволяет записывать и воспроизводить звуки — от музыкальных произведений до речи. В наборе прилагаются пять специальных цилиндров. Именно на них осуществляется запись звуков, как на пленку в старых диктофонах. Автор объявления Сергей оценивает эту раритетную вещь в 290 тысяч рублей.

Ищете необычный подарок к Новому году? Как насчет медных слитков? Автор объявления в сети утверждает, что чистота сплава составляет 99,9999 процента. Правда, такой подарочек обойдется совсем не дешево. Один слиток стоит порядка 290 тысяч рублей. В основном сплавы меди поставляют зарубежным компаниям в качестве сырья. Но если найдется желающий купить партию от 100 килограммов, то ему доставят сотню слитков в любую точку земного шара. А дальше с ними можно делать все что угодно, хоть медную пирамиду на заднем дворе дачи складывать.