Обеспечить качество и безопасность строительных объектов

Москвичке Олесе Тарасовой и ее сыну Ярославу Козлову понравилась новая станция «Аминьевская» Большой кольцевой линии метро / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Город растет: появляются новые улицы, дома, школы, больницы, поликлиники, детские сады, множество других социальных объектов. Все они проходят обязательную экспертизу на стадии проектирования. Ведь от их качества зависят комфорт и безопасность москвичей.

Конец года всегда запоминается громкими запусками новых объектов: открываются магистрали и станции метро, в эксплуатацию вводятся новые дома, поликлиники и школы. В начале декабря запущен новый участок Большой кольцевой линии — десять новых станций метро сократили путь горожан по столице в среднем на 35–45 минут. За каждым объектом стоят сложнейшие проектные работы и столь же скрупулезный путь согласования. В столице проектная документация по всем бюджетным объектам проходит процедуру государственной экспертизы в Мосгосэкспертизе, подведомственном учреждении Москомэкспертизы. И несмотря на то что Мосгосэкспертиза осуществляет свои функции дистанционно уже второй год, объемы и качество ее работы не снижаются, а растут из года в год.

В 2021 году экспертами ведомства было выдано 5905 заключений по государственной и негосударственной экспертизе, подавляющее большинство из них — 5291 — положительные.

— В этом году наши эксперты согласовывали большое количество объектов здравоохранения, — рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов. — Это проекты капитального ремонта детских и взрослых поликлиник города, переоборудования помещений медицинских организаций под установку высокотехнологического оборудования, а также приспособление для комфортного доступа маломобильных граждан. Всего было выдано свыше 170 заключений.

Также большое количество положительных заключений в этом году получили проекты капитального ремонта жилого фонда столицы (свыше 1000), установки подъемных платформ в многоквартирных домах (229), строительства школ и детских садов (25), капитального ремонта отделений Почты России (34), проектная документация на строительство Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Всего за последние годы по проектной документации Западного, Юго-западного и Южного участков БКЛ Мосгосэкспертизой было выдано 135 положительных заключений.

Еще одним из важных направлений работы Москомэкспертизы стало развитие электронных сервисов. Сразу у двух подведомственных организаций появились мобильные приложения: «МГЭ Онлайн» и «НИАЦ Онлайн». Были модернизованы электронные услуги по согласованию специальных технических условий и проведению государственной экспертизы проектной документации, а также запущена новая услуга «Проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения».

— Сегодня работу нашего ведомства невозможно представить без электронных услуг и сервисов. Благодаря их своевременному обновлению получение наших услуг становится еще более удобным для пользователей, — подчеркнул председатель Москомэкспертизы.

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Столичные транспортные и социальные объекты, проекты строительства и ремонта жилых зданий, проекты домов по программе реновации, реставрации объектов культурного наследия и многое другое.