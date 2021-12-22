Мариса Томей: Даже героям нужна поддержка

Кадр из фильма «Человек-паук: Возвращение домой» / 2017 год

15 декабря в прокат вышел супергеройский боевик «Человек-паук: Нет пути домой». Его режиссер — Джон Уоттс. Это завершающая часть кинотрилогии, которую открыл фильм «Человек-паук: Возвращение домой». «Вечерка» побеседовала с Марисой Томей и узнала, каково быть тетей супергероя и жить в Мультивселенной.

— Мариса, эта лента — 27-я в киновселенной «Марвел». Почему экранизации комиксов популярны не только среди детей, но и у взрослых?

— Мне нравится сниматься в этой серии фильмов. Почему они так популярны, точно не скажу. Могу лишь предположить — все дело в людях. Те, кто работает над этими проектами, так талантливы, что способны сочетать и учитывать многие нюансы. Они приглашают ярких молодых режиссеров.

Отыскивают интересные таланты, способные оживить персонажей супергеройской франшизы, и сделать их настолько многогранными, многоуровневыми. Ведь в фильмах вроде нашего «Человек-паук: Нет пути домой» всегда есть пласт юмора, пласт психологической глубины, а еще — невероятные спецэффекты. Едва ли в современном кинематографе найдется что-то, превосходящее их по масштабности.

За этим так захватывающе наблюдать, особенно в кинотеатрах. Надеюсь, люди посмотрят кино там, ведь оно стоит того, чтобы быть увиденным на большом экране. Думаю, секрет популярности франшизы заключен именно в этом.

— В серии фильмов про Человека-паука вы играете Мэй — тетю Питера Паркера. Как она реагирует на то, что мир узнал, что под маской супергероя скрывается племянник?

— Думаю, после того как весь мир узнал, кем является Человек-паук, она представляет, через что им вместе придется пройти, как многому научиться, со сколькими новыми испытаниями столкнуться. Мне кажется, ей очень хочется защитить его, уберечь от трудностей.

Но в то же время Мэй знает, что быть супергероем — это часть миссии, предназначения парня. И она готова поддерживать его, когда он сталкивается с новыми вызовами. При этом хранит в себе уверенность в том, что мальчик сможет с ними справиться. Что он сумеет выдержать принятую на себя ответственность, потому что это — часть жизни и развития его души.

— Что для тети Мэй главнее — вдохновить Питера Паркера на подвиг или помочь ему жить обычной жизнью, коллекционируя подростковые воспоминания?

— Мне кажется, что ее задача заключается в том, чтобы каким-то образом суметь это объединить. Парень, чтобы у него были силы на свершения, чтобы он мог оставаться наполненным, должен вести и простое человеческое существование.

Мне кажется, помочь племяннику поддерживать баланс — это то, что является ее предназначением, можно сказать, даже важной работой. Так что она старается поддерживать обе стороны его жизни.

— Сюжет фильма «Человек-паук: Нет пути домой» базируется на идее Мультивселенной. Такая теория появляется не только в фантастике, но и в научных кругах. Как вы думаете, возможно ли, что наша реальность и есть Мультивселенная, хоть и отличная от кинематографической?

— Почему бы и нет? Мне бы хотелось верить в то, что подобное возможно. Конечно, это метафизический вопрос. Но, я думаю, если квантовая физика так или иначе подтверждает это, то можно и нам пофантазировать. Думаю, Вселенных явно больше, чем одна. Мультивселенная не исключена.

— В фильм возвращаются злодеи, с которыми Человек-паук сражался раньше: Зеленый Гоблин (Уиллем Дефо), Доктор Осьминог (Альфред Молина), Электро (Джейми Фокс). Хотелось бы вашей героине увидеть другую версию себя?

— Да, я думаю, что она бы не отказалась от такой возможности, почему нет? Мэй ведь не исключение — она тоже часть того мира. Вот только возможно ли подобное — не берусь рассуждать.

— Что вас как актрису привлекает в персонаже, которого вы играете уже пятый фильм подряд?

— Думаю, самая сильная сторона моей героини заключается в отсутствии предубеждений. Мне импонирует то, как открыто тетя Мэй смотрит на мир. Это одно из основных ее качеств. Еще здорово, что героиню интересуют очень многие и разные вещи. И важно, что у нее есть своя жизнь, помимо того, чтобы являться семьей для Питера Паркера.

Кадр из фильма «Человек-паук: Возвращение домой» / 2017 год

— Производственный процесс во время пандемии был затруднен?

— Да, в этом были некие свои трудности, но они неизбежны. Скажу только, что все было устроено таким образом, чтобы нам было комфортно настолько, насколько возможно. Нас регулярно спрашивали о том, хорошо ли мы себя чувствуем, делали тестирование.

И самое приятное, что все были тесно связаны друг с другом, а потому крайне чутко и внимательно друг о друге заботились.

— Впервые в фильме про Человека-паука вы снялись для ленты «Первый мститель: Противостояние», вышедшей в 2016 году. Как за пять лет изменились отношения на площадке с исполнителем заглавной роли Томом Холландом?

— Да, первые совместные пробы мы сделали очень давно. И могу вам честно признаться, что работать вместе с Томом было легко с самого начала. С ним очень комфортно взаимодействовать.

Дело тут, может, еще и в том, что у него очень хорошая семья с чудесными взаимоотношениями. Он прекрасно общается со своими папой и мамой, с братьями. Том домашний, семейный человек. И он быстро развивается. Поэтому с ним было интересно и легко строить отношения с первых кадров. И с тех пор это не особо сильно изменилось. Единственное, что стало иначе и за чем любопытно наблюдать — как он набирает мышечную массу и взрослеет, превращаясь в настоящего мужчину.

Фото: Пресс-служба Sony Pictures

ДОСЬЕ

Мариса Томей родилась 4 декабря 1964 года в Бруклине, Нью-Йорк. Американская актриса, обладательница премии «Оскар» за «Лучшую женскую роль второго плана». Окончила школу Эдварда Марроу. В ее фильмографии более 80 фильмов и сериалов, включая «Дикое сердце», «Рассказ служанки», «Империя», «Управление гневом» и многие другие.

Происхождение

Мариса родилась в семье итальянского происхождения. Ее отец Гэри Томей работал адвокатом, мать — Аделаида — учительницей английского языка.

У Марисы есть младший брат Адам, который тоже стал актером. Воспитывали Томей, кроме родителей, бабушка и дедушка по отцовской линии.

Награды

Мариса Томей — обладательница премии «Оскар» за «Лучшую женскую роль второго плана» в фильме «Мой кузен Вилли» (1992). С этой наградой был связан слух, что 74-летний Джек Пэланс пошутил, объявляя победительницу.

Но академия опровергла домыслы. В ту же номинацию «Оскара» Томей попадала еще дважды: «В спальне» (2002) и «Рестлер» (2009). Также у Марисы есть номинации на «Золотой глобус», «Премию Гильдии актеров », BAFTA.

Татуировка-амулет

У Марисы на правой ноге есть татуировка в виде Глаза Ра. Согласно египетской мифологии, это левый соколиный глаз божества, выбитый в схватке с Сетом. Такой амулет носили фараоны.

Вопрос веры

Томей — крестная мать американской актрисы Зои Кравиц. Об этом ее попросила актриса Лиза Боне, с которой Мариса снималась в фильме «Другой мир». Кстати, во время работы на этом проекте Мариса и Лиза не только играли соседок, но и были ими в жизни.

Шанс

После окончания школы, в которой была мощная театральная программа, Томей год проучилась в Бостонском университете. Но бросила его, чтобы сняться в ситкоме «Как вращается мир». И это сработало! Впрочем, дебют Марисы в кино был в фильме «Парень из «Фламинго» в 1984 году.

Театр

Томей занимается не только кино, но и театром. Ранее она принимала участие в театральной компании «Голые ангелы» и участвовала в постановках «Дочери» (1986), «Дождись темноты» (1998), «Лучшие девушки» (2008). За свою игру в последней была номинирована на американскую театральную премию «Драма Деск» за «Выдающуюся женскую роль». Позже получила специальный приз этой премии за роль в постановке «Реалистичные Джонсы» (2014).