Историк Михаил Шнейдер: Нельзя делить предметы на главные и второстепенные

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Михаил Шнейдер в детстве хотел быть переводчиком, но стал директором знаменитой московской школы № 45 с углубленным изучением английского языка. «Вечерка» поговорила с ним на тему современного образования и его проблем.

— Михаил Яковлевич, вы после вуза сразу пришли в 45-ю?

— До нее я поработал в четырех школах. Еще учась в вузе, я преподавал на специальных подготовительных курсах. Была практика и в пионерских лагерях. Учителей готовили основательно. А еще мы должны были быть историками, причем не хуже, чем на истфаке МГУ имени М. В. Ломоносова.

— Говорят, что на уроках истории ребенок становится гражданином, и потому этот предмет особенно важен. Вы согласны?

— Категорически нет. Нельзя делить предметы на главные и неглавные. Мы хотим, чтобы выпускник воспринимал жизнь во всем ее многообразии. Плюс обладал способностью критически мыслить. История необходима для того, чтобы формировать определенную картину мира. Но разве гражданственность не формируется, например, на уроках биологии? Уважение ко всему живому? А искусство — предмет первого сорта или второго? А литература? Например, «Война и мир» Льва Толстого — это уникальное сочетание литературы, истории и философии. Обучение должно происходить органично. Тогда ученик понимает, что в своей стране он не объект, а субъект. А если учить для галочки, то возникнет нигилизм.

— Помимо нигилизма, какие еще проблемы вы видите у современных школьников?

— У ребенка всегда были возрастные страхи. Отсюда проблемы. Особенно когда дети предоставлены сами себе. Зачем вообще нужно образование? Для того, чтобы вызубрить 500 учебников, или для того, чтобы научиться ориентироваться в мире? Бывают совсем крайние случаи, когда ребенок берет в руки оружие. Но зачастую это оттого, что он в обществе чувствует себя в экзистенциальном холоде. Нет нормальных контактов. Комплекс окружения — все вокруг враги.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

— Похоже на проблематику фильма «Доживем до понедельника»…

— Прекрасный фильм. Мы спорим иногда с коллегами, они говорят, что это фильм о школе. А я уверен — он об обществе. И проблемы, затронутые еще в 1960-х годах, никуда не делись. Причем сейчас взаимоотношения в школе и обществе в целом еще усложнились.

— Как бы вы себя повели на месте главного героя? Сочинение о счастье бы одобрили?

— Повел бы себя как персонаж Вячеслава Тихонова. А в сочинении таком ничего крамольного не вижу. Образование — это не идеалистическая конструкция. Вот мы в систему Международного бакалавриата входим, в основе образовательных программ которого — Learning Profile. Порой это переводят как «профиль» или «портрет ученика». А правильно — «образ ученика». Образ меняется, а портрет нет. Хотелось, чтобы в обществе были люди любознательные, чтобы они были готовы исследовать и решать нестандартные задачи — искать. В частности, понимание, которого им не хватает.

ДОСЬЕ

Михаил Яковлевич Шнейдер родился в Москве в 1958 году. Учился в московской школе № 9. В 1980 году окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института им. Ленина. В образовании с 1979 года, с 1993 года работает в школе № 45.