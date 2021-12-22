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Полуостров ушел под воду в национальном парке «Русская Арктика»

Светлана Самченко

Общество
Полуостров ушел под воду в национальном парке «Русская Арктика»
Фото: Минобороны РФ

«Вечерка» любит узнавать из первых уст ответы на самые неожиданные вопросы. В новой рубрике «Света дозвонилась» наш корреспондент Светлана Самченко узнает «вкусные» подробности от первоисточников сегодняшних новостей.

Ученые из национального парка «Русская Арктика», как всегда, вели у острова Ева-Лив на архипелаге Земля Франца-Иосифа мониторинг миграции белых медведей и полярных птиц.И обнаружили, что целый полуостров, который заканчивался мысом Месяцева, взял да исчез.

Вот куда, скажите на милость, с поверхности планеты мог деться кусок тверди, нанесенный на карту еще знаменитыми полярными исследователями прошлого — Юлиусом фон Пайером, Фритьофом Нансеном, Георгием Седовым? Ответ на этот вопрос есть у заместителя директора НИИ Арктики и Антарктики Валерия Лукина, участника двух десятков арктических и одной антарктической научных экспедиций.

— Валерий Владимирович, почему и куда исчезают острова в Арктике?

— Они не только исчезают, они могут и появляться. Причиной таких явлений служит климат Арктики. Регион за Полярным кругом реагирует на глобальные изменения климата. Что такое вечная мерзлота? Это значит, что имеется у нас ледник, в который включены участки суши. Если ледник подтает, то твердый грунт будет оседать, смещаться — и географическая карта этой местности значительно изменится. Вот вы думали, что это один остров, а оказалось, что целая группа.

— С землей Евы-Лив, кажется, дело обстоит наоборот? Нансен считал, что это два острова. А сейчас считается, что остров один цельный.

— Да. И это тоже связано с перемещением из-за таяния ледников. Скорее всего и мыс Месяцева постигла такая участь: лед подтаял, грунт осел в море, контуры полуострова изменились. Это не из ряда вон выходящее событие для Арктики.

— Так может, и Земля Санникова, которую чуть ли не каждый полярник изучить мечтает, но найти не может — не выдумка?

— Когда промышленник Санников в 1810 году видел свой остров на горизонте, карта русской Арктики была совсем другой. Может, и была такая земля — в те времена, а сейчас ее нет... Человек быстро меняет облик планеты, на которой живет.

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