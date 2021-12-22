Сергей Собянин: Мы справляемся с пандемией намного лучше большинства других городов мира

Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления с ежегодным отчетом о работе правительства столицы перед депутатами Московской городской думы / Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

22 декабря мэр Москвы Сергей Собянин выступил перед депутатами Московской городской думы с ежегодным отчетом о работе правительства. Публикуем главные тезисы его обращения.

Два года назад Москва, как и весь мир, вступила в борьбу с пандемией. Ковид стал тяжелым испытанием и для простых москвичей, и для бизнеса. Но вирус победить нас не смог и не сможет. Вопреки всем сложностям и проблемам, Москва не только выживает, Москва — живет! И, по мнению экспертов, справляется с пандемией лучше многих других городов мира.

Система здравоохранения доказала свою способность к долгосрочному противостоянию пандемии. Без медицинской помощи не остался ни один заболевший житель Москвы. И при этом мы сохранили обычную экстренную и плановую помощь.

За это — огромная благодарность московским врачам и медицинским сестрам, которые спасли жизнь и сохранили здоровье двум миллионам людей, переболевшим коронавирусом. Спасибо всем, кто участвовал в борьбе с пандемией, всем городским службам и волонтерам!

Кризисные меры

Столкнувшись с «ковидным» кризисом, мы ответили на него ростом инвестиций в развитие инфраструктуры, а также — адресной поддержкой бизнеса и горожан.

В результате экономика города не свалилась в депрессию и застой. Спад продолжался всего несколько месяцев. А затем его сменил новый подъем. По итогам девяти месяцев 2021 года рост инвестиций составил 21,9 процента, рост производства в обрабатывающих отраслях — 23,4 процента, оборотов в торговле —11,8 процента. А безработица вернулась на естественный уровень в 0,5 процента, сократившись в 6 раз по сравнению с максимумами прошлого года. Конечно, есть отрасли, которым пока еще нелегко. Но постепенно и они возвращаются на докризисный уровень.

На поддержку предприятий и граждан были потрачены сотни миллиардов рублей, и антикризисные программы будут действовать в дальнейшем.

Но самой главной помощью бизнесу на ближайшие годы станет возможность работать, не опасаясь длительных локдаунов и чрезмерных ограничений, которые парализуют нормальный ход дел. Мы нашли крайне сложный, но в то же время оптимальный баланс между ограничительными мерами для защиты здоровья людей и сохранением возможностей для функционирования экономики.

Правительство города вводит ограничения только тогда, когда это абсолютно необходимо. И отменяет сразу же, как только заболеваемость идет на спад.

Московский бизнес может быть уверен в том, что не окажется крайним в нынешней сложной ситуации!

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Устойчивый бюджет

Прошлый год был ожидаемо сложным. Общие потери и дополнительные затраты составили около 800 миллиардов рублей. Но уже в этом году восстановление экономики полностью компенсировало понесенный ущерб.

По итогам текущего года ожидается рост доходов бюджета более чем на 20 процентов — по сравнению с уровнем докризисного 2019 года.

В бюджете на следующий 2022 год, который поддержали депутаты Московской городской думы, предусмотрено увеличение расходов социальной направленности на 9,1 процента. А также заложены средства для индексации заработной платы работников бюджетной сферы и социальных выплат.

Бюджет развития тоже был увеличен и составляет около 40 процентов расходной части. В бюджете сохраняется дефицит. Тем не менее мы рассчитываем закрыть его без новых займов.

Бюджет Москвы — устойчивый, сбалансированный. И это позволяет нам — не снижая темпов — продолжать реализацию программы развития города и повышения качества жизни москвичей.

Стандарт медицины

Приоритетом № 1 — особенно с учетом новых вызовов — остается развитие здравоохранения.

Ближайшие годы должны стать временем, когда многие начатые проекты принесут реальный и ощутимый результат. Прежде всего это программа внедрения нового московского стандарта качества амбулаторной помощи.

Мы увеличили количество поликлиник под комплексную реконструкцию до 200 зданий. Это почти половина всего существующего амбулаторного фонда. Кроме того, будет открыто 30 новых поликлиник в районах, где их объективно не хватает. Таким образом, большинство москвичей во всех районах города будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях в шаговой доступности от дома.

В активной фазе находится и программа строительства новых стационаров по видам помощи, которые требуют развития.

Очень важно и то, что новые больницы сформируют современный стандарт качества. Постепенно мы будем подтягивать до этого стандарта и другие городские стационары.

В 2022 году будет существенно расширена программа лекарственного обеспечения онкологических пациентов. Современную таргетную, иммунную и гормональную терапию будут получать люди, страдающие десятью различными видами рака. В совокупности на эти диагнозы приходится 90 процентов пациентов.

Всего несколько лет назад мы только планировали цифровую трансформацию здравоохранения. Сегодня ключевые цифровые сервисы уже работают. Доступ к электронной медицинской карте открыли более 7 миллионов москвичей. А вы помните, сколько было сомнений и разговоров, что это никому не нужно? Но недавний опыт пандемии показал, что «цифра» реально экономит время врачей, позволяя им сосредоточиться на главном — оказании помощи пациентам. И улучшает работу здравоохранения в целом.

Сегодня сложились все условия для того, чтобы в ближайшие годы московская медицина вышла на новый качественный уровень — по комфорту, эффективности и, главное, по качеству лечения пациентов. Вместе с замечательными московскими врачами мы обязательно решим эту задачу.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Социальная поддержка

В период самоизоляции социальные службы помогли почти двум миллионам москвичей, которые должны были оставаться дома. А служба занятости экстренно поддержала свыше 300 тысяч москвичей, временно потерявших работу.

Еще одна важнейшая задача — модернизация системы ухода за людьми с ментальными нарушениями. Многие психоневрологические интернаты уже получили новое имя — социальные дома. И это не просто смена вывески. Радикально меняется философия работы бывших интернатов. На месте закрытых от внешнего мира учреждений мы создаем открытые и дружелюбные дома для людей с ментальными нарушениями.

С 1 января 2022 года правительство Москвы увеличит минимальный размер пенсии с городской доплатой до 21 193 рублей в месяц. Запланирована индексация детских пособий и других социальных выплат. Кроме того, по многочисленным просьбам многодетных семей, право бесплатного проезда в общественном транспорте получат оба родителя в многодетных семьях.

Работа системы образования

В сентябре город сделал еще один шаг вперед в расширении доступности дошкольного образования. В большинстве районов была открыта запись в детские сады начиная с двух лет и двух месяцев ребенка. Для самых маленьких воспитанников созданы 15 тысяч дополнительных мест.

В старшей школе мы открыли новые виды предпрофессиональных классов — предпринимательские и медиаклассы. В рамках инженерной специализации старшеклассники получили возможность выбрать новые направления — «атомные» и «курчатовские» классы. Стало больше популярных IT-классов. К этому проекту присоединились уже 75 школ.

В предпрофессиональных классах обучается половина всех старшеклассников Москвы — во всех районах города. В планах предоставить эту возможность всем учащимся старших классов. Благодаря интеграции с ведущими образовательными платформами страны в библиотеке «Московской электронной школы» (МЭШ) появились 45 тысяч качественных учебных материалов, которые пользуются спросом у школьников и учителей. Функционал МЭШ был расширен за счет добавления новых виртуальных лабораторий. И, наконец, школьники получили возможность формировать личное портфолио достижений. Следующим шагом в развитии МЭШ станет формирование индивидуальной образовательной траектории для каждого ученика — с учетом его возможностей, талантов и интересов. А в бюджет на будущий год мы заложили увеличение подушевого норматива финансирования школ.

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Программа цифровизации

Дальнейшее развитие в Москве получат технологии искусственного интеллекта и распознавания речи. Благодаря им москвичам сегодня доступно множество удобных и практичных решений вроде голосовых помощников и чат-ботов для решения бытовых вопросов.

Цифровые сервисы вносят огромный вклад в повышение безопасности. Благодаря внедрению системы видеонаблюдения мы добились снижения преступности и дорожного травматизма. Число убийств снизилось в 2,5 раза, квартирных краж — в 13 раз, хищений автомобилей — в 9 раз, погибших в ДТП — в 2 раза. Задача — совершенствовать эти технологии, чтобы с каждым годом все районы Москвы становились более спокойными и безопасными для повседневной жизни.

За последние 10 лет мы добились того, что оформление большинства пособий и документов стало быстрым и комфортным для людей. Необходимо полностью избавить граждан от оформления бумаг, без которых в современном цифровом мире можно прекрасно обойтись. Более того, услуги должны становиться проактивными. Например, не дожидаясь запроса, портал mos.ru будет предлагать обновить документы, оформить пособия или решить другой важный вопрос. А гражданину останется лишь согласиться или отказаться от предложенной услуги. Таким образом, мы сэкономим москвичам миллионы часов их личного времени.

Градостроительная политика

Несмотря на активное развитие, в городе все еще остается огромное количество депрессивных территорий, которыми необходимо предметно заниматься. И мы активно приступили к этой программе. По сути это будет аналог программы реновации для нерационально используемых промзон.

Реализация этих проектов позволит привлечь 7 триллионов рублей инвестиций, построить комфортное жилье для москвичей и создать свыше 500 тысяч качественных рабочих мест. В ближайшие годы мы продолжим реализацию уникальных градостроительных проектов — создание Национального космического центра на территории Завода имени Хруничева, реорганизация ЗИЛа, освоение Мневниковской поймы, строительство инновационного кластера МГУ «Воробьевы горы», нового кампуса МГТУ им. Баумана и другие.

В 2021 году в Москве будет возведено более 7 миллионов квадратных метров жилья, что станет рекордом за всю историю города. Рост объемов ввода жилья был обеспечен за счет реализации программы реновации, комплексного освоения территорий и федеральных программ льготного ипотечного кредитования. В результате увеличения жилищного строительства квартиры в Москве станут более доступными для жителей города.

Москвичка Анастасия Кибанова оплачивает проезд в автобусе № 890, используя современные технологии, которые столичный транспортный комплекс постоянно совершенствует / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Транспортная доступность

Начиная с 2011 года мы открыли 100 новых станций метро и МЦК, рядом с которыми живут, работают или учатся около пяти миллионов москвичей. Сеть Московского метрополитена выросла в полтора раза. Это наивысшие темпы развития в истории московского метро. К ним нужно добавить два первых диаметра наземного метро МЦД — 60 остановок, большинство из которых не уступают самым современным станциям метрополитена.

Дорожная инфраструктура города выросла на 20 процентов. Из 1100 километров новых дорог значительную часть составляют сложнейшие транспортные сооружения — тоннели и развязки. Возводить их приходится в невероятно сложных условиях.

Тем не менее за те же 10 лет население Москвы выросло на миллион человек. Примерно на столько же выросло население Подмосковья. А количество машин увеличилось на 2,7 миллиона.

В наших планах на ближайшие годы — еще 50–60 новых станций метро, включая завершение строительства Большой кольцевой линии и открытие трех новых веток метрополитена. В 2023–2024 годах будут открыты два новых диаметра наземного метро — МЦД-3 и МЦД-4. В результате 95 процентов москвичей будут жить в шаговой доступности от станций метро. Город станет ближе для жителей всех районов столицы.

Комфортная среда

Ежегодно благоустройство охватывает тысячи московских дворов, сотни парков, улиц и скверов. На 2022 год подготовлен не менее масштабный план работ. В рамках программы «Мой район» мы постепенно будем смещать акценты от базового благоустройства к реализации адресных проектов в интересах отдельных групп горожан, например поклонников здорового образа жизни или владельцев домашних животных. Новые проекты будут согласованы с депутатами местного самоуправления и горожанами.

За последние годы выбросы вредных веществ в атмосферу сократились в несколько раз. Значительно чище стала вода в Москве-реке и других водоемах города.

В ближайшие годы мы также завершим реализацию проектов модернизации городских очистных сооружений и Московского нефтеперерабатывающего завода. За счет раздельного сбора мусора будет уменьшено захоронение на полигонах. На улицах и в парках Москвы будут высажены тысячи новых кустарников и деревьев.

Справимся с вызовами

Сегодня мы хотим строить город вокруг людей, вокруг их желаний и потребностей. Причем самых разных — от желания погулять рядом с домом до открытия собственного бизнеса.

Это город, в центре которого — человек, каждый житель Москвы. Удобный, красивый, безопасный, зеленый, современный, умный город. Город, в котором хочется жить, в котором хочется учиться и работать, отдыхать и встречать гостей, создавать семью и растить детей. Город, где каждый найдет то, что ему нужно, независимо от того, в каком районе он живет. Потому что сердце нашего города — это не точка на карте, а его жители.

Сделать Москву городом, в котором хочется жить, — амбициозная и непростая задача. Еще более сложная задача, чтобы сделать таковым каждый район, каждый московский двор, каждый дом. Но у нас есть все, чтобы справиться с ней. Особенно если рассматривать эту задачу не как конечную цель, а как постоянное движение вперед, если опираться на мнение и поддержку москвичей. Уверен, что вместе справимся и с теми вызовами, которые сегодня стоят перед Москвой.

СПРАВКА

В соответствии с утвержденным бюджетом Москвы его доходы в 2022 году составят 3,26 триллиона рублей, расходы — 3,63 триллиона рублей, дефицит — 372 миллиарда рублей. Общий объем доходов бюджета столицы на 2023 год составит 3,444 триллиона рублей, расходы — 3,732 триллиона. В 2024 году суммы доходов и расходов составят 3,637 триллиона рублей и более 3,862 триллиона соответственно. Большое финансирование получат транспорт, медицина и образование.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С помощью системы клинических подсказок врачи поставили более 2,5 миллиона диагнозов и выписали свыше 500 тысяч направлений на диагностику. На 100 процентов в ближайшие годы обновится подвижной состав московского трамвая, на 80 процентов — метро и пригородного железнодорожного сообщения. Увеличено количество поликлиник под комплексную реконструкцию до 200 зданий — это почти 50 процентов существующего в городе амбулаторного фонда. Будет открыто 30 новых поликлиник в районах, где их не хватает. Начиная с 2011 года в Москве отреставрированы 1718 объектов культурного наследия, на 170 объектах работы завершены в 2021 году. В программу реновации включены 5176 домов — это почти 350 тысяч квартир, в которых проживает 1 миллион москвичей.