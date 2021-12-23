Спрос на товары и услуги растет вместе с экономикой столицы

Покупательница Мария Шаверина выбирает елочные игрушки и украшения к Новому году в столичном торговом центре / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Москве по итогам года ключевые показатели экономики — в промышленности, строительстве, торговле — превысили допандемийный уровень. Восстанавливается и сфера услуг.

Компания Ernst & Young в ходе июньского исследования «COVID-19 в мегаполисах мира» высоко оценила действия Москвы по преодолению последствий пика пандемии, назвав ее в числе трех городов, лучше всего справившихся с коронакризисом. Кроме того, данные по состоянию системы здравоохранения, экономики, соцсферы, устойчивости бюджета Москвы во время пандемии обеспечили столице РФ вторую строчку среди 19 крупнейших мегаполисов мира в рейтинге эффективности действий городских властей, составленном НИУ ВШЭ.

Как изменилось благосостояние москвичей и какие новшества несет 2022 год, «ВМ» обсудила с заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимиром Ефимовым.

— Владимир Владимирович, одним из самых сильных первых потрясений от пандемии стала нестабильность на рынке труда. В октябре 2020 года уровень официальной безработицы составлял 3,03 процента. Как обстоят дела теперь?

— Безработица в Москве даже на пике пандемии была на низком уровне, сегодня она минимальна. В этом году мы наблюдали активное восстановление числа вакансий и снижение числа зарегистрированных безработных. Так, по данным на 19 ноября, в городе было 38,3 тысячи официальных безработных — это на 60 процентов меньше, чем в начале года. В целом уровень зарегистрированной безработицы составил 0,52 процента от экономически активного населения, что сопоставимо с докризисными показателями октября 2019-го, порядка 0,4 процента.

Кстати, с начала года число самозанятых в Москве выросло почти на 314 тысяч и к ноябрю достигло 792,8 тысячи человек. Сегодня каждый четвертый российский самозанятый работает в столице. Среди самых популярных видов деятельности — перевозки, сдача квартир в аренду, консалтинг, репетиторство, IT-услуги, маркетинг, бухгалтерские услуги. Кроме того, Москва реализует ряд крупных программ, в рамках которых в ближайшие годы будут созданы десятки тысяч новых рабочих мест. Так, по программе «Индустриальные кварталы», предусматривающей комплексное развитие территорий бывших промзон, появится более 500 тысяч рабочих мест для высококвалифицированных кадров. Программа стимулирования создания мест приложения труда обеспечит работой 21,9 тысячи человек.

Также, чтобы поддержать работодателей в условиях пандемии, правительством Москвы было принято пять пакетов антикризисных мер поддержки бизнеса на сумму почти 100 миллиардов рублей. Мерами поддержки охвачено около 77,6 тысячи организаций.

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

— Что говорит статистика о доходах москвичей?

— Развитие экономики и рост деловой активности положительно сказались на доходах жителей. В частности, прирост реальной заработной платы в январе-августе составил 4,7 процента к январю-августу прошлого года.

Мы видим позитивную динамику по абсолютному большинству направлений, в том числе промпроизводству. За 10 месяцев этого года объем производства обрабатывающих отраслей вырос почти на треть к январю-октябрю-2020. Возрос оборот розничной торговли, он уже превысил допандемийный уровень. Во многом на это повлиял рост популярности онлайн-торговли. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, оборот интернет-торговли в Москве в 2020 году вырос на 48,9 процента. Вышел на допандемийный уровень и сектор платных услуг — прежде всего бытовых, образовательных и частных медуслуг.

— В мае столица впервые за 8 лет вышла на рынок заимствований, разместив на Мосбирже выпуск «зеленых» облигаций, чтобы полученные средства направить на экологию, например на закупку электробусов. Это заинтересовало граждан?

— Покупателями облигаций был широкий круг инвесторов, и основной объем приобрели банки, но в целом объем заявок на покупку в 1,2 раза превысил предложение. Более 700 миллионов рублей в наши ценные бумаги инвестировали физические лица, то есть обычные люди. Поэтому сейчас мы рассматриваем возможность специального выпуска «зеленых» облигаций для физлиц. Это особый вид облигаций, они не обращаются на бирже и могут быть проданы обратно эмитенту по исходной цене. Покупка таких ценных бумаг дает возможность рублем проголосовать за зеленое развитие столицы и выгодно вложить деньги.

БЮДЖЕТ МОСКВЫ

Бюджет Москвы на 2022 год сохранил основные приоритеты бюджета предыдущих лет: здравоохранение, соцпомощь, образование и развитие инфраструктуры. Расходы бюджета-2022 составят 3,63 трлн рублей, к 2024 году они возрастут до 3,82 трлн рублей. На приоритетные программы будет направлено 90 процентов расходной части. Расходы на соцподдержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие соцмероприятия составят более 53 процентов расходов городского бюджета, или свыше 1,9 трлн рублей в год. Расходы на здравоохранение в 2022 году составят 499,2 млрд рублей, а с учетом средств ОМС — 826,4 млрд рублей, рост финансирования по сравнению с 2021 годом составит 8,6 процента. Почти 40 процентов расходов бюджета, или свыше 1,4 трлн рублей, составит бюджет развития, за счет которого финансируется развитие городской инфраструктуры.