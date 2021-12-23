Всероссийская реновация

Иветта Шереметьева на балконе нового дома, построенного по реновации на Варшавском шоссе / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В 2022 году столичной программе реновации исполнится пять лет. Между тем опыт Москвы по расселению ветхого жилья и развитию территорий берут на вооружение регионы РФ.

В Москве темпы реализации программы реновации ежегодно ускоряются. С момента старта в 2017 году уже построено 169 объектов мощностью 2,1 млн кв. метров, а ключи от нового жилья получили более 47 тысяч человек. При этом всего на первом этапе — до конца 2024 года — планируется ввод в эксплуатацию около 7,6 млн кв. метров недвижимости и переселение более 200 тысяч человек. А за 15 лет действия программы в новое жилье должны переселить около миллиона человек — это примерно десятая часть населения столицы.

В январе 2020 года вице-премьер России Марат Хуснуллин предложил распространить столичную программу реновации на регионы, а уже в конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о комплексном развитии территорий (КРТ), или так называемый закон о всероссийской реновации.

— Право определять территории, на которых будут реализованы проекты КРТ, мы дали регионам, поскольку везде разные ситуации, — отмечал Марат Хуснуллин. — При этом регионам лучше включать в программу участки большей площади, чтобы достигнуть комплексного развития. Руководство каждого субъекта будет обсуждать этот вопрос с местными жителями, которые смогут высказать мнение по поводу включения их дома в проект КРТ.

В проектах комплексного развития территорий планируется использовать принцип сбалансированного развития территорий и формирования полноценных кварталов, который применяется при реализации программы реновации и редевелопмента промзон в Москве. Следовательно, можно сказать, что закон о КРТ будет опираться во многом на московский опыт. Предполагается, что в первую очередь он усовершенствует механизмы расселения аварийного и ветхого жилья.

Предусматриваются четыре вида комплексного развития территорий: жилой застройки, нежилой застройки, незастроенной территории и развитие территории по инициативе правообладателей. Первый подобный договор в РФ подписали в отношении части промзоны Октябрьское Поле на северо-западе Москвы.

По данным фонда «Институт экономики города», проанализировавшего в 2020 году ситуацию с подлежащими расселению аварийными домами в 11 крупных городах РФ, все они обладают достаточным потенциалом для реновации, в том числе с привлечением частных инвесторов. Так, общую площадь с потенциалом редевелопмента оценили в более 420 га, а минимальный потенциал новой застройки — в 5,2 млн кв. м.

В августе этого года о старте программы КРТ уже объявили власти Подмосковья. Первые проекты будут построены в Мытищах, Балашихе, Королеве, Пушкине, Раменском, Одинцове и Фрязине. Всего в рамках 9 проектов планируется переселить 17 тысяч человек из 606 домов.

— По всей стране с каждым годом, к сожалению, становится все больше аварийных домов, — говорит председатель Комиссии Мосгордумы по госстроительству и местному самоуправлению Александр Козлов. — Регионам приходится резко изыскивать ресурсы, обращаться в федеральный центр, чтобы решить эту насущную проблему. Столица, чтобы не допустить такую ситуацию, запустила программу реновации. И вот уже четвертый год она успешно реализуется. Многие субъекты хотели бы воспользоваться этим опытом. И в прошлом году именно на основе московской реновации был принят закон о КРТ.

Москва в рамках программы не просто строит современные дома с высоким классом энергоэффективности (это особенно важно, ведь бережно используются и коммунальные ресурсы, и экономятся средства жителей), но и модернизирует сопутствующую социнфраструктуру и городскую среду.

— Программа реновации является знаковой для Москвы и уникальной не только в российской, но и в мировой практике, — считает председатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации, президент НИУ МГСУ Валерий Теличенко. — Это не просто локальная история, когда на месте старого строится новый дом, а изменение облика целых районов, их структуры, чтобы городская среда способствовала улучшению здоровья и комфорта человека.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рафик Загрутдинов, руководитель департамента строительства Москвы:

— В рамках реализации программы реновации предусматривается комплексное развитие территории кварталов реновации, что означает не только строительство домов для переселения, а также и размещение объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустройство и озеленение территории. При разработке градостроительной документации предусматривается строительство школ, детсадов, поликлиник. На сегодняшний день Фондом реновации уже заключено 77 договоров на проектирование и строительство объектов в соответствии с планировкой территории кварталов.