Реальной экономике реальные кадры

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Москва запустила масштабный проект по подготовке редких кадров для промышленных предприятий города. Кто эти специалисты и почему на них открыта настоящая охота, узнала «Вечерняя Москва».

За 11 лет в Москве начали работать 1150 новых предприятий. В результате сегодня столичный промышленный сектор составляют более трех тысяч производств, где трудятся свыше 700 тысяч человек. Причем значительная часть — компактные, экологичные компании, занятые разработкой и выпуском высокотехнологичных решений и продукции. Так, из почти 500 зарегистрировавшихся за последние пять лет производств около 30 процентов представляют высокотехнологичные отрасли. Они предложили кадровому рынку города 14,5 тысячи новых высокотехнологичных рабочих мест, однако найти реальных кандидатов на эти вакансии не так просто.

Современным заводам нужны специалисты, умеющие работать с роботами и беспилотным транспортом, аддитивными технологиями, оперирующие решениями на базе искусственного интеллекта. Все эти профессии будут представлены в новом проекте — Московской технической школе (МТШ), начавшей работу в 2021 году. Главная ее цель — переподготовка инженеров-специалистов и повышение их конкурентности на рынке труда в условиях четвертой промышленной революции.

Обучение в рамках МТШ предусмотрено по направлениям «Технологии связи», «Аддитивные технологии», «Искусственный интеллект в промышленности», «Цифровые двойники», «Робототехника и сенсорика», «Новые производственные технологии» и «Беспилотный транспорт». Студенты новой школы — преимущественно действующие сотрудники отраслевых промпроизводств Москвы. Они могут подать заявку на обучение самостоятельно, через сайт Агентства промышленного развития, которое курирует проект, либо за них это может сделать предприятие. Обучение будет проходить на базе ведущих столичных вузов: МТУСИ, МЭИ, МФТИ, МИФИ, МАИ и МИСиС.

Первые студенты уже проходят переподготовку по направлению «Технологии связи», стартовавшему в октябре текущего года. Квалификацию можно повысить по трем программам: «Системы беспроводной связи 5G», «Цифровая трансформация на основе технологий программно-конфигурируемых сетей SDN/NFV», «Квантовые коммуникации». По оценкам специалистов, только в области квантовых коммуникаций до 2024 года индустрии потребуются порядка 200 специалистов.

— При участии промышленников и отраслевых вузов мы смогли определить конкретные кадровые запросы отраслей, а также сформировали практический и теоретический модули переподготовки по первому направлению МТШ, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. — Курс рассчитан на 72 академических часа, проходит в офлайн- и онлайн-форматах. Планируется, что в течение ближайших трех лет повышение квалификации по нему смогут пройти 1200 инженеров. В 2022 году мы планируем запуск еще одного направления — «Аддитивные технологии».