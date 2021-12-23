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Памятники истории и культуры становятся новыми общественными пространствами

Ольга Орищина

Общество
Памятники истории и культуры становятся новыми общественными пространствами
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Над какими объектами в канун 875-летия столицы уже начали работать московские реставраторы и что они будут восстанавливать в юбилейном для города 2022 году, нам рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

— Алексей Александрович, хотелось бы понимать масштаб работ, проводимых сейчас в Москве. Сколько в среднем объектов в год восстанавливают реставраторы?

— Ежегодно в работе у реставраторов порядка 500 памятников. По ним ведутся работы разного рода: проектные, исследовательские, реставрационные. И на всех этапах — от начала исследований до приемки готового результата реставрационные работы в Москве контролирует Департамент культурного наследия.

— То есть эти цифры не означают, что в столице завершаются работы на 500 объектах в год?

— Верно. Однако объемы завершенных работ тоже впечатляют. За 11 лет, к примеру, в городе было отреставрировано более 1700 объектов культурного наследия. Только в 2021 году их порядка 200. Причем среди них как небольшие объекты вроде Жилого дома Наумовых-Волконских на Пречистенке, восстановленного по программе «1 рубль за 1 квадратный метр», так и монументальные строения. Такие, как «ГЭС-2», уникальный образец промышленной архитектуры, преобразованный в Дом культуры, павильоны «Металлургия» и «Вычислительная техника и информатика» на ВДНХ, Доходный дом Быкова на 2-й Брестской улице, построенный знаменитым мастером модерна Львом Кекушевым. Долгожданным событием стало открытие после реставрации здания 9-й классической гимназии имени Ивана и Александры Медведниковых, где сейчас располагается школа № 1529 имени А. С. Грибоедова.

— Над чем реставраторы уже работают и продолжат трудиться в наступающем году?

— В работе сейчас особняк усадьбы Четверикова-Кнопа, Главный дом усадьбы Снегирева, гараж Мельникова на Новорязанской, Московский Императорский почтамт, Жилой дом Абрикосовых. Проводятся масштабные работы по комплексу зданий Московского императорского воспитательного дома, восстанавливается некогда заброшенная деревянная усадьба «Измалково» в Новой Москве, ведутся работы по аптеке Феррейна, Политехническому музею, по Центральному телеграфу. И это только малая часть того, над чем трудятся реставраторы. А это значит, что в следующем году в Москве станет еще больше отреставрированных памятников. В них будут жить и работать люди, будут созданы общественные пространства, откроются творческие и научные мастерские. Таким образом в городе появятся новые точки притяжения.

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