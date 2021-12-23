Елена Громова: Мои социальные центры стали местом, куда люди могут прийти в радости

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Досуг сильно влияет на качество жизни людей старшего возраста, поэтому власти города уделяют этому вопросу особое внимание. Директор ГБУ «Московские социальные центры» (МСЦ) Елена Громова рассказала о развитии этого проекта.

— Елена Геннадьевна, какое вы видите миссию (или предназначение) «Моих социальных центров»?

— Московская соцзащита — уникальное явление, традиционные центры социального обслуживания давно и профессионально выполняют свою главную задачу — с искренней заботой помогают всем нуждающимся людям. И раньше именно в ТЦСО проводились досуговые активности для москвичей серебряного возраста. Но ведь ТЦСО создавались совсем для других целей. Они были призваны людей накормить, одеть, то есть были другие времена и другие запросы. Но когда там стали произрастать зачатки клубной деятельности, у правительства Москвы появилось понимание, что нужно профессионально заниматься организацией качественного досуга, продлением социальной жизни людей старшего возраста. Появились два проекта — сначала «Московское долголетие», а через год - «Мой социальный центр». Если вам нравится учиться у профессионалов — тогда вы идете в «Московское долголетие», а если вы хотите самореализоваться, вам нравится передавать свою увлеченность каким-то хобби другим людям, самому создавать бурление жизни вокруг себя — тогда добро пожаловать к нам, в «Мои социальные центры». Здесь москвичи сами обживают пространства, сами решают, какие мероприятия будут проходить в эти стенах, какие клубные сообщества здесь будут созданы. И в результате в одном МСЦ будет больше литературных, театральных, вокальных клубов, потому что сюда ходят, например, любители творчества, а в другом центре при кажущемся внешнем сходстве начинка будет совсем другая, потому что там активисты и лидеры клубов генерируют другие инициативы: кулинарные, интеллектуальные, спортивные или оздоровительные. В ТЦСО люди идут по большей части в горе, за помощью. Но ведь и в радости людям старшего поколения тоже нужно куда-то идти. Таким местом стали «Мои социальные центры».

— Насколько популярны сегодня эти центры?

— Давайте возьмём, для примера, онлайн-деятельность МСЦ. В этом году состоялось более 20 тысяч мероприятий, из которых более 11 тысяч в онлайн-формате, организованные москвичами старшего возраста - лидерами различных клубов. А в 2020 году прошло 7000 мероприятий, из них только 75 — в онлайн. Сравнивая эти показатели, однозначно можно сказать, что люди не просто вынуждены общаться в онлайн из-за пандемии и объективных ограничений, а им это удобно и интересно, онлайн-формат становится частью их жизни. Ежедневно тысячи людей, вне зависимости от места жительства, могут присоединиться и присоединяются к онлайн-активностям - кулинарным и творческим мастер-классам, обучающим вебинарам по иностранным языкам и финансовой грамотности, тренировкам по зумбе, цигуну, фитнесу, йоге; концертам и виртуальным экскурсиям по городам, странам и музеям. Более 120 самых интересных клубных мероприятий мы анонсируем в специальном «Календаре активностей МСЦ», но в реальности таких мероприятий еженедельно проводится более 300.

— Вы рассказали о направлениях клубной деятельности, а сколько таких клубов в МСЦ сейчас и как к ним присоединиться?

— Мы быстро приближаемся к круглой цифре в тысячу клубов, созданных посетителями МСЦ. И с уверенностью могу сказать, что в «Моих социальных центрах» можно найти занятие на любой вкус и единомышленников. А если вдруг не нашли — создайте новый, свой! А мы с радостью поможем. Если говорить о количестве участников проведенных мероприятий, то в этом году мы зафиксировали более 230 тысяч посещений, из них больше половины — дистанционно. Важно отметить, что это и постоянные активисты, и те, кто пришел на мероприятие разово.

— В этом году мэр Москвы открыл ещё несколько «Моих социальных центров». Правильно ли я понимаю, что планируется открыть их в каждом районе города?

— Нет, пока такой задачи не стоит. За 2021 год количество МСЦ устроились: было 7, стал 21 центр. Сейчас мы постепенно открываем МСЦ в разных районах, чтобы посмотреть, насколько они будут востребованы, как хорошо будут наполняться людьми. Нам важно понять, что выбирают москвичи – маленький уютный формат, как, например, в Таганском районе, или большой просторный центр, как в Сокольниках или Тушино. И я вам скажу, что пока что чаша весов на стороне небольших пространств. Мы видим, что в такие центры людям ходят с большим желанием, там буквально нон-стоп идут разнообразные клубные занятия в каждой локации. Есть даже яркий пример, когда были занятия хора «Лефортовские рассветы», они базировались изначально в другом районе, а однажды, попав на Таганку, они сказали, что им хочется заниматься пением именно здесь. Даже несмотря на то, что ездить им достаточно далеко.

— А если говорить о помещениях, чем-то отличаются маленькие центры от больших? Помимо клубов, которые там созданы.

— Концепция у всех «Моих социальных центров» одна — и визуальная, и содержательная, основанная на трёх принципах: самоорганизация, ЗОЖ, экстерриториальность. Отличие — в наборе клубов, которые захотели организовать москвичи. Ну и в маленьких центрах будет один бильярдный стол, в большом — два или три. В маленьком центре кафе и локация для кулинарных мастер-классов будут объединены, а в больших для этого обустроены просторные кулинарные студии. То есть принципиально они ничем не отличаются, просто в большем пространстве появляется больше возможностей. Например, сейчас в крупных МСЦ стали развивать мужские направления – столярное, ремесленное и даже рыбацкое, чтобы привлечь как можно больше пенсионеров мужчин. Они и сейчас ходят к нам, но все же женщин больше. Мы замечаем, что градус позитива повышен в тех клубах, где среди участников есть и мужчины, и женщины.

— Какие самые популярные активности в центрах?

— Самое популярное направление этого года — активности, связанные со здоровым образом жизни. Например, онлайн-проект «Утренняя зарядка», который успешно реализуется во всех 21 МСЦ. Ведущими утренних зарядок являются не профессиональные тренеры, а наши ЗОЖ-активисты, самой старшей из которых 82 года. Они по очереди проводят в онлайн-режиме утренние зарядки по разным направлениям, например, мягкий цигун, суставная гимнастика или йога. Организовано уже более 300 зарядок, в которых приняли участие более 7000 человек в возрасте от 55 до 80 лет. Второе по популярности – творческое направление: танцы, пение, рисование, театр, поэзия и многое другое. Кстати, пандемия дала толчок развитию ИТ-активностей. Уже второй год мы реализуем проект «Освой гаджет», в котором горожан старшего возраста молодые сотрудники московских социальных центров учат пользоваться смартфонами, планшетами и другими мобильными устройствами. И сегодня уже более 4000 наших посетителей без труда могут оплатить коммунальные услуги и записаться к врачу в онлайн-формате, общаться с помощью мессенджеров, вести занятия своих клубов в зуме и многое другое. Добавлю, что все центры сегодня являются пространствами, свободными от коронавируса. Доступ в них только при наличии QR-кода. И мы очень рады, что большинство наших посетителей отнеслись к этому ответственно. У нас даже была история, когда мужчины-бильярдисты из клуба «Два кия» собрались все вместе и сделали прививку от коронавируса. Для них было мотивацией, помимо защиты своего здоровья, сохранение возможности посещать центр и общаться друг с другом.

А для тех, кто не хочет или не может выходить из дома, наши активисты предлагают ежедневно десятки клубных мероприятий в онлайне. Присоединиться к любой из них легко, позвонив по единому телефону справочной службы: 8(495)870-44-44. Операторы соединят с нужным «Моим социальным центром», сотрудники которых ответят на все интересующие вопросы и при необходимости помогут дистанционно подключиться к выбранному мероприятию.

ДОСЬЕ

Громова Елена Геннадьевна начала свою трудовую деятельность в 1987 году. С 2013 года на протяжении 6 лет она на должности директора ГБУ МФЦ Москвы развивала сеть столичных центров госуслуг. С 2020 года — в Департаменте труда и соцзащиты населения, куратор масштабного проекта «Мой социальный центр». Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.