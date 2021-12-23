Елена Громова: Мои социальные центры стали местом, куда люди могут прийти в радости
Досуг сильно влияет на качество жизни людей старшего возраста, поэтому власти города уделяют этому вопросу особое внимание. Директор ГБУ «Московские социальные центры» (МСЦ) Елена Громова рассказала о развитии этого проекта.
— Елена Геннадьевна, какое вы видите миссию (или предназначение) «Моих социальных центров»?
— Московская соцзащита — уникальное явление, традиционные центры социального обслуживания давно и профессионально выполняют свою главную задачу — с искренней заботой помогают всем нуждающимся людям. И раньше именно в ТЦСО проводились досуговые активности для москвичей серебряного возраста. Но ведь ТЦСО создавались совсем для других целей. Они были призваны людей накормить, одеть, то есть были другие времена и другие запросы. Но когда там стали произрастать зачатки клубной деятельности, у правительства Москвы появилось понимание, что нужно профессионально заниматься организацией качественного досуга, продлением социальной жизни людей старшего возраста. Появились два проекта — сначала «Московское долголетие», а через год - «Мой социальный центр». Если вам нравится учиться у профессионалов — тогда вы идете в «Московское долголетие», а если вы хотите самореализоваться, вам нравится передавать свою увлеченность каким-то хобби другим людям, самому создавать бурление жизни вокруг себя — тогда добро пожаловать к нам, в «Мои социальные центры». Здесь москвичи сами обживают пространства, сами решают, какие мероприятия будут проходить в эти стенах, какие клубные сообщества здесь будут созданы. И в результате в одном МСЦ будет больше литературных, театральных, вокальных клубов, потому что сюда ходят, например, любители творчества, а в другом центре при кажущемся внешнем сходстве начинка будет совсем другая, потому что там активисты и лидеры клубов генерируют другие инициативы: кулинарные, интеллектуальные, спортивные или оздоровительные. В ТЦСО люди идут по большей части в горе, за помощью. Но ведь и в радости людям старшего поколения тоже нужно куда-то идти. Таким местом стали «Мои социальные центры».
— Насколько популярны сегодня эти центры?
— Давайте возьмём, для примера, онлайн-деятельность МСЦ. В этом году состоялось более 20 тысяч мероприятий, из которых более 11 тысяч в онлайн-формате, организованные москвичами старшего возраста - лидерами различных клубов. А в 2020 году прошло 7000 мероприятий, из них только 75 — в онлайн. Сравнивая эти показатели, однозначно можно сказать, что люди не просто вынуждены общаться в онлайн из-за пандемии и объективных ограничений, а им это удобно и интересно, онлайн-формат становится частью их жизни. Ежедневно тысячи людей, вне зависимости от места жительства, могут присоединиться и присоединяются к онлайн-активностям - кулинарным и творческим мастер-классам, обучающим вебинарам по иностранным языкам и финансовой грамотности, тренировкам по зумбе, цигуну, фитнесу, йоге; концертам и виртуальным экскурсиям по городам, странам и музеям. Более 120 самых интересных клубных мероприятий мы анонсируем в специальном «Календаре активностей МСЦ», но в реальности таких мероприятий еженедельно проводится более 300.
— Вы рассказали о направлениях клубной деятельности, а сколько таких клубов в МСЦ сейчас и как к ним присоединиться?
— Мы быстро приближаемся к круглой цифре в тысячу клубов, созданных посетителями МСЦ. И с уверенностью могу сказать, что в «Моих социальных центрах» можно найти занятие на любой вкус и единомышленников. А если вдруг не нашли — создайте новый, свой! А мы с радостью поможем. Если говорить о количестве участников проведенных мероприятий, то в этом году мы зафиксировали более 230 тысяч посещений, из них больше половины — дистанционно. Важно отметить, что это и постоянные активисты, и те, кто пришел на мероприятие разово.
— В этом году мэр Москвы открыл ещё несколько «Моих социальных центров». Правильно ли я понимаю, что планируется открыть их в каждом районе города?
— Нет, пока такой задачи не стоит. За 2021 год количество МСЦ устроились: было 7, стал 21 центр. Сейчас мы постепенно открываем МСЦ в разных районах, чтобы посмотреть, насколько они будут востребованы, как хорошо будут наполняться людьми. Нам важно понять, что выбирают москвичи – маленький уютный формат, как, например, в Таганском районе, или большой просторный центр, как в Сокольниках или Тушино. И я вам скажу, что пока что чаша весов на стороне небольших пространств. Мы видим, что в такие центры людям ходят с большим желанием, там буквально нон-стоп идут разнообразные клубные занятия в каждой локации. Есть даже яркий пример, когда были занятия хора «Лефортовские рассветы», они базировались изначально в другом районе, а однажды, попав на Таганку, они сказали, что им хочется заниматься пением именно здесь. Даже несмотря на то, что ездить им достаточно далеко.
— А если говорить о помещениях, чем-то отличаются маленькие центры от больших? Помимо клубов, которые там созданы.
— Концепция у всех «Моих социальных центров» одна — и визуальная, и содержательная, основанная на трёх принципах: самоорганизация, ЗОЖ, экстерриториальность. Отличие — в наборе клубов, которые захотели организовать москвичи. Ну и в маленьких центрах будет один бильярдный стол, в большом — два или три. В маленьком центре кафе и локация для кулинарных мастер-классов будут объединены, а в больших для этого обустроены просторные кулинарные студии. То есть принципиально они ничем не отличаются, просто в большем пространстве появляется больше возможностей. Например, сейчас в крупных МСЦ стали развивать мужские направления – столярное, ремесленное и даже рыбацкое, чтобы привлечь как можно больше пенсионеров мужчин. Они и сейчас ходят к нам, но все же женщин больше. Мы замечаем, что градус позитива повышен в тех клубах, где среди участников есть и мужчины, и женщины.
— Какие самые популярные активности в центрах?
— Самое популярное направление этого года — активности, связанные со здоровым образом жизни. Например, онлайн-проект «Утренняя зарядка», который успешно реализуется во всех 21 МСЦ. Ведущими утренних зарядок являются не профессиональные тренеры, а наши ЗОЖ-активисты, самой старшей из которых 82 года. Они по очереди проводят в онлайн-режиме утренние зарядки по разным направлениям, например, мягкий цигун, суставная гимнастика или йога. Организовано уже более 300 зарядок, в которых приняли участие более 7000 человек в возрасте от 55 до 80 лет. Второе по популярности – творческое направление: танцы, пение, рисование, театр, поэзия и многое другое. Кстати, пандемия дала толчок развитию ИТ-активностей. Уже второй год мы реализуем проект «Освой гаджет», в котором горожан старшего возраста молодые сотрудники московских социальных центров учат пользоваться смартфонами, планшетами и другими мобильными устройствами. И сегодня уже более 4000 наших посетителей без труда могут оплатить коммунальные услуги и записаться к врачу в онлайн-формате, общаться с помощью мессенджеров, вести занятия своих клубов в зуме и многое другое. Добавлю, что все центры сегодня являются пространствами, свободными от коронавируса. Доступ в них только при наличии QR-кода. И мы очень рады, что большинство наших посетителей отнеслись к этому ответственно. У нас даже была история, когда мужчины-бильярдисты из клуба «Два кия» собрались все вместе и сделали прививку от коронавируса. Для них было мотивацией, помимо защиты своего здоровья, сохранение возможности посещать центр и общаться друг с другом.
А для тех, кто не хочет или не может выходить из дома, наши активисты предлагают ежедневно десятки клубных мероприятий в онлайне. Присоединиться к любой из них легко, позвонив по единому телефону справочной службы: 8(495)870-44-44. Операторы соединят с нужным «Моим социальным центром», сотрудники которых ответят на все интересующие вопросы и при необходимости помогут дистанционно подключиться к выбранному мероприятию.
ДОСЬЕ
Громова Елена Геннадьевна начала свою трудовую деятельность в 1987 году. С 2013 года на протяжении 6 лет она на должности директора ГБУ МФЦ Москвы развивала сеть столичных центров госуслуг. С 2020 года — в Департаменте труда и соцзащиты населения, куратор масштабного проекта «Мой социальный центр». Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.