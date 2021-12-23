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В центре «Профессионал» москвичке помогли развить собственный проект

Марьяна Шевцова

Общество
В центре «Профессионал» москвичке помогли развить собственный проект
Фото: Из личного архива Татьяны Поляковой

Открыть свое дело не поздно в любом возрасте. Перед Новым годом выпускница учебного центра «Профессионал» поделилась своей историей успеха. Переподготовка помогла Татьяне Поляковой не просто реализовать давно задуманный проект, а начать новую жизнь.

Татьяне 51 год, у нее два высших образования — экономическое и юридическое. В начале своей карьеры женщина довольно долго работала в финансовой сфере и занимала руководящие позиции. Но душа Татьяны лежала к индустрии красоты. С самого детства она хотела делать людей красивыми и счастливыми. Ее первым клиентом стал одноклассник, у которой не было денег на услуги профессионального парикмахера.

Татьяна набралась смелости и начала с нуля изучать направление, связанное с преображением людей. Она выучилась на парикмахера-универсала, колориста, визажиста, свадебного стилиста. Прошла курсы по эстетической косметологии и ногтевому сервису. Погружение в новую профессию заняло около десяти лет. Женщина работала технологом, читала семинары по красоте в разных городах.

Благодаря своему упорству она доросла до должности директора по развитию в крупной косметической компании.

Карьера шла вверх. Татьяна была счастлива, она занималась любимым делом и вела очень активную жизнь. Но потом случилась автокатастрофа, которая многое изменила в жизни. Пришлось уволиться с работы и заняться здоровьем. Уже во взрослом возрасте женщине пришлось учиться заново ходить.

После долгой реабилитации она на долгое время выпала из профессиональной деятельности. Возникли сложности с трудоустройством — в индустрии красоты сложно начинать все заново. К счастью, Татьяна знала, что люди в возрасте 50+ в Москве могут пройти бесплатное обучение. Она обратилась за помощью в центр занятости населения и получила направление на профессиональную переподготовку.

Татьяна выбрала двухмесячный курс по маркетингу и связям с общественностью в учебном центре «Профессионал». У нее появилась идея собственного проекта, и знания по продвижению бренда должны были помочь широко заявить о себе.

— Я до конца не верила, что в такие короткие сроки возможно получить качественные знания и освоить инструменты маркетинга и PR. Очень благодарна разработчикам курса за то, что он интегрирован в дистанционный формат — это невероятно удобно. Уровень знаний предмета в нашей группе был у всех разный, но в конце обучения все мы смогли достойно защитить свои проекты. Это огромная заслуга преподавателя, она смогла донести материал в максимально доступной форме, — восхищается выпускница.

Сразу после окончания обучения Татьяна оформила самозанятость и начала развивать свой проект «Новый образ — новая жизнь». Она помогает людям изменить свою жизнь через внешнее преображение.

— Есть такая поговорка: хочешь изменить свою жизнь — начни с прически. Через внешнее преображение меняется образ мышления и отношение к происходящему. Человеку нужно только поверить в себя, а мы ему в этом помогаем, — говорит Татьяна.

Благодаря социальным сетям о проекте уже узнали многие москвичи. Татьяна активно развивает свой канал, организовывает PR-акции и привлекает к своему проекту партнеров и единомышленников. Ей уже не нужно искать клиентов, запись заполнена на недели вперед.

Помощь рядом

Если вы хотите пройти обучение в центре «Профессионал», необходимо обратиться в центр занятости населения или оформить заявку на сайте. Все документы можно заполнить дистанционно.

Направление на бесплатное обучение могут получить безработные москвичи, мамы дошкольников, люди в возрасте от 50 лет и старше, а также члены малоимущих семей с детьми.

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