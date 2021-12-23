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Московские школьники смогут направить виртуальные новогодние открытки учителям

Марьяна Шевцова

Общество
Московские школьники смогут направить виртуальные новогодние открытки учителям
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Для москвичей на портале «Школа.Москва» стартовала поздравительная акция, приуроченная к Новому году. В рамках нее школьники и их родители могут направить учителям виртуальные открытки с праздничным дизайном. На выбор пользователям предлагается 10 открыток.

Для того, чтобы поздравить учителя, необходимо зайти на специальную страницу портала «Школа. Москва», найти школу по номеру или названию, написать ФИО адресата, указать свое имя и e-mail, выбрать дизайн открытки и отправить. Виртуальная открытка с новогодними пожеланиями придет на почту педагогу.

Акция «Отправь открытку учителю!» стартовала в столице в сентябре этого года. Школьники вместе с родителями уже поздравили своих педагогов с Днем знаний и Днем учителя, отправив почти 100 тысяч открыток.

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