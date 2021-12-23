Как выбрать качественную икру для новогоднего стола
Один из главных атрибутов новогоднего стола икра. Специалисты Роскачества отмечают, что за последние три года качество этого продукта снизилось.Поэтому выбирать икру надо с осторожностью.
Разнообразие выбора красной икры в магазинах зашкаливает. И порой довольно сложно понять, какой товар качественный и имеет ли значение цена.
В Госинспекции столицы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия советуют покупать икру в прозрачной упаковке. Так можно заранее оценить ее внешний вид.
— Качественная икра должна быть от одного вида рыб, однородная по цвету, с чистым упругим зерном без пленки, сгустков крови, белых включений между зернами, с незначительным количеством лопанца (икринок с разорванной оболочкой. — «МВ») и вязкостью, без постороннего запаха, — пояснили «Вечерке» в ведомстве.
Стоит также обратить особое внимание на маркировку товара, так как существуют аналоги лососевой икры, внешне очень похожие на настоящую.
— В качестве сырья используются молоки лососевых рыб или растворы изолированных белков минтая и криля, концентрированный рыбный бульон, — рассказали в МосГИК.
Определить аналог можно по этикетке. Производители обязаны указывать сведения об имитации в наименовании продукции.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елена Павлова, специалист Госинспекции столицы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия:
— Не спешите заранее покупать икру к новогоднему столу. Обычно производители устанавливают условия ее хранения от минус 4 до минус 6 градусов. В домашних бытовых холодильниках таких температурных режимов нет, поэтому лучше всего покупать икру прямо перед праздником.
Месяц имеет значение
Эксперты Роскачества отмечают, что дата производства икры имеет большое значение для этого новогоднего деликатеса.
Самое хорошее время для производства икры — когда рыба семейства лососевых идет на нерест.
— Продолжается этот процесс несколько месяцев в зависимости от вида рыбки — с середины мая по октябрь-декабрь, — пояснили в Роскачестве.
Многое зависит и от вида икры. Так, например, горбуша на Южных Курилах нерестится в августе-сентябре, на западном Сахалине — в июне-июле, а на восточном Сахалине — в июле-августе.
Если выбираете кету, то ее нерестовый ход в реки северного Приморья начинается в августе, а массово этот процесс происходит уже во второй половине сентября — октябре.
— Нерка, как правило, начинает заход в реки в мае, и продолжается он до конца июля, — уточнили эксперты организации.
Есть и такой вид, как икра кижуча. Летний кижуч нерестится в сентябре-октябре, осенний — в ноябре-декабре, зимний — в декабре-феврале.
СПРАВКА
Если на упаковке икры стоит дата, не соответствующая периоду нереста конкретной рыбы, скорее всего, икра приготовлена из замороженных ястыков. Такая икра существенно теряет в своих свойствах.
Храним деликатесы правильно
Хорошую икру выбрать непросто, но и условия хранения у нее должны быть особенные.
Если вы купили икру в жестяной банке, то после вскрытия упаковки продукт нужно переложить в другую посуду.
— В заводской упаковке ее не рекомендуется оставлять по причине окисления металла, — рассказали в Роскачестве.
Оптимально, чтобы посуда была стеклянная и стерилизованная. Обязательно наличие крышки, которую можно плотно закрыть.
В металлической емкости держать икру можно не более пяти-шести часов.
При этом если вы купили икру в стеклянной таре, то держать ее открытой все равно не стоит. Это связано с тем, что при взаимодействии с кислородом икра портится гораздо быстрее, ухудшаются ее вкусовые качества.
Специалисты добавляют, что в пластиковой таре с герметично закрытой крышкой икру допускается хранить не более трех недель. Если же икра лежит в стеклянной банке, то после вскрытия она хранится в холодильнике строго не больше одной недели.
Важно добавить, что хранить икру нужно в холодильнике. Причем лучше всего поставить ее на полке с самой низкой температурой, придвинув к задней стенке. А вот замораживать этот деликатес крайне не рекомендуется. Это может привести к нарушению целостности икринок, поменять консистенцию продукта, а также значительно ухудшить вкусовые качества красной икры.
КСТАТИ
Так как красная икра в этом году вновь подорожала, заменить ее можно аналогами. Например, схожей по содержанию белков, жиров и микроэлементов икрой минтая и трески. Также врачи отмечают, что имитационная икра, которую производят из водорослей, безопасна для организма.