Как выбрать качественную икру для новогоднего стола

Фото: Pexels

Один из главных атрибутов новогоднего стола икра. Специалисты Роскачества отмечают, что за последние три года качество этого продукта снизилось.Поэтому выбирать икру надо с осторожностью.

Разнообразие выбора красной икры в магазинах зашкаливает. И порой довольно сложно понять, какой товар качественный и имеет ли значение цена.

В Госинспекции столицы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия советуют покупать икру в прозрачной упаковке. Так можно заранее оценить ее внешний вид.

— Качественная икра должна быть от одного вида рыб, однородная по цвету, с чистым упругим зерном без пленки, сгустков крови, белых включений между зернами, с незначительным количеством лопанца (икринок с разорванной оболочкой. — «МВ») и вязкостью, без постороннего запаха, — пояснили «Вечерке» в ведомстве.

Стоит также обратить особое внимание на маркировку товара, так как существуют аналоги лососевой икры, внешне очень похожие на настоящую.

— В качестве сырья используются молоки лососевых рыб или растворы изолированных белков минтая и криля, концентрированный рыбный бульон, — рассказали в МосГИК.

Определить аналог можно по этикетке. Производители обязаны указывать сведения об имитации в наименовании продукции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Павлова, специалист Госинспекции столицы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия:

— Не спешите заранее покупать икру к новогоднему столу. Обычно производители устанавливают условия ее хранения от минус 4 до минус 6 градусов. В домашних бытовых холодильниках таких температурных режимов нет, поэтому лучше всего покупать икру прямо перед праздником.

Фото: Pixabay

Месяц имеет значение

Эксперты Роскачества отмечают, что дата производства икры имеет большое значение для этого новогоднего деликатеса.

Самое хорошее время для производства икры — когда рыба семейства лососевых идет на нерест.

— Продолжается этот процесс несколько месяцев в зависимости от вида рыбки — с середины мая по октябрь-декабрь, — пояснили в Роскачестве.

Многое зависит и от вида икры. Так, например, горбуша на Южных Курилах нерестится в августе-сентябре, на западном Сахалине — в июне-июле, а на восточном Сахалине — в июле-августе.

Если выбираете кету, то ее нерестовый ход в реки северного Приморья начинается в августе, а массово этот процесс происходит уже во второй половине сентября — октябре.

— Нерка, как правило, начинает заход в реки в мае, и продолжается он до конца июля, — уточнили эксперты организации.

Есть и такой вид, как икра кижуча. Летний кижуч нерестится в сентябре-октябре, осенний — в ноябре-декабре, зимний — в декабре-феврале.

СПРАВКА

Если на упаковке икры стоит дата, не соответствующая периоду нереста конкретной рыбы, скорее всего, икра приготовлена из замороженных ястыков. Такая икра существенно теряет в своих свойствах.

Храним деликатесы правильно

Хорошую икру выбрать непросто, но и условия хранения у нее должны быть особенные.

Если вы купили икру в жестяной банке, то после вскрытия упаковки продукт нужно переложить в другую посуду.

— В заводской упаковке ее не рекомендуется оставлять по причине окисления металла, — рассказали в Роскачестве.

Оптимально, чтобы посуда была стеклянная и стерилизованная. Обязательно наличие крышки, которую можно плотно закрыть.

В металлической емкости держать икру можно не более пяти-шести часов.

При этом если вы купили икру в стеклянной таре, то держать ее открытой все равно не стоит. Это связано с тем, что при взаимодействии с кислородом икра портится гораздо быстрее, ухудшаются ее вкусовые качества.

Специалисты добавляют, что в пластиковой таре с герметично закрытой крышкой икру допускается хранить не более трех недель. Если же икра лежит в стеклянной банке, то после вскрытия она хранится в холодильнике строго не больше одной недели.

Важно добавить, что хранить икру нужно в холодильнике. Причем лучше всего поставить ее на полке с самой низкой температурой, придвинув к задней стенке. А вот замораживать этот деликатес крайне не рекомендуется. Это может привести к нарушению целостности икринок, поменять консистенцию продукта, а также значительно ухудшить вкусовые качества красной икры.

КСТАТИ

Так как красная икра в этом году вновь подорожала, заменить ее можно аналогами. Например, схожей по содержанию белков, жиров и микроэлементов икрой минтая и трески. Также врачи отмечают, что имитационная икра, которую производят из водорослей, безопасна для организма.