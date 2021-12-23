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Столичный Центр автоматизированной видеофиксации подвел итоги работы за год

Марьяна Шевцова

Общество
Столичный Центр автоматизированной видеофиксации подвел итоги работы за год
Камера / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

За прошедший год в Центре автоматизированной фиксации административных нарушений активно использовался искусственный интеллект, 30 тысяч московских кровель стали новым объектом мониторинга, реализован новый универсальный алгоритм фиксации сигналов для органов исполнительной власти.

В настоящее время в целях мониторинга используется более 170 тысяч камер видеонаблюдения. За все время мониторинга было выявлено более 1 млн нарушений. Из них 98 процентов устранено. Всего с 1 января по 13 декабря 2021 года Центром зафиксировано 250 365 нарушений, из них устранено 249 717 нарушений.

Еженедельно операторами Центра с помощью камер видеонаблюдения просматриваются тысячи дворовых территорий, дорог, объектов соцсферы. В рамках проекта ведется тесное сотрудничество с ОАТИ города Москвы: общая база объектов, единый классификатор нарушений и единая база нарушений.

В 2021 году через объективы видеокамер начали контролировать состояние кровель в зимний период (30 тысяч объектов). Новый видеомониторинг столичных кровель, запущенный с начала декабря, поможет оперативней выявлять недочеты и избежать ЧП.

За декабрь 2021 (на 16.12.21) зарегистрировано 2 470 нарушений по состоянию кровель, из них — 85 нарушений грубые, они сразу направляются в ОАТИ для ведения административного производства.

— Ежедневно операторы ЦАФАП наблюдают за тем, чтобы тысячи дворовых территорий, дорог, объектов социальной сферы находились в должном состоянии. Такой мониторинг специалисты ведут с помощью камер видеонаблюдения. В начале декабря появилось нововведение: система начала контролировать состояние 30 тысяч кровель в зимний период — это помогает оперативнее выявить недочеты и избежать чрезвычайных ситуаций, — рассказал Александр Пищелко, руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственного за развитие проекта ЦАФАП.

Активно развивается использование искусственной нейронной сети в ИС ЦАФАП. После предварительного обучения она фиксирует признаки наличия или отсутствия нарушения на скриншотах. Операторам передаются только те изображения, на которых искусственный интеллект выявил потенциальные недочеты.

— Для Москвы важно, чтобы любая внедренная технология была максимально прикладной и помогала решать как можно больше городских задач. Уже сейчас нейронная сеть в городской системе видеонаблюдения помогает коммунальным службам выявлять 12 типов нарушений, в том числе неубранный снег и переполненные мусорные контейнеры. Она передает операторам ЦАФАП уже предварительно отобранные изображения, и специалисты могут сконцентрироваться только на тех кейсах, где высока вероятность нарушения, не тратя время на «ручную» обработку огромного массива информации. Таким образом, искусственный интеллект повышает эффективность работы городских служб и тем самым помогает сделать Москву еще более комфортной для жизни, — отметил Дмитрий Головин, начальник Управления городского видеонаблюдения Департамента информационных технологий города Москвы.

Нейронка продолжает обучаться на скриншотах, подобранных операторами Центра в ходе ежедневной работы для каждого наименования нарушения. Так, в настоящее время осуществляется сбор первичной базы для обучения ИНС фиксации нарушений состояния кровель. К зимнему периоду 2022-2023 ИНС уже будет обучена.

К системе ЦАФАП подключено более 1200 организаций: подведомственные учреждения 8 Департаментов города Москвы, 3 контрольных органа (ОАТИ, МЖИ, ГИН), управы районов, префектуры округов, Комплекс городского хозяйства. По состоянию на 16 декабря 2021 в информационной системе зарегистрировано более 5 тысяч пользователей.

Еще одним техническим новшеством стало введение в декабре нового процесса — универсального алгоритма фиксации сигналов для ОИВ. В случае обнаружения оператором спорной ситуации (например, нечеткое изображение, не позволяющее принять решение о наличии нарушения), теперь оператор может отправить в учреждение информационный сигнал для проведения проверки на территории (без сроков, без мер со стороны учреждения).

В 2022 году власти планируют введение новостной ленты обновлений для пользователей. Кроме того, в планах интеграция с порталом «Наш город» для подтверждения через камеры видеонаблюдения устранения ОИВами нарушений по сообщениям жителей.

Также планируется интеграция с информационной системой Мосжилинспекции для создания общей базы результатов проверок содержания МКД и добавление нарушений по Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Будет осуществляться мониторинг содержания парковых зон, а также территорий, прилегающих к объектам, реализуемых по программе «Мой район».

Центр автоматизированной фиксации административных нарушений (ЦАФАП) с использованием системы городского видеонаблюдения был создан для фиксации административных правонарушений в сфере коммунального хозяйства и обслуживания объектов городского хозяйства с последующим принятием мер органами исполнительной власти Правительства Москвы 19 мая 2015 года.

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