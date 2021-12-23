Какие необычные подарки можно найти на столичных блошиных рынках

Организатор блошиного рынка Елена Кренцель на дизайн-заводе «Флакон» рассматривает старинные новогодние игрушки — наконечник для елки и звезду / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Вчера эксперты популярного российского интернет-магазина составили рейтинг подарков, которые пользователи собираются дарить на Новый год. Результаты не удивляют: женщинам выбирают бижутерию, мужчинам — туалетную воду, детям — конструкторы. Если хочется порадовать близких чем-то необычным, а идей нет — за вдохновением можно отправиться на блошиный рынок. На одном из таких побывал корреспондент «Вечерки».

В столице около десяти крупных блошиных рынков. Отправляюсь на площадку на Большой Новодмитровской улице. Здесь, на втором этаже краснокирпичного дома, выставка старинных вещей. На столах вещи, книги, посуда, украшения и новогодние игрушки прошлых веков собираются в пеструю картину. Организатор блошиного рынка Елена Кренцель помогла не утонуть в море антиквариата и показала стенды с необычными новогодними подарками.

— Можно подарить отреставрированную советскую игрушку. Обратите внимание на этого медведя, — рассказывает Елена у площадки с мягкими изделиями 1950–1980-х годов и показывает мишку из хлопка. — Когда-то он был в плачевном состоянии, а теперь как новый.

Посуда и столовые приборы советского времени заполнили соседнюю площадку.

— Здесь можно подобрать подарки к новогоднему столу. Комплекты латунных вилок и ложек, которые любили в СССР, — хороший сюрприз к Новому году, — говорит организатор.

Подарок можно дополнить вилочками и ложечками для шпрот, которые всегда были на советском столе новогоднего праздника. Ценители фарфора точно не обойдут стороной площадку с посудой известной английской фирмы. Столовая посуда, чайно-кофейные сервизы, небольшие вазы, рамочки для фотографий и наперстки второй половины XX века украшены римским и греческим орнаментом.

— Можно подарить антикварное стекло. Например, купить старинные флаконы для парфюма, — рассказывает Елена, рассматривая стеклянные изделия с резьбой, самые старые из которых относятся ко второй половине XIX века. Домотканые восточные женские халаты 1960–1980-х годов и украшения конца XIX — начала XX века дополняют список креативных вещей.

На ярмарке можно найти первые советские стеклянные игрушки на прищепках, которые были сделаны в 1950-е годы.

— В советское время любили изготавливать тематические игрушки. Например, в 1960-е годы появились изделия в виде космонавтов, связанные с первым полетом человека в космос. Ценителям елочных украшений понравятся ватные новогодние игрушки, которые советские мастера делали в довоенное время, или глиняные елочные украшения в виде сказочных героев из Италии середины XIX века.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

ТОП-5 НАХОДОК НА БЛОШИНЫХ РЫНКАХ

На блошиных рынках можно найти идеи для подарков на любой кошелек:

Антикварный флакончик из стекла середины XIX века (2000 руб лей)

Небольшая темно-фиолетовая склянка подойдет, например, для парфюма. Это одна из самых старых вещей на барахолках.

Помадная баночка конца XIX века (1500 рублей)

Раньше такую вещицу использовали для хранения белил, румян и помады. Кстати, такой экспонат хранится во многих музеях страны.

Хлопковый медведь, сшитый в 1950-е годы (6000 рублей)

В его лапах — вата, а в голове и животе — опилки. У игрушки оригинальный дизайн — на спине у косолапого большой горб, а нос заострен. Это не брак, а задумка художника. Сейчас такие экземпляры найти тяжело.

Старинные книги, журналы, газеты (от 100 рублей)

На рынках можно найти, например, «Вечернюю Москву» 1982 года за 1000 рублей либо «Московские ведомости» 1887 года за 1500 руб лей. А еще календарные листки 1901 года, которые можно поместить в рамку.

Довоенные игрушки (от 15 000 рублей)

Редкие и поэтому дорогие ватные елочные игрушки придутся по вкусу истинным коллекционерам. Это самые первые советские украшения, которые начали вешать на елку. Они изготовлены из ваты и папье-маше, выполнены в виде грибов, фруктов и животных. Обращаться с такими украшениями надо очень осторожно — уж больно они хрупкие.

АДРЕСА БЛОШИНЫХ РЫНКОВ

— Блошка на Тишинке: Тишинская пл., 1

— Измайловский вернисаж: Измайловское ш., 73ж

— Новоподрезково: Новосходненское ш., вл. 166

— Преображенский рынок: Ул. Преображенский Вал, 17

— В Музее Москвы: Зубовский бул., 2

— На дизайн-заводе «Флакон»: Ул. Б. Дмитровская, 36