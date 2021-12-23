Как в Москве появилась традиция кататься на санках

Александр Кузнецов (в красном) и Никита Рыков катаются с горки на надувных санках в парке «Коломенское» / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Зима в этом году снежная и холодная. То есть такая, как и должна быть. «Вечерняя Москва» решила узнать, как москвичи традиционно развлекали себя в такие морозные деньки.

По словам краеведа Филиппа Смирнова, зимой в Москве всегда было полно забав. Конькобежный спорт, например, развивался на рубеже XIX и XX веков благодаря Шустовым — коньячным королям России. Они были командорами Императорского яхтклуба. Понятно, что зимой много времени проводить рядом с любимой баркой нет никакого резона. Зато был смысл заливать катки.

Но любили кататься и до их новаций. Известно описание того, как Александр Сергеевич Пушкин прибыл со своей молодой женой на каток, который находился на Чистых прудах. У поэта были деревянные коньки. А Наталья Николаевна села в специальные саночки, с которыми часто ходили дамы, — с короткими, острыми полозьями.

А вот катание на лыжах никогда не было развлечением. Их часто использовали для того, чтобы добраться зимой из пункта А в пункт Б. Или на них ехали из города на охоту. Ради удовольствия же лыжи никто не надевал. Впрочем, сейчас для многих жителей столицы это тоже скорее спортинвентарь.

— Что касается катания с горок, то это многие годы было традиционной детской забавой, — рассказал краевед. — Лед на реке вставал рано. Дети заливали горки на улицах, прилегающих к реке. Когда я был ребенком, мы ходили в Александровский сад с семьей и друзьями. От самой стенки Кремля можно было с улюлюканьем и гиканьем скатиться по горке и таким образом добраться до ограды Александровского сада, до Манежной улицы. Горку заливали каждый год, и все москвичи знали, что она очень длинная. Вторая по длине находилась в Коломенском. Она как раз была на берегу реки. Берешь картонку, садишься и летишь в далекие дали.

Среди прочих зимних развлечений Филипп Смирнов отметил игру в снежки. Особенно приятна эта забава, когда снег рыхлый и выпал только что. Еще строили из снега крепости, играли в «Царя горы».

— Я в юности принимал в этом участие, — вспоминает Смирнов. — Суть «Царя горы» заключается в том, что один из игроков должен удержать высоту, пока остальные пытаются ее занять. В царя бросают снежки, его пытаются повалить. Это веселая зимняя забава. Летом в нее тоже играют. Но в это время года весело было — в тебя и палку могут кинуть, и камень. А зимой — всего лишь снежок.

Дети катаются на санках на Ленинских горах. Это одна из самых популярных забав во время зимних школьных каникул / Фото: Яковлев Александр / ТАСС

В магазинах Москвы в середине 80-х годов прошлого века появились пластиковые лыжи, которые не нуждались в том, чтобы их смазывали. В том числе были и широкие, которые во время спуска с горки по снегу превращали их хозяина в неуправляемый снаряд. Лыжи эти были невероятно скользкими. Они пользовались огромной популярностью у ребятни. Для них не нужно было покупать специальные ботинки, и крепились они к ногам с помощью ремешков. Поэтому подходили любому человеку с каким угодно размером ноги.

— Еще одна русская забава — греть на батарее рейтузы, — шутит краевед. — Дети, навалявшись вдоволь в снегу, чтобы их не ругали, регулярно сушили свои штаны. Ты заходил в какой-нибудь подъезд и сразу оказывался в окружении чужих штанов. Это не то чтобы традиция, но очень характерная примета. А еще ближе к весне у нас часто бывает такая погода, когда после продолжительного мороза наступает резкое потепление, появляется изморозь. Латунные и медные ручки покрываются белой снежной пленкой. Детей страшно тянуло эти ручки облизать. И потом, чтобы их спасти, необходимо было полить ручку кипятком — тогда язык отстанет, и будет не так больно. Вызволяющих из железного плена дворников с чайниками часто можно было увидеть в столичных дворах.

Еще одно детское развлечение, которое грозило ангиной, — наесться сосулек. А еще круче: найти самую большую и съесть ее на спор.

Сейчас, по мнению Филиппа Смирнова, интерес маленьких и взрослых ко многим зимним забавам уже утрачен.

— Раньше мамы без страха отпускали своих детей хоть куда, — считает он. — И все было спокойно и замечательно. Теперь ребятам не дают выходить за порог машины. Боятся, что с ними что-то случится. Если ты сызмальства не приучаешь ребенка к чему-то, не стоит рассчитывать, что это станет обычной практикой в будущем.

Впрочем, Тимофею и Люсе Лотаревым это ни капли не мешает. Ребята пришли в парк «Ходынское поле» прокатиться с горки на ватрушке. Тимофею где-то удалось найти замерзший коврик, и он несколько раз спустился на нем с горки.

— Мы приехали в Россию три дня назад. А живем в Англии. Там вообще нет снега. Так что здесь для нас раздолье. Только вот очень холодно, — ежится из-за попавшего под шарф снега Тимофей.

Девятилетний Валера Николаев спустился вниз по склону на снегокате, специально раскачивая его в разные стороны. Надо же как-то развлекать себя, пока все друзья в отъезде.

— Все разлетелись. Кто в Дубай, кто в Сочи, — поделился он с печалью в голосе. — Но снег хороший.