Мы устали от шедевров

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«Большую книгу» по инерции называют главной литературной премией страны, но в этом году награждение лауреатов прошло тихо и незаметно. Времена надвигаются суровые, «мастера культуры» в растерянности. То, что многие годы по умолчанию признавалось культурным «мейнстримом», нынче не в чести.

Жюри «Большой книги» «колебнулось» вместе с «линией партии» в сторону никого не раздражающей «золотой» (умеренной) середины. Наградили почтенного Леонида Юзефовича за исторический роман «Филэллин» о войнах России с Оттоманской империей, Майю Кучерскую за литературоведческий труд «Прозеванный гений» о Николае Лескове, Виктора Ремизова за мемуарно-историческое повествование о жизни ссыльных и переселенцев «Вечная мерзлота». Отметили «за вклад в литературу» Государственный музей истории российской литературы имени Даля в лице его директора Дмитрия Бака и (вполне заслуженно) молодого критика Ивана Родионова как ведущего «литературного блогера».

К важным событиям уходящего года следует отнести выпущенный издательством «Прометей» том «Проклятые критики» (Новый взгляд на современную отечественную словесность) с предисловием Юрия Полякова. В этом сборнике известные литераторы — Александр Кузьменков, Светлана Замлелова, Сергей Морозов, Вадим Чекунов и другие — ярко и убедительно сокрушили голема «премиальной литературы» — десятки имен и названий так называемых лидеров продаж, властителей дум, представляющих Россию на международных симпозиумах и книжных выставках.

Минувший год стал годом возвращения классики. В «минуты роковые» читатель ищет мужества и утешения в книгах «на все времена». На смену литературе бытового и исторического абсурда, антиутопии, футурологической (в духе Пелевина) конспирологии заступает грубый, но искренний реализм. Литература возвращается в свое естественное состояние. Время «голых королей» истекает даже не столько в силу изменения культурной политики государства, сколько из-за усталости массового читателя от навязываемых ему издательствами-монополистами отечественных и зарубежных «шедевров».

2022 год обещает стать «моментом истины» и в отношениях государства с писателями. Далеко не вся литературная общественность одобрила переход писательских дел под руку Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Куда более логичным видится их возвращение в ведение Министерства культуры. Писатели оказались единственным творческим союзом, оторванным как от Министерства культуры, так и от других союзов — художников, музыкантов, театральных деятелей, кинематографистов. В новом году начинает работу долгожданный Фонд поддержки российских писателей. Но и он оказался в структуре Минцифры. Никто не спорит с тем, что цифровые технологии теснят бумажную книгу. В интернете десятки платформ предлагают писателям размещать на них свои произведения и собирать с читателей деньги. Но не всем дано стать успешными «сетевыми» писателями.

Руководство Союза писателей России обратилось в правительство с просьбой «не повторять прежних ошибок», но сделать так, чтобы выделенные средства были потрачены по назначению, а не бесследно растворились в цифровом океане.

Определенные надежды возлагаются и на Ассоциацию писательских и издательских союзов (АСПИ), разместившуюся в историческом «доме Ростовых» на Поварской улице, где долгие годы находился Союз писателей СССР. Руководимая молодым писателем и общественным деятелем Сергеем Шаргуновым ассоциация намерена в новом году добиваться принятия закона о творческих союзах; наладить системную работу по переводу произведений национальных авторов на русский язык; материально и морально поддерживать писателей; добиваться помощи со стороны государства литературным журналам; организовать творческие мастерские, где бы известные литераторы передавали свой опыт молодежи и сами учились у нее.

Поводы для осторожного оптимизма в плане создания материально-управленческого «базиса» есть. Вырастет ли над ним «надстройка» в виде живой талантливой литературы — покажет время. Слишком долго литература была «не нужна», лежала (по Солженицыну) в обвале. Не поздно ли спохватились? Хотя «поздно» все же лучше, чем «никогда».

СПРАВКА

Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году. Присуждается за лучшее прозаическое произведение на русском языке. Считается второй в мире по размеру призового фонда. Учредитель — «Центр поддержки отечественной словесности». В Совет попечителей входит ряд крупных компаний.