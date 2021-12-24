Не прервется связь поколений: генерал-полковник Расим Акчурин отмечает 90-летие

Фото из личного архива

24 декабря первый заместитель председателя Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, генерал-полковник Расим Акчурин отмечает 90-летний юбилей.

— Расим Сулейманович является основателем Московского центра «Патриот.Спорт», который в 1999 году при создании назывался Центром военно-патриотического и гражданского воспитания при Московском комитете образования. Более 10 лет он руководил этой организацией, которая стала центром патриотического воспитания столичной молодежи. Расим Сулейманович и сегодня продолжает участвовать во многих наших мероприятиях и проектах. Каждая встреча ветерана со школьниками — это интересный и содержательный разговор с мудрым и опытным наставником. Будучи председателем оргкомитета конкурса «Кубок Героев», в котором выбирают лучших в сфере патриотического воспитания среди школ и колледжей Москвы, он передает ребятам свои знания, дает советы и рекомендации педагогам. Мы поздравляем Расима Сулеймановича с юбилеем и выражаем огромную благодарность за отзывчивость и активную поддержку! Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, душевной гармонии, оптимизма и жизненной энергии! — отметил директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Расим Акчурин и сегодня в строю: занимается общественной работой. Он встречается с московскими школьниками и студентами, принимает участие в поисковом движении «Вахта памяти», в реализации программы «Памяти Московского народного ополчения» и других проектах системы столичного образования.

Ветеран уверен, что с юных лет в детях нужно воспитывать уважение к прошлому своей страны, ее национальным традициям, истории и культуре. 16 декабря на церемонии награждения победителя и призеров «Кубка героев» Расим Акчурин отметил, что конкурс, который в этом году прошел в столице в 20-й раз, является значимым инструментом в деле воспитания ребят в духе патриотизма. В рамках проекта дети занимаются волонтерской деятельностью, ухаживают за мемориальными объектами под патронатом образовательной организации, участвуют в пятидневных учебных сборах, занимаются спортом.

Фото из личного архива

Выдающийся гражданин своей страны

Расим Акчурин родился 24 декабря 1931 года в семье педагогов, в 1954 году окончил

3-е Балтийское зенитно-артиллерийское училище войск противовоздушной обороны (ПВО), служил командиром взвода в 30-м отдельном корпусе ПВО Туркестанского военного округа, с 1957 года командовал батареей, затем — дивизионом зенитных ракетных комплексов С-75. После окончания Военной командной академии противовоздушной обороны служил в Московском округе ПВО. С 1982 года занимал должность командующего зенитными ракетными войсками Московского округа ПВО, с 1985 года — должность командующего зенитными ракетными войсками Войск ПВО страны.

После увольнения в запас по возрасту Расим Акчурин работал консультантом Российского центра конверсии аэрокосмического комплекса, консультантом административного отдела аппарата Правительства Российской Федерации, начальником отдела военно-патриотического воспитания Российского государственного историко-культурного центра при Правительстве Российской Федерации, директором Центра по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию Московского комитета образования. За заслуги перед Отечеством он награжден орденом Красного Знамени, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 2-й и 3-й степеней, медалью Жукова, медалью «За укрепление боевого содружества», медалью «За безупречную службу» 1-й, 2-й и 3-й степеней.