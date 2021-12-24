«Преклонный возраст — не помеха»: история серебряных активистов «Моих социальных центров»

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения Москвы

Проект «Мой социальный центр» предоставляет столичным жителям серебряного возраста возможность самостоятельно организовывать досуг в московских клубных пространствах. Интерес у людей старшего поколения к инициативе города растет. В настоящее время действует 21 «Мой социальный центр», в следующем году их число увеличится. Большой популярностью пользуются сообщества, посвященные здоровому образу жизни.

В МСЦ приходят люди серебряного возраста, кого-то приводят заботливые дети и внуки, кто-то сам умеет пользоваться интернетом и, узнав о клубных активностях, с радостью посещает занятия самостоятельно. Команда московских социальных центров проделывает огромную работу, координируя деятельность самоорганизованных ЗОЖ-клубов, творческих и развивающих онлайн- и офлайн-сообществ, организуя мероприятия. Кроме того, креативный коллектив проекта продолжает искать способы, как разнообразить жизнь бабушек и дедушек, помочь им чувствовать себя комфортно в современном мире — осваивать гаджеты, изучать иностранные языки, заниматься ЗОЖ-практиками и творчеством.

— В столице постоянно расширяются возможности для комфортной жизни людей старшего поколения, а интерес к самореализации и активному образу жизни с их стороны заметно растет, — рассказала Елена Громова, директор ГБУ «Московские социальные центры».

Семейная пара Чуевых узнала о деятельности «Моих социальных центров» в поликлинике. Супруги, которым на двоих более 180 лет, сразу загорелись идеей участия в работе самоорганизованных клубных объединений. Сначала они заинтересовались активностями сообщества «Рукоделие для души» ТЦСО «Марьино», позже стали постоянными участниками различных мероприятий центра. Для пары возможность пообщаться с людьми, у которых схожие интересы, расширить свои знания в области здорового образа жизни и цифровых технологий — это отличный повод быть, несмотря на преклонный возраст, современными, сохранить бодрость духа и жизнелюбие.

— Для сотрудников центра такие посетители, как супруги Чуевы, — это вдохновение. История, которая делает мир добрей, — говорит директор ТЦСО «Марьино» Ольга Голицына. — Супругам далеко за 90. Евгения Константиновна передвигается с ходунками и слабослышащая, но это не останавливает ее на пути к общению и развитию. Много лет она проработала преподавателем в школе для глухонемых детей. Пытливый ум продолжает включаться в разные интересные практики. Николай Борисович всю жизнь проработал в Научно-исследовательском институте строительных материалов и изделий, имеет значок «Изобретатель СССР».

В браке Чуевы больше шестидесяти лет. Пространство вокруг преображается, когда Евгения Константиновна кокетничает с мужем, а он, поддерживая ее под локоток, ласково называет «моя красавица». Такие истории — пример не просто ЗОЖ-досуга, но и правильного образа всей жизни!

В «Моих социальных центрах» москвичам старшего возраста еженедельно предлагают на выбор не менее 120 мероприятий и активностей разной направленности: ЗОЖ, спорт, творчество, досуг, развитие. Они представлены в «Календаре активностей МСЦ», который размещается на сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения, на портале «Я Дома» и в социальных сетях проекта. Для участия в офлайн-мероприятиях МСЦ необходимо иметь QR-код. Узнать подробнее о любом центре, клубах и мероприятиях можно по телефону 8 (495) 870-44-44.