Верность профессии. Старейшим сотрудникам Третьяковской галереи вручили премии

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

23 декабря в Третьяковской галерее состоялся вечер памяти семьи Третьяковых. Сотрудники музея чествовали своих коллег, которые работают там уже много десятков лет.

Премии имени Павла Третьякова «За верность профессии и многолетнее служение русскому искусству» получили главный хранитель Татьяна Городкова, проработавшая в галерее 38 лет, заведующая отделом живописи XVIII — первой половины XIX века Людмила Маркина, отдавшая музею 48 лет, и заместитель заведующего отделом древнерусского искусства Галина Сидоренко, которая служит здесь 56 лет.

Лауреатам премии вручили дипломы, памятные знаки — серебряный вензель с монограммой Павла и Веры Третьяковых и денежные премии.

— Уже 15 лет мы награждаем старейших музейных работников на вечерах памяти семьи Третьяковых, — сказала президент Благотворительного фонда имени П. М. Третьякова Елена Бехтиева. — В этом году лауреатами премии стали люди, которые пришли в музей совсем еще девочками и продолжают трудиться на его благо и сегодня, с сединой на висках.

По словам Елены Бехтиевой, этот вечер отличался от всех остальных.

— Мы вспоминали пример, который подал Павел Третьяков деловым людям, занимающимся созидательной деятельностью в сфере культуры. В частности, вечер был посвящен памяти основателя фонда, заслуженного строителя России Виктора Бехтиева, ушедшего из жизни в этом году, — добавила Бехтиева