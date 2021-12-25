«Мне перекрыли кислород»: Авраам Руссо — о скандале с Пригожиным, смене имиджа и артистах 1990-х

Фото: Из личного архива Авраама Руссо

Не так давно Авраам Руссо заявил, что готов подать встречный иск в случае, если продюсер Иосиф Пригожин выполнит обещание подать на него в суд за клевету. Артист рассказал «Вечерней Москве» об этом конфликте, а также о возвращении на сцену и любви к Москве.

— Авраам, ваш скандал с Иосифом Пригожиным стал одним из самых обсуждаемых в СМИ в последнее время. Чем он был вызван?

— Очень грустно от того, что я с этим человеком когда-то работал, делил хлеб, а он уже 15 лет поливает меня грязью. И даже когда в 2006 году я уехал из России, жил в Америке, друзья периодически присылали материалы, в которых Пригожин говорил гадости обо мне. Я был в шоке. Молчал, терпел. Ждал, когда мой бывший продюсер успокоится. Не понимаю, чего он добивается. Не удивлюсь, если следующим шагом Пригожина станет приглашение на боксерский ринг. Меня этот человек пугает.

— Иосиф Пригожин считает, что все, что вы говорите в его адрес, — клевета. Он собирается подавать на вас в суд...

— Бога ради, я готов на все. Я нанял адвоката, чтобы в таком случае подать встречный иск — и пусть суд разбирается, кто на кого клевещет. Время покажет! Я больше не хочу возвращаться к этой теме. Надеюсь, в следующем году все встанет на свои места, не будет никаких скандалов.

— А что нового в вашем творчестве?

— Занимаюсь своей карьерой. В период самоизоляции начал записывать альбом, куда вошли очень красивые песни, стал снимать клипы. Посмотрите мои соцсети и увидите, какая огромная работа проделана. Когда границы открыли, я прилетел в Москву и плотно занялся творчеством. Собрал отличную команду, которая помогает мне писать песни. Причем многие из них не в моем стиле. Хочу многое изменить, добавить, например, композиций в жанре рок. Старые хиты тоже останутся — без них никуда! Сейчас готовлюсь к концерту. Хотел бы провести его в Москве, в каком-нибудь престижном зале. Знаете, мне в свое время везде перекрыли кислород. В планах вновь заявить о себе — вернуться на большую сцену спустя много лет.

— В каком образе?

— В абсолютно новом! Раньше вы меня точно таким не видели (улыбается). Многие говорят, сейчас я выгляжу лучше, чем двадцать лет назад. Работал над этим не один год.

— Вы всегда выглядели на сцене безупречно.

— Я придаю внешнему виду большое значение. Публику надо уважать, и нельзя терять свой вкус. Артист должен стоять перед зеркалом часами, тщательно выбирая, что ему подходит, какие цвета. Нужно чувствовать себя в одежде комфортно.

Когда это не так, не могу выступать хорошо — волнуюсь. А хорошо подобранный костюм придает уверенности. Я сам понимаю, что мое, а что нет. И, конечно, здорово, когда рядом есть человек со вкусом. Как моя супруга (Морела Фердман — прим. «ВМ»).

Она может подсказать мне даже с закрытыми глазами, наши взгляды полностью совпадают. Морела занимается оформлением моих песен, договаривается с компаниями, выпускающими альбомы, ведет «Ютьюб»-канал и соцсети. Еще у нее свой онлайн-журнал. И она замечательная мама, занимается воспитанием наших дочек.

— Продолжаете жить на две страны?

— Да. Но большую часть времени нахожусь не в Нью-Йорке, а в Москве. Этот город для меня все: здесь у меня студия, и всегда есть работа. Карьере нельзя давать каникулы! Нужно быть всегда активным, в рабочем режиме. На миг остановишься — можешь все потерять. Мир изменился. В советские времена артист выпускал одну песню и год ее потом крутил. Сейчас все иначе. Твое место могут быстро занять другие.

— Нет ли у вас ностальгии по 1990-м годам, по той музыке?

— Мне по душе и то, что было тогда, и то, что есть сейчас. Я приехал в Москву в 1996 году. Пока старался понять столицу, русский менталитет, знакомился с направлениями российской музыки, прошло года четыре. Сейчас стал замечать, что, когда общаюсь с людьми, заставшими музыку 1990-х, нередко кажется, что они застряли в тех годах. Не воспринимают то, что происходит на эстраде сегодня, не нашли золотую середину. На мой взгляд, есть немало достойных исполнителей в наши дни. Например, Егор Крид — талантливый парень.

Фото: Пресс-служба НТВ

— Недавно вы участвовали в шоу «Суперстар». Надо сказать, с задачей справились на отлично.

— Мне понравился этот проект изначально. Исполнять каверы (перепевку — прим. «ВМ») на песни известных артистов непросто, для меня это была некая школа. Я пел песни из репертуара Фредди Меркьюри, Николая Носкова...

Важно было найти какую-то свою изюминку, три ноты «сверху». Очень интересный музыкальный процесс. Вообще, когда творишь, голова должна быть свободна от негатива. И, кстати говоря, на «Суперстаре» все артисты надевали костюмы, которые выдавали. Я же привозил из дома свои. И не потому, что капризный. Просто знаю, что мне больше идет.

— Вы всегда в отличной форме. Как ее поддерживаете?

— Благодаря спорту. Стараюсь им заниматься хотя бы через день. В моем доме есть большой зал. Его чаще всего и посещаю. Жизнь одна, ею надо наслаждаться, но желательно все делать в меру. Во время пандемии я накопил лишний вес. Так что стараюсь придерживаться диеты, поздно не есть и быть активным. Но если сильно хочется, могу и бургеры отведать. Не лишаю себя удовольствия, увидев что-то вкусненькое. Особенно если это приготовлено в домашних условиях.

— Ваша жена как-то говорила: вы отличный повар. Продолжаете радовать ее кулинарными шедеврами?

— О да! Это дело просто обожаю. Если бы не стал певцом, думаю, выбрал бы профессию шеф-повара. Люблю готовить, дегустировать, кормить родных и друзей. Всем мои блюда нравятся.

— Не зря говорят, что лучшие повара — мужчины.

— Согласен на все сто. Мне кажется, мы немного иначе, чем женщины, относимся к процессу готовки, к ее итогу. Мужчины по жизни бывают легкомысленны, но что касается кухни, здесь все чрезвычайно серьезно! Я так говорю, потому что знаю. Когда-то у меня был свой ресторан.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

— Где встретите Новый год?

— Я обожаю этот праздник, но с 16 лет, как начал выступать, всегда 31 декабря работал. С тех пор, наверное, только раз удалось его встретить в кругу семьи.

ДОСЬЕ

Эстрадный певец Авраам Руссо родился 21 июля 1969 года в сирийском городе Алеппо, в семье армян. Петь начал с 16 лет в небольших кафе, зарабатывая на жизнь для своей семьи. Окончив университет, Авраам занялся пением на профессиональном уровне. Участник фестиваля «Песня года», многократный обладатель премии «Золотой граммофон».

Человек мира

Абрахам Ипджян — так на самом деле зовут музыканта. Понимая, что имя и фамилия не подходят для сцены, он решил взять в качестве псевдонима фамилию Руссо, что переводится как «красный», а имя сменить на Авраам. Его родители — выходцы из Турции с армянскими корнями. Себя Авраам называет, улыбаясь, «человеком мира».

Вера в Бога

Для певца очень важна вера в Бога. В Нью-Джерси у него есть даже домашний храм, где хранятся мощи святых. Веру в Бога ему передала мама. Авраам учился в армянском монастыре в Ливане. Однажды он преподнес папе Римскому российскую святыню — икону Казанской Божией Матери, которая издревле считается защитницей Руси.

Имена дочек

Авраам и его супруга Морела воспитывают двух дочек — Эмануэллу и Аве Марию. «Эмануэлла» в переводе с древнеарамейского — «С нами Бог». Имя другой дочки означает «Мария, радуйся». По мнению Авраама, имя человека очень важно, оно имеет прямое отношение к судьбе человека. Ведь с ним люди живут до конца своих дней.

Знакомство с русским языком

Когда Руссо только приехал в Россию, он не знал ни одного слова по-русски. Не понимал, о чем поет — просто заучивал текст. После того как продюсеры отклонили первую же песню от эфира, отметив, что Руссо не вложил чувств в ее исполнение, он взялся за активное изучение русского языка и преуспел в этом. Теперь его песни понятны каждому.

Спортсмен

Авраам разработал для себя целый комплекс спортивных тренировок. Еще он любит играть в футбол, малый и большой теннис и показывает отличные результаты.

Дизайнер

В Америке для родных Руссо построил шикарный особняк. Проект разработали талантливые архитекторы, а дизайн придумал он сам. Дом украшен скульптурными композициями.

Живет с мамой

Мама Авраама живет с его семьей, помогает воспитывать внучек. Ей уже 94 года, но для своих лет она выглядит чудесно и до сих пор с удовольствием готовит различные блюда армянской кухни. Руссо — отличный сын, всегда бережно и с большим уважением относится к своей маме, и она, конечно, им гордится.