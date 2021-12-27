Советы флористов: как сохранить свежесть цветов вазе

цветы букет 8 марта / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Впереди праздники, близится Новый год, планируется много встреч и событий. Поздравлять не только любимых, но друзей и коллег с помощью букета цветов становится все более популярно.

Что же делать, если вы получили в подарок красивый букет и не хотите, чтобы он быстро завял? Конечно, есть цветы, которые живут дольше сами по себе, а есть недолговечные сорта. В этой статье мы рассмотрим, что советуют флористы, чтобы сохранить свежесть букета.

Доставка букетов в Москве обычно сопровождается пакетиками с питательными веществами. Эта подкормка способна значительно продлить жизнь цветов.

Из наиболее стойких срезанных цветов выделяют розы, орхидеи, лилии и, конечно же, хризантемы. Следует отдельно упомянуть сухоцветы: эти растения засыхают практически не меняясь внешне. Они стоят в вазе без воды на протяжении месяцев и лет.

Но не каждый цветок обладает способностью сухоцвета оставаться красивым и сохранять форму после сушки. Итак, посмотрим, как сделать так, чтобы другие цветы - розы, георгины, лилии, тюльпаны оставались свежими до 15 дней.

Советы, чтобы ваш букет цвел дольше

Важно обеспечить питание цветов и чистоту, чтобы предотвратить процессы увядания. Для этого необходимо выполнять следующие рекомендации.

Чистота Цветам нужна чистая вода каждый день. Меняйте воду не реже, чем раз в два дня. Используйте чистый нож для обрезки. Дезинфекция воды очень важна: держите воду чистой, прохладной. Летом, или когда жарко топят в холодное время года, наливайте ледяную воду или кладите кубики льда в вазу. Для обеззараживания добавьте 2-3 капли хлора или 1 ложку перекиси водорода. Промойте кончики стеблей. Это необходимо потому, что у некоторых цветов густой и липкий сок. Он забивает стебли и мешает получать достаточно влаги.

Защитный раствор от грибков и бактерий

на каждый литр воды в вазе добавьте 50 мл этого состава

сок ½ лимона 2 чайные ложки белого сахара 2 чайные ложки белого уксуса

Питание и уход

• Количество воды зависит от конкретного сорта цветов. Например, тюльпаны «пьют» много. Главное, нельзя топить листья в воде. Это вызывает размножение грибков и бактерий.

• Увеличивайте площадь водопоглощения — срезайте стебли цветов по диагонали. Для сохранения свежести растений лучше делайте это каждый раз, когда меняете воду.

• Цветы с полым стеблем склонны забиваться воздухом (например, амариллисы и георгины). Чтобы лишний воздух вышел, проделайте иглой отверстие в стебле под самой головкой цветка.

• Цветы с одревесневшими или толстыми стеблями (например, розы) рекомендуется подрезать по диагонали и делать еще один разрез вдоль стебля на 1 см. Так увеличивается способность цветка впитывать воду.

Хранение

• Всегда разворачивайте цветы в букете — бумага и пластик мешают дыханию растений. Удаляйте вялые лепестки и листья, как только они появляются. Убирайте из букета увядающие цветы. В противном случае завянут и соседние цветы.

• Не оставляйте цветы в букете в душном или слишком жарком месте — в крайнем случае альтернативой может стать холодильник.

• Избегайте попадания прямых солнечных лучей на цветы в букете. В Москве холодно зимой. Берегите цветы от переохлаждения или выбирайте морозостойкие сорта, например тюльпаны и хризантемы.

С этими советами букет простоит до 15 дней. Будет приятно не расставаться с любимыми цветами в течение всех новогодних праздников. Не забудьте поздравить близких с Наступающим вместе с Семицветиком.

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