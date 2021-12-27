Победители конкурса «Юный полярник» смогут побывать на ледоколе

Заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Илья Новокрещенов (слева) и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников посетили первое занятие образовательного проекта «Юный полярник» в школе № 1 в районе Свиблово / Фото: Пресс-служба Мосгордумы

В Москве для школьников стартовал образовательно-краеведческий проект «Юный полярник». Победители конкурса смогут отправиться на экскурсию в Арктику и узнать о покорении Северного полюса. На первом занятии в рамках проекта побывал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Юный полярник» — это пилотный проект для школьников 5–8-х классов, организованный при поддержке столичного Департамента образования и науки. В этом году его запустили в трех школах северо-востока столицы. Ведь именно в этом округе большинство улиц названы в честь первооткрывателей Арктики: например, улицы Седова, Русанова, Летчика Бабушкина и проезды Шокальского, Дежнева и так далее. В связи с этим Алексей Шапошников и предложил провести лекционные занятия, посвященные этим исследователям.

— Для подрастающего поколения очень важно знать историю мореплавателей, сделавших так много для освоения новых земель во благо нашей страны. Я верю в то, что в скором времени мы сможем провести этот замечательный конкурс во всех школах Москвы, — отметил он.

Первое занятие в школе № 1 в районе Свиблово провел ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ и почетный полярник Федор Романенко. Он рассказал школьникам об истории Арктики и ее особенностях, а в конце задал несколько вопросов по пройденному материалу. Ученики с большим интересом слушали полярника, поэтому с легкостью ответили на вопросы.

— Я изучаю Арктику уже очень давно, поэтому для меня особенно приятно поделиться своими знаниями с детьми и видеть их горящие глаза, — отметил Романенко.

Всего в рамках проекта для школьников проведут девять лекций, а затем еще и заключительный «Полярный диктант». Помимо этого, школьникам будет предложено выполнить несколько творческих заданий, в которых они смогут проявить свои знания и показать креативный подход к вопросам исследования Арктики.

А участник проекта — 12-летний Кирилл Семенов — уже с нетерпением ждет следующего занятия, чтобы еще больше погрузиться в историю Северного полюса.

— Мне нравится, что на занятия будут приходить разные гости и что все лекции проходят на нашем IТ-полигоне, — поделился школьник.

Победителей конкурса комиссия определит в мае следующего года. Финалисты первой возрастной категории (5–6-е классы) побывают на двухдневной экскурсии на ледоколе «Ленин» в Мурманске и на ледоколе «Красин» в Санкт-Петербурге. А ребята постарше (7–8-е классы), которые займут призовые места, поедут в просветительскую экспедицию на Северный полюс в августе 2022 года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Нелли Азымова, и.о. директора школы № 1482:

— «Юный полярник» — это уникальный в своем роде образовательный проект. Он, помимо прочего, дает нашим ученикам возможность прикоснуться к истории своей малой Родины — города Москвы и нашего района Свиблово. Считаю, нам повезло, что наша школа совместно с другими образовательными учреждениями округа стала участником этого проекта и в своем роде первооткрывателем. Я хочу пожелать конкурсантам «Юного полярника» достичь больших побед.