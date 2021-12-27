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Лыжная карта столицы: сотни трасс и склонов открылись в Москве в этом году

Марьяна Шевцова

Общество
Лыжная карта столицы: сотни трасс и склонов открылись в Москве в этом году
Александра Матвеева (слева) и Алиса Маршанская на старте трассы в парке «Красная Пресня» / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

21 декабря мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге рассказал о городских лыжных трассах и склонах.

Всего в этом году открыто более 380 лыжных трасс общей протяженностью 616 километров и 22 лыжные базы. По словам главы города, больше половины из них имеют уличное освещение, чтобы кататься можно было и по вечерам.

— Самая длинная трасса — более 20 км — традиционно проложена в Битцевском лесу, который является неформальной столицей московского лыжного спорта, — отметил он.

Благодаря широкой лыжне можно идти как классическим, так и коньковым ходом. Мэр добавил, что многие лыжники берут с собой за компанию четвероногих друзей. Так ведь веселее и интереснее.

Сразу несколько новых трасс открылось в столице к этому сезону. Одна из них появилась в парке «Хованская дубрава», поселение Сосенское в Новой Москве.

— Новые лыжни появились и в обновленном парке «Яуза». Одна из них — в Тенистом проезде, другая — в Юрловском проезде, — поделился Сергей Собянин.

Кстати, на случай бесснежной погоды, что, правда, в сегодняшних условиях кажется нереалистичным, более десятка трасс оснащены снеговыми пушками.

— Самая протяженная пятикилометровая лыжня с искусственным снегом была открыта в Братеевской пойме в конце ноября, — добавил мэр.

Лыжная карта столицы: сотни трасс и склонов открылись в Москве в этом году Ольга Бутенко посетила мастер-класс по сноубордингу / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Помимо трасс, как обычно, в городе работает семь общедоступных горнолыжных склонов с пунктами проката спортивного инвентаря.

— В их числе «Узкое» на Сев ас топольском проспекте, — написал глава города. — А горнолыжная трасса в Северном Бутове на Старокачаловской улице ориентирована на юных спортсменов, но готова принять и взрослых любителей спорта.

Есть горнолыжный склон и в Куркине.

— Для удобства горнолыжников есть канатная дорога, — отметил он.

Покататься на лыжах есть где и на западе Москвы. Там расположен спорткомплекс «Ново-Переделкино», который откроется в ближайшее время.

— К нынешнему сезону проведена модернизация существующих спортсооружений. Здесь можно будет покататься не только на горных лыжах, но и на сноуборде, тюбинге, заняться фристайлом, — добавил мэр Москвы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сергей Собянин сообщил в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19 о том, что уровень заболеваемости в столице снижается. По его словам, от предыдущего пика объем заболеваемости уменьшился на две трети, а количество госпитализаций — вполовину. В целом, добавил мэр Москвы, запас коечного фонда составляет 46 процентов — это порядка 13 тысяч свободных коек.

В каких парках можно покататься на лыжах:

— парк «Сокольники» (две всепогодные трассы и 14 трасс с натуральным покрытием), режим работы — круглосуточно;

— парк «Северное Тушино» (одна всепогодная трасса и две трассы с натуральным покрытием), режим работы — круглосуточно;

— музей-заповедник «Царицыно» (пять трасс), режим работы — с 06:00 до 00:00;

— Измайловский парк, режим работы — круглосуточно;

— усадьба Воронцово (две трассы), режим работы — круглосуточно;

— парк Победы на Поклонной горе, режим работы — круглосуточно;

— парк у прудов «Радуга», режим работы — круглосуточно;

— парк «Красная Пресня», режим работы — круглосуточно;

— зона отдыха «Терлецкая дубрава», режим работы — круглосуточно.

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