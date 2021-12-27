«Хочется больше естественной красоты»: Оксана Федорова — о современных вкусах, скандалах и счастье

Фото: Журнал Moda Topical

Телеведущая Оксана Федорова приняла участие в съемках проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие». Бывшая Мисс Вселенная рассказала «Вечерней Москве» о своем отношении к русской культуре, пластическим операциям и карьеристкам.

— Оксана, в новой программе вы выступили в роли ведущей. Что для вас значит этот проект?

— Для меня это возможность показать красоту нашей страны и красоту музыки, которую создавали великие композиторы, вдохновляясь русскими просторами, русской культурой. А еще — реализовать свои творческие планы в области классической музыки, привлечь к ней внимание широкой аудитории, в первую очередь — подрастающего поколения.

— Как вы считаете, можно ли стать певцом без специального образования?

— Каждый человек вправе заниматься тем видом творчества, которое позволяет ему самореализоваться. Главное, чтобы то, что он делает, не наносило моральный вред окружающим, особенно детям. Они моментально все впитывают, быстро привыкают к определенному контенту.

— Вы долгое время вели программу «Спокойной ночи, малыши!». Какой момент съемок запомнился вам больше всего?

— Когда я одновременно вела программу и преподавала в университете в Санкт-Петербурге, я решила купить очки, чтобы выглядеть более солидно, поскольку ненамного была старше своих студентов. Это были очки без диоптрий, чтобы ходить на лекции и семинары. А во время съемки одной из программ вижу — Хрюша сидит в очках и говорит мне: «Посмотри, в очках я выгляжу намного солиднее, видишь, какой у меня важный и умный вид!» И мне так смешно стало! Я ему говорю: «Подожди, для того чтобы носить очки, нужно еще и плохо видеть. Ты же видишь хорошо? А чтобы тебя серьезно воспринимали, нужно развивать свой интеллект». Вот такой был интересный момент (смеется). После этого я решила, что не буду носить очки, пока они не понадобятся.

Фото: Журнал Moda Topical

— Раньше Хрюша и Степашка из «Спокойной ночи, малыши!» были кумирами для детей — добрыми героями, которые подавали хороший пример. А есть ли такие герои для ребят сейчас?

— Сейчас очень много хороших мультиков — «Лунтик», «Смешарики», «Фиксики», «Барбоскины» — дети их любят, многому на них учатся. Герои комиксов, которые сейчас особенно популярны, тоже учат хорошему — защищать слабых, быть сильным морально и физически, работать в команде, верить в свои силы.

— На шоу «Маска» вы показали свои вокальные данные. Хотите развиваться в этом направлении?

— Да, конечно. Классический вокал — основной вектор моего творчества. Сейчас учусь на факультете изящных искусств МГУ имени М. В. Ломоносова, углубляю свои знания.

— Вы всегда остаетесь в стороне от скандалов шоубизнеса. Это ваша принципиальная позиция?

— Я живу очень насыщенной жизнью — учеба, дети, семья, благотворительный фонд, репетиции, съемки... Каждый день расписан буквально по минутам. И я стараюсь тратить время только на то, что действительно важно.

Фото: Журнал Moda Topical

— Как вы относитесь к тому, что сейчас многие звезды занимаются благотворительностью, открывают свои фонды?

— Чем больше известных людей будут заниматься благотворительностью — тем лучше, потому что таким образом мы можем рассказать о проблемах, которые остаются за пределами внимания государства. Если человек хочет делать добрые дела, и это не хайп и не самореклама, то чем больше таких людей будет — тем лучше.

— В какой момент вы точно поняли, что нужно продолжать заниматься благотворительностью?

— Для меня активное погружение в благотворительность началось в 2002 году, когда сразу после победы в конкурсе «Мисс Вселенная» я в составе делегации с благотворительными миссиями посещала хосписы и больницы в беднейших странах Азии и Африки. Благодаря этим поездкам мировым благотворительным организациям удалось привлечь внимание к программам в сфере здравоохранения и образования, в некоторых странах внедрить вакцинацию от таких страшных болезней, как столбняк, на государственном уровне.

— Вас не расстраивает, что сейчас конкурсы «Мисс Вселенная» выглядят не так, как в ваше время? Участницы почти не отличаются естественной красотой.

— К любым изменениям нужно относиться философски — меняются времена, меняются стандарты красоты, вкусы. Конечно, очень хотелось бы видеть разных участниц с естественной красотой. Но это выбор каждой девушки.

Фото: Журнал Moda Topical

— Как сами относитесь к пластике?

— Во всем нужна мера! Современные неинвазивные (без применения игл, хирургических инструментов. — «МВ») технологии позволяют эффективно решать проблемы старения, пигментации. А пластика — это довольно серьезное решение, которое каждый принимает для себя сам. Я бы посоветовала девушкам взвесить все «за» и «против», прежде чем решиться на кардинальные изменения внешности.

— А в чем для вас заключается женское счастье?

— Это семья, любовь, уважение, ощущение защиты и надежного плеча. Для женщины важно любить и быть любимой. Только через любовь раскрывается женский потенциал. Если делать упор на карьеру, можно опоздать с семьей и детьми. А вот когда гнездо уже свито, никогда не поздно заняться любимым делом, и этих дел может быть множество.

ДОСЬЕ

Оксана Федорова родилась 17 декабря 1977 года в Пскове. В 1997 году окончила Школу милиции, работала следователем. В 2000 году окончила Санкт-Петербургский университет МВД РФ, получила звание старшего лейтенанта милиции. В 2002 году стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная». Вела программу «Спокойной ночи, малыши!».

Сбросила корону

В 2002 году Оксана получила титул «Мисс Вселенная», но спустя четыре месяца от короны и звания отказалась добровольно. По условиям конкурса Мисс должна была ездить по всему миру и участвовать в акциях. А времени на это не было: Оксана писала научную работу и очень не хотела ее забрасывать.

Музыка

В качестве певицы Федорова пробовала себя еще в 2008 году. Музыкальная карьера девушки началась с песни «Твоя любовь» для мюзикла «Золотая рыбка», которую она исполнила в дуэте с Димой Биланом. Затем пела с Николаем Басковым. С 2010 по 2012 год Оксана выпустила еще три песни: «На шаг один», «Все из-за тебя» и «Моя доктрина».

Голос Барби

Оксана Федорова озвучила одну из героинь в мультфильме «История игрушек: большой побег» . А именно — куклу Барби. А ее друга Кена озвучил певец Николай Басков.

Мальчик и девочка

У супружеской пары Андрея и Оксаны — двое детей. Сыну Федору — 9 лет. Дочери Елизавете — 8.

Любовь к милиции

Работа правоохранителей Оксану привлекала с детства. Девушка любила смотреть фильмы про милицию. В будущем она и сама работала следователем, а затем дознавателем.

Как Клеопатра

Оксана тщательно следит за своим внешним видом. Делает и различные косметические процедуры. Одна из них довольно экзотична: ванна с молоком. Эту идею Оксана взяла от красавицы Клеопатры.

По паспорту — Бородина

Муж Оксаны Федоровой — офицер ФСБ Андрей Бородин. Они поженились в 2011 году, и Оксана взяла его фамилию. Встретить идеального мужчину ей помогли молитвы.

Стоп, снято!

Оксана Федорова вела программу для детей «Спокойной ночи, малыши!», а также передачи «Субботник» и «Субботний вечер». Кроме этого, Федорова сыграла саму себя в сериале «Не родись красивой». В 2007 году она исполнила главную роль в фильме «Софи». Также Федорова вела телеигру «Форт Боярд» в паре с Леонидом Ярмольником.