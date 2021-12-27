Кинокритики наградили самых достойных коллег

Режиссер Владимир Мункуев получил премию кинокритиков за киноленту «Нуучча». Картина победила в номинации «Лучший фильм» / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В Белом зале Дома кино впервые вручили премию Гильдии кинокритиков и киноведов Союза кинематографистов России.

Новая награда учреждена для поощрения достижений в области экранного творчества, его исследования и критического анализа. На премию номинируются профессионалы в области аудиовизуального творчества, киноведения и кинокритики.

— За лауреатов этой премии голосуют работники отрасли со всей России, — отметила вице-президент Гильдии кинокритиков и киноведов Союза кинематографистов России Евгения Тирдатова. — Такого раньше не было. Нам пришло много писем благодарности от коллег из разных регионов страны. На мой взгляд, премию получили действительно лучшие фильмы этого года. Но работа была сложной: в этом году внезапно умер основатель премии Кирилл Разлогов.

На торжественной церемонии главную награду за лучший фильм вручили режиссеру картины «Нуучча» Владимиру Мункуеву. В основе сценария этой киноленты лежит рассказ о каторжанине, отправленном на поселение в семью якутов.

— Я дважды читал рассказ, по которому мы в итоге сняли фильм: один раз — в детстве, второй — в зрелом возрасте. Это интересный эпизод не только в истории всей страны, но и конкретно моей малой родины — Якутии. Рассказ страшный. Удивительно, если сравнить людей XIX века и современное общество, понимаешь, что сознание человечества с тех времен практически не изменилось в каких-то базисных вещах, — рассказал Владимир Мункуев.

За лучшую режиссерскую работу в фильме «Подельники» премию получил Евгений Григорьев. Актером года за роль в той же киноленте признан Юра Борисов. Наградой за лучший сценарий отмечены Лидия Канашова и Алексей Федорченко, которые работали над фильмом «Последняя «Милая Болгария».

Кроме того, премии удостоился Петр Шепотинник, который снял фильм о Сергее Бодрове-младшем «Нас других не будет». А команда картины «Медея» собрала сразу несколько наград: за яркое визуальное решение и саундтрек отмечены оператор Александр Ильховский и композитор Алексей Ретинский.

СПРАВКА

Отбор номинантов на премию проходил в три тура. На первом этапе работы отбирала специальная комиссия, на втором голосовали 50 экспертов, на третьем свое мнение высказывали 300 киноведов со всей России. Они выбирали самый достойный фильм, режиссера, сценарий, звук, монтаж, визуальное решение, актера года и лучшего критика-режиссера.